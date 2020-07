Ceruti no ve la suficiente participación pública en las obras de César Díaz

El concejal de Urbanismo de Santander, Javier Ceruti (Cs), no comparte que los procesos de actuaciones puntuales en obras públicas, departamento que depende de César Díaz (PP), adolezcan de la suficiente participación pública, a diferencia de la que ahora va a presidir el nuevo Plan General de Ordenación Urbana con la consulta que se iniciará mañana.

El concejal ha defendido una participación pública "efectiva", más allá del trámite de exposición en el boletín oficial, en procesos a los que se enfrenta la ciudad, como la actuación que se está acometiendo en la Plaza de Italia, en el Sardinero o en la Plaza de Eguino y Trecu, para evitar "sorpresas".

Queda poco para completar la urbanización de la nueva plaza Eguino y Trecu, la antesala de La Catedral de #Santander pic.twitter.com/cidV1Zayqw — César Díaz Maza (@cdiazmaza) 25 de junio de 2020

Para Ceruti, los procesos de participación pueden ser legales, como es la exposición del proyecto en el Boletín Oficial, pero claramente insuficientes, porque pocos lo leen. Además considera que algunas obras no se corresponden con lo publicado, citando otro proyecto del PP como es el de la escollera de la Magdalena, que "medía 50 metros menos en la infografía" del BOC que en la realidad. "La participación pública es otra cosa", ha subrayado.

Consulta para el Plan General

Este jueves comenzará el proceso de participación pública, mediante consulta popular, del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que por primera vez afronta un proceso de estas características. De hecho, a los ciudadanos se les ofrecerá pronunciarse sobre una hoja en blanco, ya que no se les someteré a premisas ni alternativas previas, solo tendrán delante el Plan vigente, que data de 1997, como único referente sobre el que proponer.

El hecho de que la consulta se realice sin premisas previas no es del agrado de algunos grupos de la oposición, como el PRC, que consideran que esta es una manera de desistir de hacer política, ya que todo partido o grupo ha de tener una idea de hacer ciudad y no someterse al albur de las opiniones.

Sea como fuere, el proceso se iniciará mañana con la apertura de una exposición en la sede del Colegio de Arquitectos de Cantabria (calle Los Aguayos, Santander), a partir del mediodía. Ya por la tarde, a las siete, se ha organizado un acto de presentación en el Palacio de Exposiciones.

El proceso de participación pública del nuevo Plan General se prolongará durante tres meses, lo que permitirá conocer, un mes después, el resultado de las opiniones ciudadanas que, "por primera vez", marcarán las directrices para la redacción del futuro planteamiento.

El objetivo de la fase de participación pública es "la intervención directa de la ciudadanía" en las disposiciones que marcarán la ciudad y por eso se ha elegido el lema 'Santander lo piensas tú' para este proceso en el que "los santanderinos van a decidir el futuro de la ciudad".

El director de Urbanismo, Antonio Bezanilla, ha destacado que con este proceso se abre "una ventana de oportunidad" para que los ciudadanos puedan decidir sobre el futuro de Santander, por lo que les ha animado a "implicarse" en un documento clave para las próximas décadas y en el que "el 90%" del contenido irá en la dirección indicada por la gente.

De hecho, ha afirmado que "es el momento de que los políticos nos callemos y hablen los ciudadanos y los expertos", y de decidir "bien" las líneas maestras de un plan que puede cambiar inercias urbanísticas y producir una "distorsión", pues serán los ciudadanos los que decidan "cuál será el rumbo de Santander en el próximo medio siglo", a diferencia de planteamientos anteriores.

12 ejes de debate

El debate sobre el PGOU se articulará en torno a 12 ejes (estrategia territorial y urbana, medioambiente y paisaje, movilidad, espacio público, vivienda, actividades económicas, equipamientos, patrimonio, regeneración urbana, perspectiva inclusiva, sostenibilidad, cambio climático y salud, e innovación), complementarios a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. E incluye la vía digital o virtual y cuatro tipo de actuaciones presenciales que se concretan en una exposición, paseos urbanos, reuniones informativas y mesas participativas.

La participación se llevará a cabo también por vía telemática, en la web del Ayuntamiento y redes sociales, y a través de actos presenciales. En cuanto a la primera, en la página municipal se recogerá todo el planteamiento, habrá un apartado de consulta pública, una memoria y una encuesta, así como una bitácora que se irá cargando de contenido. También el Facebook, Twitter e Instagram del Ayuntamiento recogerán este proceso.

Respecto a los actos presenciales, a la exposición en el Colegio de Arquitectos se suman los paseos urbanos o 'Jane Jacobs' que comenzarán este sábado 4 de julio y que tienen como fin acercar a la ciudadanía a barrios o lugares no muy conocidos. También habrá reuniones informativas y mesas participativas con entidades empresariales, profesionales y también de otros colectivos, como niños y jóvenes.

Las aportaciones ciudadanas se conocerán dentro de cuatro meses.

A preguntas de la prensa sobre el Plan General anulado, el concejal de Cs ha lamentado la "inseguridad jurídica" actual así como los largos plazos de tramitación, aunque ha considerado que "no hay mal que por bien no venga" pues el futuro planeamiento, por primera vez, no será resultado de "los políticos" sino de los ciudadanos y los técnicos.

Agua del pantano del Ebro

Preguntado por el problema del abastecimiento a Santander y si estará resuelto de cara al nuevo planeamiento, Ceruti ha opinado que se está "tratando injustamente a Santander y Cantabria" en el reparto del agua pues la región "asume el sacrificio de cesión de terrenos para un gran pantano y resulta que se discute el derecho a recibir agua de ese pantano en las escasas ocasiones en que la región lo necesita".

El concejal ha defendido la necesidad de avanzar en este sentido y exigir que se cumpla el compromiso del bitrasvase, es decir, "tener siempre la posibilidad de coger agua cuando la necesitemos y aportarla cuando nos sobre".

Tampoco descartaría Ceruti que, en un hipotético pacto presupuestario nacional, Ciudadanos de Cantabria introdujera una garantía de suministro a la capital en sus acuerdos con el socialismo.