Castro Urdiales quiere gravar a las energéticas con una tasa por ocupación de vuelo y subsuelo

El Ayuntamiento de Castro Urdiales pretende aprobar una nueva ordenanza fiscal para gravar a las compañías energéticas con una tasa a las redes de distribución por la ocupación del vuelo y del subsuelo en terrenos de dominio público, lo que supondría, según sus estimaciones, una cantidad cerca a los 115.000 euros anuales.

Si se aprobara esta nueva ordenanza, implicaría que a partir de 2022 todas las empresas energéticas que sean propietarias de los tendidos eléctricos y canalizaciones de hidrocarburos tendrán que abonar una tasas por la ocupación que esas redes realizan, ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Según el Consistorio, aunque sea el Ayuntamiento el que haya iniciado esta tramitación, los "mayores beneficiados" de la aprobación de esta tasa serán sus Juntas Vecinales, ya que serán ellas las receptoras de las cantidades abonadas por las empresas energéticas, ha señalado el concejal del área, Pablo Antuñano.

"Este Ayuntamiento sigue apostando por sus pedanías, en esta ocasión, colaborando en el aumento de sus ingresos", ha destacado el edil, que estima en cerca de 115.000 euros anuales la cantidad que recibirían el Consistorio y las juntas vecinales.

Una cantidad "nada despreciable" y que, a su juicio, ayudará a mejorar la situación financiera de las pedanías, redundando así en sus vecinos a través de iniciativas y proyectos llevados a cabo por la entidad menor.

Por todo ello, el concejal de Hacienda espera que el resto de grupos políticos "compartan este objetivo" y que "no se repita" con esta iniciativa "el no a la creación de una partida de 450.000 euros para inversiones en las pedanías en el pasado pleno" municipal. "No solo vale hablar de su compromiso con las Juntas Vecinales, lo que toca es hacer", concluye.