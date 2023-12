La sospecha de fraccionamiento de contratos pende sobre los expedientes de las fiestas en Entrambasaguas

El Ayuntamiento de Entrambasaguas, que preside la alcaldesa y diputada autonómica, María Jesús Susinos (PP), pudo haber fraccionado contratos de festejos que fueron concedidos a tres empresas que tienen un común denominador: el exconcejal y exteniente de alcalde de Miengo, también por el Partido Popular, José Landeras Gómez.

Susinos, quien fue también diputada nacional del PP entre 2011 y 2015, avala la legalidad de las contrataciones al contar con el visto bueno previo de los técnicos municipales, al tiempo que reivindica su trayectoria y acusa a la oposición de “una campaña para conseguir lo que no se obtuvo en las urnas”.

Landeras, por su parte, es administrador único de Zebra Publicidad, S.L. y de Carpe 18 S.L. y está vinculado con Aires del Pas, asociación que comparte sede con Zebra y que fue registrada en el Gobierno de Cantabria 15 días antes de fundarse Carpe 18.

Desde 2021, las tres empresas vienen trabajando frecuentemente con el Ayuntamiento de Entrambasaguas en la organización de festejos. Desde entonces, y, según se recoge en el Portal de Contratación Pública, ha ejecutado contratos menores, con un tope legal de 15.000 euros para la prestación de servicios, en 24 ocasiones en lo que atañe a Entrambasaguas.

Independientemente de su relación habitual con el municipio, este año, al menos en dos festividades, San Lucas y San Vicente, las empresas se repartieron contratos en las mismas, lo que podría ser considerado una fragmentación de la contratación que la legislación prohíbe. Siete de los ocho contratos adjudicados por la Alcaldía en esas fiestas fueron repartidos entre las empresas Zebra, Carpe y Aires del Pas, que facturaron en total 85.010 euros, sin incluir IVA.

Fiestas de San Lucas

Para las fiestas de San Lucas (14, 15, 18 y 19 de octubre), en Hoznayo, Aires del Pas recibió un contrato de 10.375 euros para organizar el día 18 una serie de actuaciones, fuegos artificiales y el alquiler de vehículos. La misma empresa para las mismas fiestas, pero en la jornada del día 19, recibió un contrato de 9.585 euros. Consistía en esta ocasión en una exhibición de aves rapaces, pasacalles, romería, espectáculo de caballos y el alquiler o prestación de servicios de seguridad y alquiler de escenarios.

Zebra también prestó servicios en las fiestas de San Lucas. El 14 de octubre recibió el encargo, por 14.550 euros, de montar un escenario y organizar un concierto, incluida la prestación de 'riders', es decir, las condiciones contractuales relativas a cuestiones técnicas y peticiones de los artistas.

El cuarto contrato para las fiestas de San Lucas fue adjudicado a Carpe 18 por 14.150 euros, los días 14 y 15 de ese mes. La tarea de esos días consistía en organizar shows de ilusionismo, el Macro Hoznayo Fest, una fiesta holi, una actuación y diversos gastos complementarios como cartelería, redes sociales e inserción publicitaria en prensa.

De tal modo, las tres empresas intervinieron en los cuatro días festivos, llegando a coincidir dos de ellas, Carpe 18 y Zebra, el mismo día, 14 de octubre.

Fiestas de San Vicente

Las Fiestas de San Vicente Mártir, en Entrambasaguas, también vieron desfilar a las mismas empresas, que se repartieron tres contratos entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de este año.

Así, el Ayuntamiento encargó a Aires del Pas, por 13.900 euros, diversos cometidos: un escenario infantil, el reparto de 1.000 pañuelos, desfile y actuación de una escuela de baile y una actuación musical con el consabido aderezo de camión-escenario, sonido, iluminación y 'riders'.

El 1 y 2 de septiembre, Zebra sirvió, por 6.760 euros, fuegos artificiales, show infantil, festival holi y servicios de seguridad y redes sociales.

El 2 de septiembre, Carpe 18 organizó, por encomienda del Consistorio, el Festival Summer's On, por 14.300 euros. Consistió en una actuación musical y la intervención de dos DJs, así como el suministro de vehículos y equipos.

Entrambasaguas no es el único municipio con el que trabajan Zebra, Carpe 18 y Aires del Pas de manera coordinada. Polanco y Piélagos han contratado los servicios de las dos primeras en varias ocasiones.

Réplica de la alcaldesa

Consultada por elDiario.es, María Jesús Susinos ha manifestado que todos los expedientes que aprueba tienen el visto bueno de la Secretaría, sin que hasta el momento se haya planteado reparo o advertencia alguna. “En todas nuestras acciones actuamos siempre conforme a la legalidad y con informes técnicos favorables”, ha declarado.

Ha insistido la regidora en la existencia de “informes favorables de la Secretaría” y que no ha habido “ningún reparo en mi trayectoria política”. “El problema es que el 28 de mayo los vecinos decidieron quién tenía que gobernar”, ha defendido en declaraciones a este periódico, tras lo cual ha rechazado “cualquier intento de desbancar de otras maneras que en las urnas”.

Nacida en Santander, María Jesús Susinos se inició en la política de 2003, en el propio Ayuntamiento de Entrambasaguas, como primera teniente de alcalde y concejala de Servicios Sociales. En julio de 2011 tomó posesión del acta de diputada en el Congreso, siendo reelegida en la X Legislatura. En 2015 encabezó por primera vez la candidatura del Partido Popular de Entrambasaguas, siendo elegida alcaldesa por mayoría absoluta, cargo que ha revalidado en 2019 y 2023, también con mayorías absolutas.

Desde el año 2015 forma parte de la Ejecutiva de la Federación de Municipios de Cantabria. Además, es la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular de Cantabria y presidenta de la Junta Local del PP de Entrambasaguas. Actualmente compatibiliza su cargo como regidora con un escaño en el Parlamento de Cantabria desde las pasadas elecciones del 28M.

Réplica del empresario

José Landeras, el empresario que ostenta las tres firmas con las que contrata el Ayuntamiento estos trabajos, ha manifestado que su proceder es el habitual en este y otros municipios, ya que trabaja para representantes de distintos signos políticos. Su desarrollo, ha manifestado, viene dado por “las distintas funciones que cada empresa facilita”, surgiendo habitualmente de él la propuesta de actividad, en varios casos “innovadoras” y registradas a su nombre.

Con respecto a su anterior militancia política en el PP de Miengo, Landeras ha comentado que esta “vino después y no antes de una contratación” y que de hecho ya no se encuentra en la política.

“Me llevo bien con todo el mundo, me llevo bien con todos los partidos, en Torrelavega, en Piélagos. Son las personas, no las siglas”, ha señalado a elDiario.es. “Somos una empresa seria que empezó hace 33 años en el negocio de la publicidad [por Zebra]. Trabajamos en Cantabria, en Burgos, en Valladolid... Trabajamos para muchos y si quisiéramos pasar desapercibidos, no lo publicitaríamos, pero lo hacemos porque, si se hace algo y se hace bien, vienen más clientes”.