La saga de los Araúna, Joaquín y José Luis, a caballo entre el fotoperiodismo y la fotografía científica, se expone en Santander

Rostros recios, duros, curtidos por las inclemencias del trabajo y la vida al aire libre, pero también por el hambre, la guerra y la precariedad. La imagen de Joaquín Araúna sobre el desmallado del bocarte en Puertochico tiene un gran impacto emocional que sacude al espectador que se enfrenta, nunca mejor dicho, frente por frente, a la mirada de dos decenas de personas que le observan desde otro tiempo, prisionero en los límites del marco fotográfico.

Hasta el 23 de mayo, el Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS) mantendrá abierta en su sede de Villa Florida una muestra conjunta de la obra de Joaquín y José Luis Araúna, padre e hijo, una de las sagas familiares del fotoperiodismo cántabro, junto a la de los Hojas. La muestra es por lo tanto un repaso a dos vidas de creación fotográfica y también un repaso a la historia contemporánea de Santander, que ambos fotografiaron compasión y de forma contumaz entre 1929 y 1973. Por los objetivos de sus cámaras han pasado, por lo tanto, los estragos de la guerra y la posguerra, con un incendio devastador de la ciudad de por medio, así como múltiples incidencias de la vida cotidiana.

Una salvedad diferencia el trabajo de los Araúna de otros fotoperiodistas. Ambos, primero el padre y luego, tomando el relevo, su hijo José Luis, alternaron su trabajo en prensa con la fotografía científica en el Hospital Marqués de Valdecilla, ya que ambos registraron con sus cámaras la cotidianidad de un hospital y también los avances que en él tuvieron cabida. De ello también se exhiben registros en la muestra.

El Ayuntamiento de Santander, a través del CDIS, ya disponía del legado fotográfico de los Araúna desde 2014, más de 5.000 imágenes que se conservan y documentan para ponerlas a disposición del interesado o el especialista. La muestra supone un paso más, en términos de reconocimiento público y en términos de difusión de la obra de los Araúna.

La muestra ha sido elaborado en colaboración con la familia Araúna -José Luis y Daniel Araúna y Guillermo Balbona- y la participación del propio José Luis, que, a sus noventa años, conserva una excelente memoria y es quien conoce todas las claves de la colección.

Se compone de medio centenar de imágenes tomadas entre 1953 y 1980. En la emulsión del papel fotográfico quedaron presas las imágenes del incendio de Santander, del tráfico de la ciudad, el deporte, las playas abarrotadas en verano y las nevadas en invierno. Otras imágenes capturadas vuelven a resucitar el edificio del Frente de Juventudes y el Teatro Pereda.

Tampoco faltan las fotografías de visitas y actos oficiales. Este es el caso de las visitas de los Príncipes de Asturias de entonces, las de Franco y las primeras manifestaciones democráticas. Cobran especial relevancia aquellas vinculadas al trabajo de ambos en prensa y las fotografías tomadas en el Hospital Valdecilla, un ámbito que sus cámaras también compartieron.

"Mi padre fue el mejor informador gráfico que ha tenido Santander”

Joaquín Araúna Agenjo (1903-1965) y su hijo José Luis Araúna González (1930) no fueron los primeros en cogerle gusto a una cámara fotográfica. Antes de ellos, José Araúna Gómez (1864- 1960), tío de Joaquín, colaboró ya como fotógrafo amateur en revistas ilustradas de ámbito nacional.

Sin embargo, ejerciéndola como como actividad profesional, Joaquín fue el primer fotógrafo de la familia. Se formó en el estudio fotográfico santanderino de los "italianos" donde trabajó hasta 1928. A partir de entonces fue reportero del vapor de "La Habana" y del Centro de Salud Valdecilla y, desde el final de la Guerra Civil , de El Diario Montañés. También trabajó por encargo para la Dirección Comarcal de Santander de la Dirección General de Regiones Devastadas.

José Luis Araúna González (Santander, 1930) tuvo una temprana relación con la fotografía, ya que con 11 años, tras el incendio de 1941, ayudaba a su padre en el laboratorio. Publicó su primera fotografía con 14 años en el diario Alerta. Empezó a trabajar como fotógrafo profesional en el Hospital Valdecilla en 1946. Se dedicó a la fotografía científica, esencialmente de operaciones, hasta su jubilación en 1997. Compaginó este trabajo con su labor como fotógrafo de prensa para La Gaceta del Norte (de 1961 a 1983) y Europa Press. Ha colaborado ocasionalmente con El Diario Montañés.

José Luis Araúna aseguró durante la inauguración de la muestra que su padre Joaquín fue “el mejor informador gráfico que ha tenido Santander”. Como fotógrafo se muestra feliz de haberse dedicado a esta profesión, de la que adora “todo, hasta el cuarto oscuro”. “Lo que menos me atraía eran los revelados, que me traspasó mi padre muy pronto, pero he disfrutado mucho con mi oficio de fotógrafo”, ha recalcado.

Araúna también ha desvelado cuál es su fotografía favorita de la exposición, la titulada ‘Oleaje en la Avenida Manuel García Lago’ de 1973, que representa a una monja tratando de huir de una gran ola y que puede verse en la sala de exposiciones de Villa Florida. “Cuando fui al Sardinero a realizar fotos del temporal paró un coche y se apearon tres monjas; yo pensé: podía venir una ola ahora. Y vino. Las religiosas salieron despavoridas y yo conseguí hacer la foto que quería”, ha relatado, sonriendo al recordar el momento.