Castro Urdiales aprueba una moción para recuperar las frecuencias del bus con Bilbao previas a la COVID

El Pleno de Castro Urdiales ha aprobado por unanimidad un moción impulsada por Izquierda Unida y Podemos para recuperar las frecuencias previas a la pandemia de las líneas de autobuses con Bilbao (línea directa y por pueblos) y al Hospital de Cruces-Barakaldo.

En la iniciativa, a la que se ha dado luz verde en la sesión plenaria de este miércoles, se propone instar al Ministerio de Transportes a que se restablezcan de forma inmediata las frecuencias, y al organismo público y a la empresa concesionaria a que cumplan con su parte.

En su moción, IU y Podemos señalan que se ha aumentado el precio del billete en 10 céntimos cada trayecto, con independencia del destino, mientras que las frecuencias han sufrido un recorte en la línea directa con Bilbao del 50%; con el Hospital de Cruces y Barakaldo del 60%; y la ruta hasta Bilbao por los pueblos de la margen izquierda/Meatzaldea también de un 60% entre semana y al 100% sábados y domingos. Además, señalan que esta última solo tiene rutas matutinas con lo que, por ejemplo, imposibilita volver a casa de trabajar en el día.

En un comunicado, ambos partidos señalan que durante el estado de alarma por el coronavirus el Ministerio redujo las frecuencias, y todavía no se han recuperado las previas a la pandemia, "imposibilitando cada día a cientos de personas usar el medio de transporte para acudir a sus centros de trabajo, de estudios, al médico o cualquier otro recado".

"Todas las mañanas, sin excepción, es desoladora la imagen de decenas de personas en tierra ante la imposibilidad de viajar al no tener sitio dentro del autobús, en el municipio de Castro Urdiales, empujando además a centenares de personas a recurrir al vehículo privado, con un coste ambiental que no nos podemos permitir y generando colapsos cada vez más habituales en la A-8, ante la inexistencia aún de una alternativa ferroviaria, cuyo estudio está en marcha, pero que no termina de llegar", lamentan.