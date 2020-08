El PSOE se opondrá a la nueva gasolinera de la calle Castilla por inútil y por motivos de seguridad

El PSOE de Santander se opondrá a cualquier proyecto de instalación de nuevas gasolineras en el casco urbano que "no reúna consenso social, tenga rechazo de los vecinos y no responda al interés general".

Así lo ha afirmado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Fernández, en una visita a la Calle Castilla junto a vecinos de la Asociación Los Arenales, al lugar donde está proyectada una estación de servicio en el número 58 (esquina con C/ Rederas) que "no tiene sentido porque enfrente ya hay una gasolinera" y "preocupa a los vecinos por motivos de seguridad".

Fernández ha argumentado que es una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad y que hay razones ambientales y de seguridad que "desaconsejan" la ubicación, además de insistir en que "faltan informes para la tramitación del estudio de detalle" en el que insisten, dice, la promotora y los partidos del equipo de Gobierno PP y Ciudadanos.

Por este motivo, ha recordado, el grupo socialista forzó la retirada del orden del día de la aprobación de este trámite en el último Pleno, como instaba la promotora y defendían PP y Ciudadanos, porque "no existe suficiente información para que los concejales podamos debatir y votar el asunto".

"La alcaldesa, visiblemente molesta, defendió que los informes estaban completos, completísimos, pero la realidad es que no se puede despachar en tres líneas un asunto de tanta importancia", ha afeado el portavoz socialista, al tiempo que ha mostrado a los periodistas el Informe de Vialidad de un párrafo que "simplemente contiene que no existe inconveniente", por lo que "carece de la debida justificación" a juicio de los socialistas.

Fernández, que ha registrado esta semana una solicitud para un nuevo informe de Vialidad y para otro acústico y sobre las condiciones de uso y seguridad, este último inexistente en el expediente, ha urgido a Gema Igual a ordenar su realización.

Y ha pedido a PP y Ciudadanos que "no cedan a las presiones que está habiendo en toda España en proyectos de similares características que están generando gran alarma entre los vecinos".

"Otro petardazo terrible"

En la visita, el portavoz socialista ha estado acompañado de concejales de su grupo, como la portavoz adjunta, Ana Santurtún, el arquitecto Javier González de Riancho y el edil Néstor Serrano, así como por simpatizantes y vecinos, como el presidente de la Asociación de Vecinos Los Arenales, Juanjo de la Torre, que se ha referido a los riesgos de ubicar otra gasolinera en la zona.

"Tenemos el precedente del incendio en la gasolinera existente, cuando se incendió una furgoneta y dos surtidores", ha recordado. "Entonces se pudo sofocar gracias a que había personal, pero si esto ocurre en esta otra, que en principio no tienen personal suficiente, y con el volumen de tráfico que tenemos aquí, el petardazo puede ser terrible", ha advertido.

Aunque a los vecinos les preocupa "sobre todo la seguridad", De la Torre ha añadido que por la calle Castilla circulan a diario 45.000 vehículos. "La entrada y la salida provocaría trastornos de tráfico, colas, retenciones, ruido y contaminación. No nos parece que sea el sitio adecuado", ha remachado. "No estamos dispuestos a que los vecinos asuman este riesgo, en una ciudad con catástrofes como la del Cabo Machichaco o el incendio de 1941. No debemos tentar a la suerte", ha remarcado finalmente.