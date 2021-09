Cantabria se prepara para ofrecer la segunda orden de ayudas directas por la pandemia y "espera" que no sobren fondos

Cantabria se prepara ya para lanzar la segunda orden de ayudas directas por la crisis de la COVID, aunque la primera aún no se ha llegado a ejecutar, y ni siquiera se han terminado de tramitar algunas de las solicitudes. Así lo ha comunicado la Consejería de Industria Turismo, Innovación, Transporte y Comercio a elDiario.es, tras alegar que 17 no han podido pasar ese primer corte, debido a que "dependen" de datos fiscales de Navarra y Euskadi "que estamos a la espera de recibir".

Por tanto, es probable que esa segunda tanda, que contará con 35 millones destinados a todos los sectores -excepto los que estaban incluidos en la primera orden de ayudas-, se pueda solicitar antes de que la primera, de 17,6 millones, haya llegado a ejecutarse. Precisamente de esta cuestión se quejan desde las asociaciones de autónomos estatales, ya que, en algunas comunidades como Cantabria no se ha llegado a pagar nada, y en otras muchas se ha pagado solamente la mitad del presupuesto. UATAE y UPTA cifraban que en julio estaban sin solicitar el 60% de los fondos: "Desde entonces han aumentado un poco las solicitudes, pero no mucho", advierte a elDiario.es Eduardo Abad, presidente de UPTA.

Cabe recordar, que se trata de una ayuda estatal que asciende a 7.000 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas, de los que Cantabria percibirá 55 millones. Desde el Gobierno de España ya han anunciado su petición a Bruselas de ampliar el plazo para conceder estas ayudas, que se sitúa ahora en el 31 de diciembre.

Aún así, y pese a la poca celeridad de los trámites administrativos que requiere esta inyección económica para las empresas, según una tabla elaborada por UPTA en verano, y de la que informó la Cadena Ser, Cantabria había recibido solicitudes por menos de un 20% del presupuesto adjudicado. Lo mismo ocurría con otros territorios como Asturias, Murcia o Catalunya. Sin embargo, desde el Ejecutivo autonómico niegan la mayor al haber contado este informe con la primera parte de la primera línea de ayudas, que era solo de 12,6 millones de los 55.

Así pues, el Gobierno cántabro declara "no poder concretar" el número de solicitudes que se pueden presentar, pero admite "esperar" que no sobren fondos: "Eso depende solo de ellos y de que cumplan los requisitos, que no son los mismos que la última vez", señalan.

En resumidas cuentas, hasta el momento, Cantabria ha dado vía libre al pago de 17,6 millones de euros a un total de 942 empresas divididas en estas dos fases de la primera línea de ayudas COVID, y aún queda una tercera tanda de 2,4 millones (lo que faltaría hasta los 20) que se encuentra en fiscalización previa.

Además, en la nueva convocatoria se repartirán los 35 millones que quedan, y estos no contemplarán limitación en los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), al contrario de lo que ocurre con los 20 millones de esa primera línea de ayudas, que solo se dirigían a 95 CNAEs. Por lo que parece que a partir de que arranque la segunda parte, más empresas podrán beneficiarse.