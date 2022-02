La alcaldesa de Santander confía en la abstención de la extrema derecha para aprobar el presupuesto municipal

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha mostrado su sorpresa porque también Vox, como el resto de la oposición municipal, haya presentado una enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario de 2022, aunque confía en poder enderezar la postura del partido de extrema derecha y conseguir finalmente su abstención, lo que permitiría sacar adelante las cuentas del ejercicio en vigor en el Consistorio santanderino.

Esta legislatura, el único concejal de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, ha sido capital para que PP y Ciudadanos aprueben sus presupuestos. El pasado año, por ejemplo, se abstuvo en la votación, lo que posibilitó que se aprobaran las cuentas de ese año. Para 2022 Vox ha puesto más cara la abstención, exigiendo que el PP retire el recurso judicial al acuerdo plenario que hace posible la constitución de comisiones de investigación municipales, así como certificar que todas las enmiendas sobre las que se basó el pacto el pasado año se hayan cumplido.

Igual considera "políticas" las enmiendas a la totalidad que han presentado todos los grupos de la oposición al proyecto de presupuesto municipal para 2022, al tiempo que se ha mostrado sorprendida por la de Vox, con quien, no obstante, "trabajará" para intentar lograr su abstención.

Tras conocerse este lunes que PRC y Unidas por Santander (UxS) han presentado sendas enmiendas a la totalidad del presupuesto, que se suman a las anunciadas la semana pasada por PSOE y Vox, la regidora, a preguntas de la prensa, les ha dado una lectura "totalmente política".

En este sentido, ha explicado que los presupuestos que ha presentado el equipo de Gobierno PP-Cs son "continuistas, que lo único que han hecho es bajar impuestos", con la merma de los ingresos del Estado y la plusvalía, frente a los que el Ayuntamiento "ha defendido a los santanderinos" bajando impuestos y con unas cuentas saneadas que permiten solicitar un préstamo de 22,6 millones.

Por ello, ha negado que, como sostiene la oposición, sean presupuestos irreales. "Son totalmente reales y ambiciosos", pero no tienen el apoyo de los grupos políticos, ha lamentado. Al respecto, Igual se ha preguntado si "no habrá nada que esté bien como para hacer una enmienda a la totalidad". Asimismo, se ha cuestionado "cuánto trabajo (de la oposición) habrá detrás para no hacer enmiendas parciales y para no presentar propuestas".

Con todo, ha reiterado que "si no sale el presupuesto", el Ayuntamiento "no se paraliza". "Si ninguno de los grupos políticos apoya o votan en contra de este presupuesto, el Ayuntamiento no se va a paralizar", ha subrayado.

Sin embargo, ha reiterado que ella seguirá trabajando para que "si no es un sí, sea una abstención; para que Santander tenga presupuestos y que los santanderinos vea adecuadas las cuentas al año 2022".

Cuestionada si aceptará las tres condiciones previas a la negociación de enmiendas parciales que ha establecido Vox -permitir la creación de comisiones de investigación del Pleno como la de basuras, mantener aparcamientos en El Sardinero y acreditar el cumplimiento de las enmiendas parciales de Vox al Presupuesto de 2021-, Igual ha reiterado, como dijo el viernes, que abordará las enmiendas en su totalidad.

En todo caso, ha dicho que su respuesta la conocerán antes los partidos que la prensa. "Hoy o mañana el equipo de Gobierno recibirá todas las enmiendas de todos los partidos y si debo contestar a las enmiendas de alguno, se lo diré primero a ellos", ha señalado.