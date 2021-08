El chico que hizo jugar a 'indios y vaqueros' y formó parte de Sinsinati emprende su camino en solitario con singles como 'Juramento de sal' o 'Duele'. Álvaro de Luna es el sevillano que está conquistando con sus sentimientos e historias personales las principales listas musicales del panorama nacional, y que se subirá este sábado 14 de agosto al escenario del festival Magdalena Deluxe Santander junto a Nil Moliner y Bely Basarte.

Lo primero de todo, ¿cómo está y cómo está siendo la vuelta a los escenarios?

Está siendo todo muy romántico, porque después de tanto tiempo viviendo esta etapa de incertidumbre y miedo, volver y que la gente tenga tantas ganas de disfrutar y de la música en directo, que los promotores sigan apostando por la cultura segura, es todo súper bonito. Desde que hemos arrancado me siento en un estado de éxtasis en el que parece que estás en un sueño del que no quieres despertar. Esto pintaba mucho peor y es un alivio volver a estar con la gente cantando mis canciones. He de decir que no he adaptado nada de mis conciertos a la nueva situación. Quiero decir que claro que tenemos cuidado de que la gente mantenga la distancia, se quede sentada, etc, pero sigo haciendo el mismo de show, con el mismo énfasis y las mismas ganas, invitando a la gente a que canten, aplaudan y todo lo que se pueda, porque me he negado a adaptar mi vida más que lo que es obligatorio al COVID. Solamente quiero que acabe esta pesadilla y que vuelva todo a la normalidad ya, porque es necesario.

En este festival comparte escenario con Nil Moliner y Bely Basarte. ¿Cómo es su relación con ellos?

Me da una alegría increíble estar con ellos porque encima somos amigos y va a ser espectacular, me apetece muchísimo ir a tocar a Santander porque además nunca he estado en ese escenario, así que estoy como un niño el día de reyes.

Nos hizo pensar que todo volvería a la normalidad tras la pandemia con ‘Juramento eterno de sal’. ¿Le sirvió este momento para concentrarse más en componer? ¿Qué quería transmitir con esta canción?

La pandemia me ha venido relativamente bien para componer porque mi primer disco lo escribí en ese tiempo, y hasta el segundo que lo tengo ya casi terminado, pero es verdad que mucha gente al principio me preguntaba si iba a escribir algo referido al confinamiento o la pandemia. Pues no he escrito absolutamente nada sobre esta pesadilla, porque no merece la pena ni ninguna canción. Salió 'Juramento eterno de sal' que sí que puede hacer un poco referencia, porque anima a revivir todo lo bueno que había vivido en mi vida, con mis amigos o familia, pasando tiempo de calidad. Habla de todas esas cosas que se hacían antes y que ahora no podemos, pero tengo claro que a la COVID no le escribo nada...

Y con ‘Duele’, se quita cualquier escudo y se abre en canal para expresar sus sentimientos.

Por naturaleza, los humanos nos equivocamos y la cagamos muchísimo y yo creo que es importante reconocer esos errores, no repetirlos, aprender a vivir con ellos y perdonarse a uno mismo, que es más importante incluso que el que otros te perdonen. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos porque al final es un peso que vas a tener encima siempre,. Hablamos últimamente sobre la salud mental, y es que es algo esencial, estar sano mentalmente mucho más que físicamente. La salud mental va a ser lo que te haga vivir la vida con ganas y tirar hacia adelante.

Hay dos tipos de Álvaro: el que es una persona normal y el que se sube sobre un escenario, que es el menos tímido y se abre al público

Sus canciones tienen detrás historias y sentimientos muy personales. ¿Es algo esencial a la hora de escribir?

Es primordial, ni ahora ni cuando estaba en Sinsinati hablaba sobre algo que le haya pasado a alguien cercano, siempre hablo de lo que me haya pasado a mí porque escribir canciones me sirve como autoterapia. Hay dos tipos de Álvaro: el que es una persona normal y el que se sube sobre un escenario, que es el menos tímido y se abre al público.

¿Cómo está resultando esta carrera en solitario sin Sinsinati?

Todo va bastante guay y es sorprendente empezar de cero y que todo vaya tan bien. Estoy muy feliz porque escribo canciones más de mí, más honestas y sinceras, porque soy un ser humano y tengo el privilegio de poder dedicarme a lo que más me gusta en el mundo, pero lo que quiero es que la gente vea que al final vivo lo mismo que vive cualquiera. Aun así la esencia de Sinsinati siempre sigue ahí, porque escribía las canciones de ambos, así que queda esa esencia. Al final, como todo en la vida, si siempre has hecho algo cuando cambias la receta algo de lo anterior lleva.

Ha grabado su primer videoclip en Portugal y no descarta volver a rodar algún otro. ¿Qué significa para usted?

Es un sitio maravilloso, al que he ido desde niño con mi familia y se ha acabado convirtiendo en tradición, ya sea volviendo con ellos, con amigos, con alguna pareja, o solo. Es un sitio que me da mucha paz, en el que desconecto de todo para encontrarme y disfruto de las pequeñas cosas, es que me da mucha paz mental y tranquilidad, es imposible no disfrutar de sus playas, gastronomía y su gente, que es maravillosa.

Participó también en 'La Voz'. ¿Cree que la gente puede tener prejuicios con los artistas que salen de este tipo de talent shows?

He sentido que mucha gente me conoció a raíz del programa. Fue una experiencia que me ayudó muchísimo sobre todo para ponerme delante de la gente sin miedo y cantar en directo, ya no solamente por el público que había sino porque sales en televisión, y una cagada ahí la va a ver toda España. Creo que no se tiene tanto prejuicio con 'La Voz' porque es un programa musical pero no de convivencia como puede ser OT (Operación Triunfo), y es que muchos de mis compañeros salen de ahí y los siguen llamando "el extriunfito" cuando se merecen que los llamen por su nombre artístico de una vez. A mí no me ha pasado. Quizá al salir del programa sí que me relacionaban con el programa para que la gente supiese quien era, pero ya me conocen como Álvaro.

¿Y cuál es el plan para Álvaro de Luna en lo que queda de año?

Lo principal es seguir con la gira hasta noviembre que haremos un parón por la salida del disco, y saldrán singles prácticamente cada mes. También queremos grabar los videoclips y preparar la gira del año que viene y terminar de escribir el último disco. Se puede ver que tengo algo de adicto al trabajo, soy un poco culo inquieto.