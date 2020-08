Todo puede ser distinto

Diversidad física, cultural, sensorial. Y no estamos hablando de discapacidad, son de las diferentes formas de percibir el mundo, de comprenderlo y de enfrentarlo. Algunas de estas lecturas nos proponen que lo hagamos juntas/os, otras que nos sanemos antes, otras quieren tan sólo contar la propia historia. Cinco recomendaciones para un agosto que se escapa.

HALLAR LA VÍA

De Noelia Palacio - XXXV Premio Gerardo Diego de Poesía

“Metodología vital

La naturaleza no se rige

por ciencias exactas.

Aceptamos la vida como hipótesis verdadera

aun siendo falsa.

Rechazamos la muerte como hipótesis verdadera

aun siendo cierta.

Ningún hecho singular

es estadísticamente significativo”.

También de la enfermedad, del duelo o de la muerte es necesario que broten poemas que nos sanen. O al menos que no oculten las heridas para que sepamos a donde mirar cuando duele. Leyendo algunos de los poemas de Noelia podemos sentir que son nuestro pasado más reciente, pero este “Hallar la vía” nació mucho antes de tener que administrar emocionalmente tantas pérdidas y, de verdad, os lo proponemos porque cura.

EL RATÓN Y LA MONTAÑA

De Antonio Gramsci, Laia Domènech – Editorial Milrazones

“Querría contarle a Delio un cuento de mi tierra que me parece interesante. Te lo resumo y tú se lo contarás, a él y a Giuliano. Un niño duerme. Hay un vaso de lecho preparado para cuando despierte. Un ratón se bebe la leche. El niño chilla por no tener leche, y su madre chilla. El ratón desesperado se da cabezazos contra la pared, pero se da cuenta de que eso no sirve de nada y corre a pedirle leche a la cabra. La cabra le dará leche si tiene hierba que comer. (…) Es un cuento típico de un país arruinado por la desforestación. Queridísima Giulia, tienes que contarles este cuento y explicarme después las impresiones de los niños. Te abrazo tiernamente. – Antonio”

La literatura infantil es un universo maravilloso de propuestas, colores, relatos. Y si además combina creatividad en la dirección de la lectura, una ventana a las oportunidades de colaborar en una comunidad y un origen tremendamente curioso, “El ratón y la montaña” se torna en uno de sos libros perfectos para disfrutar por cualquier persona. Gramsci escribió una carta desde la cárcel a su hijo. Esa carta hoy es este cuento fabuloso que Laia Domenech ha ilustrado para provocar a la imaginación.

MEAL – Almuerzo de bichos

De Blue Delliquanti con Soleil Ho – Distinta Tinta Ediciones

“- Chanda, la chef, me ha enseñado que todas estas recetas vienen de algún lugar. De la Naturaleza, la Cultura y la Historia. Y que tenemos el poder de guiar a donde las recetas nos lleven. De este modo todos podemos disfrutar de las excitantes posibilidades sin perder de vista sus orígenes.

Comer insectos es parte de mi familia y de mi historia. Y de la de Chanda también. Este restaurante es nuestro intento de entenderlo, crecer y compartir una comida deliciosa a nuestra manera”.

¿Y si comiéramos bichos? Por aquí os traemos una propuesta de cómic cuyo tema principal es la cultura gastronómica pero sus creadoras han querido combinarlo con relaciones personales, apropiaciones culturales y algún cuestionamiento de nuestra forma de vida y de alimentarnos. Una obra “deliciosa” que evoca raíces vitales desde el paladar. Además, poder ver ilustraciones de cuerpos diversos nos alegra mucho la vista.

ESCRITOS SOBRE ECOLOGÍA SOCIAL

Murray Bookchin – Libélula Verde

“Debemos estar dispuestos a salir de las viejas trincheras ideológicas, para mirar con honestidad, claridad e inteligencia el mundo autoritario que se va remodelando en torno nuestro y a tomar nota de las tensiones que existen entre las tradiciones utópicas de las revoluciones democráticas burguesas y la marea ascendente del militarismo y centralismo que amenaza con cancelar esas tradiciones. ¿Se puede ignorar la política localista, los movimientos municipales y de barriada, la afirmación de los derechos democráticos contra las tentativas de incrementar la autoridad del poder ejecutivo?”

La editorial Libélula Verde nos está acostumbrando a libros de pequeño formato pero de contenido preciso para acercarnos las obras de pensadores imprescindibles de las últimas décadas. Boochkin es uno de ellos y con su teoría/prescripción del “ecologismo social” apunta a que, lo que nosotras vemos como problemas, son en realidad síntomas y que, además del capitalismo, la forma que tenemos de relacionarnos con la naturaleza es la que produce las crisis. Dos textos conforman esta publicación: "El anarquismo ante los nuevos tiempos" y en "Nosotros los verdes, nosotros los anarquistas".

BABA YAGÁ PUSO UN HUEVO

De Dubravka Ugrešic – Impedimenta

“Al principio no las ves. Y luego, de repente, como un ratón extraviado, se desliza en tu campo visual un detalle fortuito: un bolso de señora anticuado, una media caída que se ha quedado atascada en el tobillo hinchado, unos guantes de ganchillo en las manos, un sombrerito pasado de moda, el cabello ralo y canoso que centellea con variaciones de tonos violeta. La dueña de estos tonos violáceos mueve la cabeza como un perrito de los que adornan la bandeja del coche y esboza una sonrisa desganada… Sí, al principio son invisibles. Pasan a tu lado como sombras, picotean el aire, caminan con trote corto, arrastran los pies por el asfalto, se mueven con pasitos de ratón, empujan carritos, se apoyan en andadores metálicos rodeados de una multitud de absurdas bolsas de plástico y bolsitos, cual desertores que aún llevaran sus pertrechos de guerra”.

Al leer este libro comienzas a pensar en cómo nos enfrentamos a la vejez y como nos relacionamos con nuestras personas mayores más cercanas. Cambiamos, cambia nuestra percepción del entorno y esta obra te muestra a señoras con porte de señoras creando nuevos recuerdos porque cada vez olvidan más y resisten para no desaparecer de nuestra memoria colectiva. La autora navega entre la ficción, la autobiografía y las fábulas y nos saca a pasear por las calles de ciudades croatas o búlgaras sin pudor a relatar lo que fueron y en lo que se han convertido; viejos recuerdos flotando en ciudades que quieren renacer.