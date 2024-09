Cantabria inicia un nuevo curso escolar marcado por las dudas en torno a la prohibición de los móviles en las aulas

El curso escolar 2024-2025 ha arrancado definitivamente en Cantabria este lunes con el inicio de las clases en Infantil, Primaria y Educación Especial -el martes comienzan en Secundaria, Bachillerato y FP- y con la prohibición de los móviles en las aulas como principal novedad no exenta de polémica por las dudas generadas en torno a la aplicación de la medida.

El Gobierno de Cantabria, que ha destacado la “total normalidad” con la que se han iniciado las clases, defiende que la prohibición impuesta “funcionará bien”, mientras que los sindicatos reclaman “más regulación” y que los profesores dispongan de “un respaldo legal ante posibles contingencias derivadas de requisar móviles”.

En este sentido, el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha defendido que la prohibición del uso de móviles ha sido “bien acogida”. “Creemos que va a ir normal. Muchos centros educativos ya lo venían aplicando y eran espacios libres de uso de móviles, y confiamos en los docentes de los equipos directivos. Habrá alguna incidencia, como siempre, pero creemos que va a ir bien”, ha expresado Silva a preguntas de los medios en la inauguración oficial del curso escolar, que se ha celebrado en el Centro de Educación Especial Parayas de Maliaño (Camargo) y a la que ha acudido junto a la presidenta cántabra, María José Saénz de Buruaga.

No obstante, el consejero ha reconocido que en Secundaria -donde no se prohíbe el dispositivo digital, sino que se recomienda no usarlo- el asunto “es más delicado”, ya que “los adolescentes tienen más autonomía que los niños en los colegios”. Por ello, la instrucción de la Consejería no implica que no puedan llevar sus dispositivos, sino que los tengan apagados cuando estén en los centros.

Respecto al seguimiento de esta medida para comprobar si da resultados, Silva ha señalado que “no es necesario hacer una monitorización” y que, además, “resultaría imposible”, pero cree que “se verá a través del informe de convivencia escolar, en el número y en las características de casos de acoso, porque en la actualidad el uso del móvil y las redes sociales está presente en el origen o agravamiento del 90% de ellos”.

“Ahí vamos a ir viendo a lo largo del tiempo -no en un solo curso, que no nos valdría para sacar conclusiones-, cómo esa influencia se nota de alguna manera”, ha apostillado Silva. Por otro lado, el titular de Educación ha trasladado a las familias que el control del uso de dispositivos “es una cosa de todos”, y “el trabajo fundamentalmente está fuera de los centros educativos, en el ámbito familiar”.

“Desde los centros no podemos trabajar en una dirección y las familias en otra”, ha dicho, señalando que esta medida de la Consejería es un “aliado” para las familias que tienen dificultades para hacer entender a sus hijos que no deben llevar el móvil a clase.

Así, ha sostenido que después de que en la Consejería han sido “valientes”, ahora “todos tenemos que ser responsables”. “Creo que la acogida en la mesa de las familias no es mala, diría que incluso buena, pero tenemos que seguir entre todos”, ha sentenciado.

“Normativa clara y precisa”

Sin embargo, la Junta de Personal Docente, integrada por los principales sindicatos, ya reclamó la pasada semana “mayor regulación” en torno a esta medida y que la Consejería publique “una normativa clara y precisa” y que “no se descargue la responsabilidad de la toma de decisiones en los centros y el profesorado”. También pidió que el profesorado que tenga que aplicar restricciones esté amparado por la Consejería “ante posibles conflictos”.

En esta línea se ha manifestado este lunes el sindicato ANPE, que, aunque ha celebrado la medida que “llevaba tiempo demandando”, ha exigido a la Consejería que “proteja a los profesores ante posibles problemáticas”. Así, ha reclamado unos protocolos de requisa y custodia para evitar posibles responsabilidades derivadas del mismo, ya que generalmente se trata de aparatos electrónicos “de un alto valor económico”.

La presidenta de ANPE, Rus Trueba, ha puesto como ejemplo qué sucedería si el dispositivo se rompe o desaparece, o ante posibles situaciones en las que un alumno se niega a entregarlo. “Que quede claro dónde lo tienes que llevar, quién lo va a custodiar, qué ocurre si la familia te denuncia por haberlo quitado”, ha manifestado.

Banco de Recursos

Otra de las novedades de este curso 2024-2025 se da en el Banco de Recursos, que abre la posibilidad a que los centros dediquen fondos para actividades complementarias extraescolares, ofreciendo la opción de participar en ellas a alumnos que no las tienen a su alcance por motivos económicos.

“Es una novedad en toda regla y va a permitir que se atienda a aquellos casos que no podían acudir a una actividad complementaria porque las familias tienen que costeárselas. Abrimos una nueva posibilidad para permitir que esos casos, que no son muy frecuentes, pero los hay, puedan ser solventados desde los centros”, ha explicado Silva.