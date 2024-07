Cantabria todavía no registra una presión asistencial “muy alta” y la demanda de taxis para consultorios es “baja”

Cantabria no ha registrado hasta el momento una presión asistencial “muy alta”, si bien la afluencia turística todavía no está en sus máximos, y además la demanda de taxis y otros medios de transporte para acudir a centros sanitarios en lugares donde los consultorios están cerrados es “baja”.

Así lo ha informado este martes el consejero de Salud, César Pascual, a preguntas de la prensa sobre la asistencia sanitaria en el inicio del verano.

Cuestionado por la situación de los servicios de urgencia hospitalaria este fin de semana, Pascual ha señalado que “ha ido en la dinámica esperable”.

“La verdad es que no hay una presión asistencial muy alta. También, no hemos empezado el verano de verdad y la afluencia turística no está en sus máximos, con lo cual tampoco tenemos el punto más álgido”, ha explicado.

Sí se han registrado “incidencias puntuales”. “En algún momento que ha fallado algún médico se ha intentado buscar sustituto, se ha cubierto media jornada en vez de la jornada entera.... Lo esperable, porque ya sabíamos que estas cosas iban a ser la tónica habitual del verano”, ha comentado.

Pero, en general, “hay tranquilidad y de momento todavía la presión asistencial no ha aumentado como para sentirnos muy tensionados”, ha señalado el consejero.

Respecto a los traslados de pacientes a centros sanitarios si en sus consultorios no hay médico este verano, un servicio que se ha ofrecido a 56 municipios de la región, Pascual ha indicado que hasta el momento la demanda es “baja”.

Pero, como en el caso de las urgencias, ha precisado que es a partir de este lunes, 15 de julio, cuando más consultorios se vean afectados por la falta de médico. “Hasta ahora ha habido pocos, pero la verdad es que la demanda no ha sido muy alta, de momento”.

El consejero se ha pronunciado así a preguntas de los medios durante el acto de presentación de las nuevas instalaciones del Centro Médico de Hospital Mompía en Santander.