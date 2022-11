El Colegio de Periodistas se suma a las voces del 25N con un vídeo de testimonios sobre violencia machista

El Colegio de Periodistas de Cantabria ha difundido un vídeo con nueve testimonios de profesionales de la comunicación sobre casos de violencia machista con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Bajo el epígrafe ‘La violencia machista es más que un titular’ el Colegio se suma a esta jornada de denuncia y reivindicación con esta campaña de vídeos de veinte segundos en los que profesionales del periodismo y la comunicación recuerdan que detrás de las noticias de violencia machista hay mujeres y niños y niñas reales. Algunos de los participantes narran un episodio que les marcó especialmente, otros añaden una reflexión sobre la repercusión de algunos casos como el de La Manada y otros comparten en clave emocional cómo reaccionaron ante alguno de estos asesinatos machistas.

Coral González recupera el caso Ana Orantes; María Gutiérrez recuerda a Conchi a quién su pareja dejó en una silla de ruedas; Eva Mora evoca a Rebeca, asesinada en Laredo, y Celia Agüero habla sobre el asesinato de Eva Jaular y su bebé. Javier González Mellado recupera la historia de Ana María que reclamaba protección ante la salida de la prisión de su agresor, Violeta Santiago denuncia otro tipo de violencias que pasan desapercibidas y Guillem Ruisánchez narra las reacciones a la sentencia de La Manada. Cierran el video Rosa María Echevarría, hablando de las siluetas moradas de Torrelavega, y Cristina Dosal narrando el impacto de un crimen machista desde su doble perspectiva de periodista y madre.

“Tenemos la responsabilidad ética de denunciar y contar cada caso, de no permitir que se hagan invisibles, de ser la voz de todas esas mujeres” -subraya la decana del Colegio, Olga Agüero- “no podemos acostumbrarnos a este irracional goteo, a esta estadística de dolor y sangre”. En este sentido, ha destacado que los periodistas tienen sin duda “una implicación e importancia mayúscula a la hora de informar y de cómo informar” y la responsabilidad de no dejar de hacerlo cada vez que se sumac un nuevo asesinato. “Y a la vez también tenemos la responsabilidad de no ejercer de altavoz de discursos de odio o de negación de la violencia de género”, ha considerado.

Proyecto de la Comisión de Igualdad

El video es un proyecto audiovisual desarrollado por la Comisión de Igualdad del Colegio de Periodistas, presidida por Jesica Quintero, y constituida recientemente con la participación de nueve miembros -Cristina Dosal, Coral González, Guillem Ruisánchez, Eva Mora, Miren Azkue, Juan Herrería, Bárbara Ferrer y Carmen Toraya- que ya están, además, trabajando en otras iniciativas. A partir de hoy difundirá en su web, canal de YouTube y redes sociales.

Entre las funciones de la Comisión está la elaboración de varias guías para el tratamiento informativo de la violencia de género, lenguaje no sexista o tratamiento de personas LGTBI en los medios de comunicación. Además, será la encargada de coordinar la participación del Colegio en el 8M.