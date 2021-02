La Justicia no da la razón a los hosteleros cántabros y mantiene el interior de los locales cerrados

La Justicia se ha posicionado en contra de las reivindicaciones de los hosteleros cántabros respecto a las restricciones COVID. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso presentado por este colectivo manteniendo el interior de los locales cerrados, tras analizar los argumentos de la Consejería de Sanidad, a la que otorgó un plazo de 24 horas para defender la postura de prorrogar esta medida.

Así pues, tal y como ha adelantado la cadena SER y ha confirmado el vicepresidente, Pablo Zuloaga (PSOE), el TSJC respalda la decisión del Gobierno autonómico alegando que, aunque existe "perjuicio económico" para los negocios, "en el otro lado de la balanza simbólica de la ponderación tenemos el interés general sanitario". Son "perjuicios reparables a posteriori", han subrayado los magistrados. Y es que según recoge el auto consultado por elDiario.es, suspender la medida de Sanidad respecto a la clausura de interiores "pondría en riesgo los derechos a la salud y la vida".

En su recurso, los hosteleros defienden el derecho al trabajo y argumentan que la propagación del virus también se produce en otros establecimientos cerrados, como tiendas o colegios. Sin embargo, la Sala explica que "la actividad que en ellos se desarrolla no precisa la retirada de la mascarilla", de forma que "aunque el riesgo de contagio también exista, no se incrementa por la actividad que se desarrolla en esos lugares, pues las conductas que las personas desarrollan no incrementan sustancialmente el riesgo de contagio".

La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria se ha mostrado muy beligerante contra esta prórroga de la restricción, en la línea de los últimos meses de la pandemia, con sucesivas concentraciones y caravanas de protestas, además de reclamaciones en los juzgados que, hasta la fecha, todas han sido denegadas.

Este caso no ha sido una excepción y la Justicia cántabra no ha seguido el criterio de la vasca, que obligó al Ejecutivo de Íñigo Urkullu a reabrir los bares en las zonas de alerta roja por coronavirus, tras la postura de un polémico magistrado que llegó a desprestigiar a los epidemiólogos.

Comparación con Euskadi

En este sentido, el TSJC indica que "la situación de Cantabria no puede parangonarse con la del País Vasco", en cuanto a que en Cantabria las zonas interiores de los establecimientos "llevan un largo periodo cerradas, pero no las terrazas de los mismos, y no se obtiene de ninguna manera la conclusión" a la que llega la Sala vasca de que "la apertura de establecimientos no fuese causa del aumento de contagios".

La Sala sostiene que "en este contexto de pandemia y considerando el potencial expansivo y el grado de letalidad del virus, el principio de precaución despliega toda su virtualidad, de tal manera que hay que contar con cualquier instrumento que sea razonablemente útil y, obviamente, no perjudique la salud que se trata de preservar".

"La medida impugnada se presenta, a efectos del control propio del incidente cautelar, como razonable", según se ha visto en la motivación de la misma. "Dada la prevalencia jurídica del derecho a la salud y a la vida (amenazado no solo por la letalidad de la propia enfermedad sino también por el posible colapso del sistema de sanidad pública), basta con relacionar la medida impugnada, en términos de razonabilidad e idoneidad, con la contención del avance de la pandemia para concluir que la suspensión de la ejecutividad del acto impugnado pondría en riesgo dichos derechos", apuntan los magistrados.

En el auto no se imponen las costas a Hostelería ante la existencia de distintas resoluciones en los tribunales superiores de justicia dependiendo de la particular situación epidemiológica que provoca la existencia de las dudas de derecho que el precepto contempla como razón para su imposición. El auto puede ser impugnado a través de un recurso de reposición ante el mismo órgano judicial den el plazo de cinco días desde su notificación.

