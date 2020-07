Sidonie: "Si alguien no entiende nuestra canción en catalán estaría encantado de traducírsela, pero la música es un idioma universal"

Hace 23 años que Sidonie se embarcó en la aventura de la música para demostrar que el indie tendría un hueco en el panorama español y hoy se puede decir que su apuesta tuvo un resultado exitoso. Con un público que abarca a sus fieles y a las nuevas generaciones, esta banda barcelonesa acaba de presentar su primer single en catalán llamado Portlligat, algo que su vocalista, Marc Ros, no considera una cuestión que pueda traer problemas: "Quiero pensar que nuestros seguidores son ciudadanos del cosmos como nosotros", se explica.

Este sábado estarán en Torrelavega en una parada más en su camino hacia la nueva normalidad, y lo harán dentro del ciclo 'Viva la Vida', en la Feria de Muestras, con aforo reducido y el público sentado. Un formato poco habitual para este grupo que suele despertar los movimientos de sus seguidores con ritmos 'buenrolleros' y delicados. Pero lejos de sentir miedo por la situación que atravesamos, Sidonie admite que esta época está siendo especialmente emocionante aunque ya sabía "que en cuanto pusiese un pie en el escenario se me iban a pasar todos los males".

Sincero y divertido a partes iguales, Marc Ros ha hablado con eldiario.es sobre la pandemia, música, polémicas e historias dignas de ser contadas.

¿Cómo ha pasado Sidonie el confinamiento?

Trabajando, trabajando y trabajando. No sé lo que es hacer pan, ni sé lo que es hacer yoga con tutoriales de Youtube porque durante el confinamiento he estado currando como un loco. La verdad es que no he aprovechado para descansar y ha sido un desastre total. Pero creo que nos ha venido muy bien a los tres para la cabeza porque nos ha permitido salir de casa para ir al estudio a acabar el disco en cuanto las fases de la desescalada nos lo permitieron. Y quieras que no eran unas horitas que pasábamos juntos y que hacían que nos olvidásemos un poco de la situación.

Acaban de sacar un nuevo single, Portlligat, la primera canción en catalán que presentáis…. ¿Cómo surgió la idea?

Pues ha surgido por la novela que he escrito (El Regreso de Abba), que tiene versión en catalán y en castellano. Hay un 20% de la novela que lo escribí en catalán porque uno de los personajes, Domènech, es catalán y esta canción es como si la cantara él, así que tenía que ser en catalán. Además, mi madre se ha alegrado mucho de que su hijo saque una canción en el idioma en el que nos comunicamos ella y yo.

Y sobre cómo lo recibirá el público... Quiero pensar que nuestros seguidores son ciudadanos del cosmos como nosotros. Y que ponen por delante cosas mucho más importantes como la música, que es un idioma universal, y el amor y el entendimiento entre los pueblos. Si alguien no entiende la letra para mí será un placer traducírsela, pero es que me parece un placer escuchar música en otros idiomas, y tampoco pasa nada por no entenderla porque una canción también es lo que te transmite. Ahora, por ejemplo, estoy escuchando música senegalesa y no tengo ni idea de lo que dicen, pero me encanta esa música. La música es el idioma que yo prefiero.

El próximo sábado estarán dando un concierto en Torrelavega, ¿cómo se lleva la vuelta a los escenarios? ¿Tienen miedo?

Yo sabía que en cuanto pusiese un pie en el escenario se me iban a pasar todos los males. Lo sabía y fue lo que pasó. Nos pasó en los conciertos que hemos dado en Fuengirola y en Madrid. Fueron dos conciertos tan emocionantes que yo ya estaba llorando cuando estaba sonando la intro del concierto porque la emoción estaba a flor de piel. Así que por ese lado muy bien, lo único que me da un poco de cosa es meterme en un tren o coger un avión porque es algo que llevaba tiempo sin hacer. No me he movido de mi barrio en meses, pero al final tienes que vivir. Con cuidado, pero vivir.

Últimamente se están sucediendo diferentes polémicas por canciones e incluso por series a las que se exige rectificación o incluso su retirada por haber enviado mensajes machistas, homófobos o racistas. ¿Tenéis alguna canción que, debido al contexto en el que fue escrita, se haya quedado anticuada?

Qué va. Hay un personaje de la novela, Hugo, que habla con Abba y Domènech y les cuenta que él no tiene problema porque no escribe sobre el amor heterosexual. Así que muerto el perro, muerta la rabia (risas). Y te cito al personaje porque nosotros nunca hemos tenido estas historias.

Pero he reflexionado mucho, como amante del cine, sobre las películas y sobre cómo te escandalizas con ciertas cosas a pesar de tener en cuenta el contexto. Incluso hay directores muy avanzados para la época, como Hitchcock, que ves cosas en sus películas que te echas las manos a la cabeza. Incluso en La 2, que suelen echar Westerns, de repente ves que un vaquero le pega un guantazo a su mujer, y te parece horripilante. Pero realmente te das cuenta de que eso está creado en una época troglodita. Y quizá lo troglodita también sea que nosotros no nos hayamos dado cuenta antes.

¿Tienen alguna anécdota de camerino digna de contar?

Tenemos muchas aventuras y cuando me preguntan que de dónde he sacado tantas historias para hacer la novela, yo siempre respondo que si algún día escribimos la autobiografía de Sidonie va a ser mucho peor... Pero una anécdota que te puedo contar es la de una vez que me quedé encerrado en un baño en un concierto.

Fue en la primera época del grupo, hace casi 20 años y nosotros llegábamos a los conciertos sin dormir. Podíamos estar tres días empalmando un concierto tras otros, por lo que no nos enterábamos ni de dónde estábamos. Total, que me quedé encerrado en un baño y el concierto empezaba, pues empezaron sin mí porque no se dieron ni cuenta de que el cantante no estaba. Éramos muy bestias. Pero al final el tema se solucionó y pude aparecer a media canción porque el road manager -la única persona responsable que había- me encontró en el baño después de estar venga a pegarle patadas y puñetazos a la puerta.

Tras la pandemia, todo parece apuntar a que se avecina una crisis económica importante. ¿Cómo deberían portarse los políticos con el sector cultural?

Con imaginación. Faltan soluciones imaginativas y los artistas les podíamos echar una mano en eso porque creo que tenemos buenas ideas al respecto. Pero lo primero que tenemos que tener es paciencia y en el colectivo de los artistas estar más unidos que nunca y ser fuertes.

Llevan más de 20 años sobre los escenarios en una época en la que todo en la música parece caduco. ¿Habrá 20 años más?

Ojalá. Las redes sociales han dado la razón a Andy Warhol cuando decía: "En el futuro, todos serán famosos mundialmente por 15 minutos". Y es que esto es tan efímero… En Sidonie nuestra especialidad es como la de la persona que se pone a vender queso artesano de muchísima calidad al lado de un Mercadona. Nosotros nunca vamos a estar en una lista, ni nos van a dar premios, pero si tú quieres ese queso rico, de kilómetro cero, artesano y de calidad ven a la quesería Sidonie, porque ahí tenemos los mejores quesos.