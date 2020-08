Recomendaciones literarias de La Vorágine

El espacio de cultura crítica La Vorágine plantea para esta semana varias lecturas en las que predominan los textos sobre los refugiados, la mujer y la existencia. Las obras recomendadas abundan en los géneros de poesía, ensayo y narrativa.

GERÓNIMO DE LOS PARACAÍDAS

De Francisco Taboada – El Desvelo Ediciones

“Si ella muere de madrugada tendré que despertar a mis amigos y como esta noche cambian la hora muchos no sabrán si se acuestan o se levantan. Llegarán aturdidos, intentando disimular que se han dormido durante el viaje, pero se negarán a reconocerlo o le echarán la culpa al reloj y a o aburrida que es la autovía. No tenemos remedio, somos un grupo de marmotas derrotadas, ya ni la muerte ajena nos mantiene en vela. Sin embargo, cuando les abra la puerta, yo estaré demasiado despierto, con los ojos como charcos y la casa llena de murmullos.”

ASYLUM

De Javier de Isusi – Comisión de ayuda al Refugiado en Euskadi

“El derecho de asilo es escapar. Escapar es el desarraigo, es el dolor de perder lo que por justicia nos pertenece, nuestra vida. Es dar un gran salto al vacío, sabes de dónde partes, pero no dónde caerás. Tienes que salir, porque si no vas a engrosar la lista de desaparecidos. Escapar es a esperanza, son los sueños de vida. Es la búsqueda de un lugar donde poder vivir.”

MUSEO DE LA CLASE OBRERA

De Juan Carlos Mestre – Editorial Calambur

asamblea

"queridos compañeros carpinteros y ebanistas / les traigo el saludo solidario de los metafísicos / también para nosotros la situación se ha hecho insostenible / los afiliados se niegan a seguir pagando cuotas / a partir de este momento la lírica no existe / con el permiso de ustedes la poesía / ha decidido dar por terminadas sus funciones este invierno / no lo tomen a mal / pero aún quisiéramos pedirles una cosa / mis viejos camaradas amigos de los árboles / acuérdense de nosotros cuando canten la internacional".

#AMIGA DATE CUENTA – Guía para la vida

De Plaqueta y Andonella – Editorial Zenith

“Se gana más cuando creamos alianzas, complicidades y redes de apoyo. De eso se trata la sororidad, un término acuñado por la académica y activista mexicana Marcela Lagarde: de establecer relaciones positivas y contribuir, entre todas a eliminar la opresión. De echarnos la mano, de ponernos en los zapatos de la otras, de ayudarnos, acompañarnos y mimarnos. Es más una postura política que un friendeo masivo. No es que todas tengamos que caernos bien y ser amigüis, ¡imposible! No, tampoco tienes que invitar a las tres mil seiscientas millones de mujeres del mundo a tu cumpleaños. Es una especie de pacto no escrito que dice: Yo estaré ahí cuando me necesites.”

SEXO Y FILOSOFÍA – El significado del amor

De Carlos Fernández Liria – Ediciones AKAL

“(…) lo que ocurre cuando te enamoras es lo que ocurre cuando te enamoras y eso está muy bien descrito por Shakespeare (o por Dostoievski o Hölderlin o Lorca, por ejemplo). Otra cosa es que luego haya maneras muy patriarcales o muy feministas de apañárselas para administrar ese acontecimiento. Si cuando amas debes ser romántico, suicidarte, dar la vida por el otro, monta un trío libertino, abandonar a tu familia, establecer una relación de amor libre, llegar a un acuerdo de mutuo respeto o casarte por la Iglesia, optar por la matrilocalidad o imponer la patrilocalidad, procurar ayudarte un poco con la heroína, con el porno o con preservativos, establecer una relación abierta o una cerrada, todo esto, en fin, no tiene mucho que ver con qué sea o no sea el amor. Son estrategias para sobrellevarlo, estrategias para poder seguir viviendo. Sin duda, unas serán mejores que otras, dependiendo de lo que se concluya que es el amor, pero el asunto es comprender que son dos temas distintos.”