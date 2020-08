Cantabria sufre un fuerte incremento de hospitalizados por coronavirus, con dos niños y un bebé entre los ingresados

Cantabria ha sufrido en las últimas horas un fuerte repunte en el número de pacientes hospitalizados por coronavirus, que han pasado de 15 a 23 personas en un solo día, con tres niños ingresados: dos de ellos menores de 4 años (uno es un bebé recién nacido) y un tercero de entre 4 y 8 años. Ante este escenario, la Consejería de Sanidad ha alertado una vez más del riesgo de contagio en el ámbito familiar y ha llamado a limitar las reuniones sociales a grupos inferiores a ocho personas en la medida de lo posible, después de comprobar que comidas familiares, barbacoas con amigos, cumpleaños, comuniones, locales de hostelería o residencias de ancianos son los principales focos detectados hasta ahora como brotes de COVID-19 en la comunidad autónoma.

Y es que según los datos que ha hecho públicos este viernes el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), Cantabria registró en el día de ayer un total 61 nuevos casos de coronavirus, que elevan a 483 el total de casos activos, y en lo que va de jornada se han sumado otros 52, dando continuidad a una tendencia al alza que se viene registrando desde días atrás y que ha llevado la curva de contagios de la epidemia a unas cifras cercanas a las que se notificaban en marzo, en plena ola de la COVID.

Ante esta situación de rebrote, el consejero ha expresado su "especial preocupación" por el incremento "importante" del número de hospitalizadosen las últimas horas. "Ayer, en la Urgencia de Pediatría tuvieron varios casos positivos y eso es un dato llamativo", ha subrayado Rodríguez. Además, hay un total de seis residencias de mayores con un positivo cada una. Como única nota positiva, el responsable de Sanidad ha señalado que en una inmensa mayoría de los casos los síntomas no revisten gravedad y no hay en estos momentos ningún paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque no ha descartado que ese hecho pueda cambiar dado que hay personas afectadas con una edad avanzada y otras patologías previas.

Tras el balance de la jornada, Cantabria acumula desde el inicio de la pandemia un total de 3.777 casos (2.924 detectados mediante PCR y 853 a través de test de detección de anticuerpos), y ha registrado 215 fallecidos. De los 483 activos al cierre del jueves, 23 personas están hospitalizadas y 465 en cuarentena.