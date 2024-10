Estos son los incrementos salariales de la Sanidad cántabra por categorías: de los 400 euros de un médico a los 60 de un celador

Entre 400 y 60 euros. Ésa es la horquilla retributiva que el Gobierno de Cantabria va a publicar en el Boletín Oficial para oficializar los incrementos de productividad que pretende sacar adelante desde junio, como consecuencia de los acuerdos a los que llegó con el Sindicato Médico, pero que no han obtenido el beneplácito de los demás actores representados en la Mesa de Sanidad. Solo el sindicato CSIF ha dado su visto bueno, pero ni CCOO, el sindicato mayoritario, ni UGT lo han hecho.

El gran pacto sanitario se ha quedado en pequeño pacto, por no hablar de otras propuestas llevadas a negociación sobre las que ha habido acuerdo, como con los concursos de traslados, pero modificándose la pretensión inicial traída a debate por el Gobierno de Cantabria.

Los incrementos retributivos eran una cuenta pendiente que se arrastraba desde el sobreesfuerzo de la COVID, pero finalmente quedó reducida a subidas desparejas según las categorías y pactadas solo con un sindicato y fuera de la mesa negociadora.

Finalmente, el acuerdo, que solo satisface a los médicos y CSIF, se justifica en una compensación por el trabajo derivado de las nuevas tecnologías o, en palabras del documento, “la adecuación retributiva del complemento de productividad (factor fijo) de los puestos de trabajo afectados por la implantación del Plan de Salud Digital de Cantabria que implica una variación del contenido de los puestos de trabajo al modificarse el contenido funcional de los mismos por la exigencia de nuevas competencias digitales”.

El acuerdo retributivo que se aplicará progresivamente durante el período 2024-2027 se remonta al firmado por el Sindicato Médico, con quien el Gobierno de Cantabria ha negociado por separado y prácticamente en exclusiva, y al que se ha sumado el sindicato CSIF. Los demás miembros de la Mesa Sectorial no lo firmaron por considerarlo discriminatorio y un “reparto de migajas”, como ha valorado la responsable de Sanidad de CCOO, Arantxa Cossío. Pese a que no ha concitado la unanimidad, el acuerdo será oficializado tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

La propuesta presentada por la Consejería de Salud este martes apenas tenía cambios con respecto a la de junio, por lo que el Gobierno no se ha movido en su posición y básicamente ha atendido la reclamación del Sindicato Médico que urgía la implantación del acuerdo pactado entonces y que no se cumplía a la espera de que se validara en la mesa sectorial.

El gran Pacto por la Sanidad que el Gobierno de Cantabria se marcó como uno de los grandes objetivos de inicio de legislatura está cada vez más lejos. Superados los 100 días para llevarlo a cabo, superado el primer año de legislatura, el Gobierno solo busca el apoyo puntual y condicionado del principal sindicato médico, así como del Colegio profesional y de otros sindicatos como CSIF.

La única variación habida este martes es cuándo se ingresará en nómina el nuevo complemento de productividad. Los incrementos se aplicarán a fecha de 1 de enero de 2025, 2026 y 2027; y no a efectos de 1 de junio como en el pacto sanitario alcanzado entre el Gobierno y el Sindicato Médico hace cuatro meses, según informaron el Ejecutivo autonómico y CSIF en sendos comunicados.

UGT tampoco ha firmado el acuerdo, según ha manifestado la portavoz del área de este sindicato, Mercedes Ruiz Soto. “UGT volvemos a rechazar la propuesta presentada por la Administración por considerarla injusta, desigual y no proporcional, ya que supone incrementar aún más las diferencias salariales entre los distintos profesionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS) -ha señalado-. Este cuarto documento que se ha presentado viene de un 'pacto por la sanidad' acordado entre el Gobierno de Cantabria y el Sindicato Médico fuera de la mesa de negociación, único órgano legitimo para negociar las condiciones de los trabajadores del SCS”.

Por su parte, el consejero de Salud, César Pascual, ha ensalzado el acuerdo al tratarse de un compromiso que “va más allá” del acuerdo con los médicos suscrito el pasado mes de junio, cuyo objetivo primordial es que “nadie se quede atrás”. Con esta adecuación, ha subrayado, “todos” los profesionales del SCS verán incrementadas sus retribuciones. De hecho, ha destacado que los criterios de distribución son “los mismos que se han utilizado durante años, sin modificar ningún porcentaje”.

Letra y números del acuerdo

El documento, aunque ha variado en su forma, no lo ha hecho en su contenido, y las cuantías asignadas por puestos de trabajo (categorías profesionales) son las determinadas en junio. Este martes, la Consejería no ha aceptado ninguna otra propuesta que no fuera la que llevaba en cartera ni ha explicado el criterio objetivo seguido para determinar las cantidades, salvo que es el procedimiento seguido en anteriores ocasiones. De este modo, los cinco grupos de sanitarios cobrarán de manera distinta el complemento productivo, en una horquilla que oscila entre los 400 euros de los médicos a los 60 euros de un celador o un pinche.

La tabla con las categorías y los incrementos es la siguiente:

Modalidad 1: 400 euros

Facultativo especialista de área

Farmacólogo clínico de área de atención primaria

Médico de admisión y documentación clínica

Médico de familia de atención primaria

Médico de urgencia hospitalaria

Médico trabajo de atención primaria

Odontoestomatólogo de atención primaria

Pediatra puericultor de área y en equipo de atención primaria

Grupo técnico de la función administrativa

Farmacéutico especialista de área de atención primaria

Ingeniero superior

Técnico titulado superior

Psicólogo clínico de atención primaria

Técnico de salud publica

Técnico superior de sistemas y tecnologías de la información

Titulado superior investigación-biólogo

Modalidad 2: 220 euros

Enfermero/a

Enfermero/a especialista

Fisioterapeuta

Grupo de gestión de la función administrativa

Ingeniero técnico

Logopeda

Matrona

Técnico de grado medio

Podólogo

Técnico de gestión de sistemas y tecnologías de la información

Técnico de prevención riesgos laborales- nivel superior

Terapeuta ocupacional

Trabajador social

Modalidad 3: 100 euros

Cocinero

Grupo administrativo de la función administrativa

Técnico no titulado

Técnico especialista de medicina nuclear

Técnico especialista de radiodiagnóstico

Técnico especialista en informática

Técnico en prevención riesgos laborales nivel intermedio

Técnico superior especialista

Modalidad 4: 80 euros

Albañil

Calefactor

Carpintero

Conductor

Costurera

Electricista

Fontanero

Gobernanta

Grupo auxiliar de la función administrativa

Mecánico

Peluquero

Pintor

Técnico en farmacia

Técnico en cuidados auxiliares de enfermería

Telefonista

Modalidad 5: 60 euros