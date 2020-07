El punto del que partimos

Estamos en este punto porque venimos de algún sitio. De tradiciones que una nieta no quiere olvidar; del uso de la Historia como arma arrojadiza; de crisis del sistema que reconfiguran desde las clases sociales a las relaciones personales. Rescatar la parte que nos hace más fuertes e impedir que se repitan los “errores” de quienes se sienten impunes es a lo que nos ayudan las recomendaciones de esta semana.

Quédate este día y esta noche conmigo

De Belén Gopegui – Editorial Debolsillo

“La libertad -dice- debería servir para eso, para medir si en tu relación con otra persona estás haciendo lo que crees que debes hacer o si de alguna forma la otra persona te está obligando. Cuando estás haciendo lo que quieres, lo que crees que debes, esperar contrapartida es error y mezquindad. Yo la esperé, a veces. También padecí los errores ajenos, personas que decían ayudarme por mi bien, preocuparse por mí, pero sólo estaban invirtiendo para después exigir unas rentas de su inversión que yo no podía darles.”

Gopegui no defrauda en esta novela cargada de preguntas y algunas respuestas. Convierte en una voz única las de Mateó y Olga, un veinteañero y una mujer de más de sesenta años que escriben de forma conjunta una carta al departamento de contrataciones de Google y en ella confrontan el modelo abierto que somos los humanos contra la operatividad cerrada de los robots. Una obra que asusta al comprobar la manera en la que nuestra vida está intermediada por las máquinas. Pero también alivia sentir en esa carta que aun tenemos margen de actuación.

90.3 de vaciante

De Isabel Martín – Editorial Crecida

Ellos machan

Los machos machan a sus anchas a lo largo del mundo.

Los machos van machando hacia sus guerras,

las guerras

que han hecho sus machadas.

Los machos machan y a su paso

la desigualdad continúa más grande cada vez.

Los machos machan a sus anchas

y nosotras,

seguimos haciendo en las sombras

que el mundo

no se muera.

Leer los versos de Isabel Martín es volver a los barrios con cantares, a las cocinas musicales, a la memoria de las abuelas. Pero no sólo mirando hacia atrás, es también una poesía sobre el presente y sobre la manera en las que las mujeres siguen sosteniendo la vida en el planeta. Arquitecta de profesión, Isabel diseña y construye sencillas pero imprescindibles “estructuras poéticas”

Todos nazis

De Aleix Saló – Reservoir Books

“Twitter, de entre todas las redes sociales, es la que acoge más ampliamente la reacción de la audiencia a los temas previamente escogidos por los medios. Y promociona de forma desproporcionada aquellas opiniones más polémicas y extermistas.

Si hay, por ejemplo, un debate sobre inmigración, solo hace falta que un usuario nazi con dos neuronas y media tuitee “muerte a los moros” para que decenas de usuarios izquierdistas reacciones indignados y escriban largos alegatos antirracistas mientras mencionan, responden y comparten el tuit nazi multiplicando así su repercusión.

Es entonces cuando el algoritmo de la red actúa, dando aún más relevancia al tuit polémico porque identifica que está aumentando la participación (engagement) de los usuarios y eso beneficia los ingresos por publicidad de la plataforma.”

Aliex Saló ha escarbado en las hemerotecas y videotecas para ofrecernos un documento conciso y curioso sobre el abuso en el uso de los términos “nazi” o “fascista” durante los últimos 20 años en España. Un relato gráfico con el gran abanico de políticos que con sus descripciones del presente parecían estar llamando a “la bestia” que finalmente llegó. Lo increíble de este libro es que nos lleva continuamente de la vergüenza a la sonrisa al tiempo que nos explica la capacidad de las palabras para modelar la realidad.

El fin de la clase media

De Esteban Hernández – Clave Intelectual

“Los europeos debemos acostumbrarnos a vivir de otra manera, pero nuestra mentalidad nos impide renunciar a las condiciones de vida de las que gozamos, a la protección que los Estados nos dispensan, a los ingresos de los que hemos dispuesto en las últimas décadas. Y el caso español, señala, es todavía peor. La generación nacida en la posguerra tuvo que salir adelante en un contexto difícil, y dispuso de escasos derechos que nunca dio por supuestos. Pero sus hijos y sus nietos ya crecieron pensando que esa protección les era debida y que habría de durar siempre. Una actitud típica de la clase media, subraya, que en cuanto posee algo se acomoda y no quiere renunciar a ella. Y no sólo nos hemos acostumbrado a lo que tenemos, sino que pensamos que ese nivel de vida debe mejorar de año en año. Pero eso no es lo que el futuro nos depara, ni mucho menos, y la generación de los adolescentes actuales va a ser la primera en mucho tiempo que vivirá peor que la de sus padres.”

A lo mejor ya hay gente que se ha desprendido del velo, pero hay una inmensa mayoría que aun se siente parte de una clase media en clara descomposición. Un libro que nace para analizar ese desmembramiento a partir de la crisis del 2008 y sus consecuencias políticas y sociales. Y un texto clave para entender que el inmovilismo y deseo de estabilidad de esa clase media en pleno siglo XXI se ha convertido en un grave problema.

Nuna sabe leer la mente

De Orit Gidali – Ilustraciones de Aya Gordon-Noy / Birabiro Editorial

“Nuna se dio cuenta de que las personas no siempre dicen lo que piensan o piensan lo que dicen que piensan o dicen lo que piensan que dicen. Se dio cuenta de que a veces sucedía algo extraño… En el camino hacia la boca, las palabras bonitas se volvían feas. ´Por eso, en realidad, no me lo tengo que tomar mal´, pensó.”

Las fantásticas gafas que utiliza la protagonista de esta historia le permiten entender más allá de las palabras. Este cuento es útil para muchísimas cosas: para aprender a escuchar, para tener paciencia cuando las demás se encuentran mal, para preocuparnos por las personas que nos importan, para divertirnos muchísimo y para comprender que el mundo interior infantil es más rico de lo que a veces pensamos.