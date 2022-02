Santander se encamina hacia una definitiva prórroga presupuestaria ante el incumplimiento por el PP de los acuerdos de 2021 con Vox

El Ayuntamiento de Santander se encamina hacia una prórroga presupuestaria definitiva este año ante el distanciamiento de Vox del equipo de gobierno PP-Cs, a diferencia de anteriores ocasiones en que le prestó su apoyo para aprobar las cuentas anuales absteniéndose.

La alcaldesa de Santander confía en la abstención de la extrema derecha para aprobar el presupuesto municipal

Dado el reparto de concejales en el salón de plenos, compuesto por 27 ediles, PP y Cs, con 13 escaños, necesitan el apoyo o la abstención de la extrema derecha para aprobar las cuentas de 2022, que se están tramitando con el año ya en curso. En caso de abstención, como ha ocurrido con anterioridad, el voto de calidad de la alcaldesa (Gema Igual, PP) será suficiente para deshacer el empate, dado que tampoco en esta ocasión se contará con el apoyo de ningún otro partido de la oposición

Guillermo Pérez-Cosío, único concejal de Vox, ha confirmado que a día de hoy la alcaldesa Gema Igual (PP) no tiene su apoyo y es difícil que lo tenga en la reunión prevista con PP y Cs el próximo miércoles ya que las líneas rojas establecidas por la formación de Santiago Abascal no se han cumplido, al menos en dos casos: la retirada de la demanda judicial al acuerdo plenario que despejaba el camino para crear comisiones de investigación (iniciativa que Vox apoya junto al resto de la oposición); y el cumplimiento de las enmiendas pactadas por el equipo de gobierno hace un año.

No menos llamativo es este año el cambio de las formas de negociación. Si con anterioridad, el portavoz de Ciudadanos, Javier Ceruti, se había negado a sentarse con el concejal de Vox en torno a una mesa, esta vez Cs acudirá a la reunión del miércoles junto a la alcaldesa. No es que con anterioridad Cs no aceptara el apoyo de Vox, pero sí que formalmente la negociación se hacía a través de la alcaldesa. En esta ocasión Ceruti y Pérez-Cosío se verán las caras.

La ultraderecha santanderina quiere la exclusividad también. Aunque no se diga oficialmente, en Vox ha causado malestar que el equipo de gobierno pretenda acuerdos con los demás grupos, aunque sean prácticamente imposibles de alcanzar. Que el portavoz de Ciudadanos apuntara esta posibilidad ya ha predispuesto en contra al posible aliado antes de la reunión.

En cuanto al grado de cumplimiento de las enmiendas pactadas hará ahora un año, en Vox se considera que alguna no se cumplió y que el grado de cumplimiento de otras es "limitado".

En 2021 las enmiendas pactadas por el partido de extrema derecha no tenían gran calado presupuestario pero sí en los ámbitos político y simbólico, ya que detraían recursos de las concejalías del socio de gobierno (Cs) y de partidas de subvención a organizaciones que trabajan en áreas de migrantes y mujer.