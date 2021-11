Movellán no adelanta si Igual será presidenta del PP en Cantabria aunque desvela que hay "grandes nombres" entre los que está el de la alcaldesa

El diputado del PP por Cantabria Diego Movellán no ha desvelado si la alcaldesa de Santander, Gema Igual, será la próxima presidenta del partido con el apoyo de Génova, aunque ha indicado que los 'populares' están en un "proceso de renovación de todas las estructuras regionales" y "sin duda hay grandes nombres" para liderarlas como el de la regidora santanderina.

"Sin duda hay grandes nombres que pueden liderar y entre ellos por supuesto está Gema Igual", ha dicho el diputado advirtiendo que, no obstante, "hay que escuchar todas las partes" y la actual presidenta, María José Sáenz de Buruaga, también "tendrá que hacer público su futuro" y anunciar si revalida su candidatura o "piensa que ha llegado el momento de un tiempo nuevo que tiene que ser encabezado por otra persona".

Movellán ha respondido así a preguntas de la prensa sobre las informaciones publicadas en los medios que apuntan a que la alcaldesa de Santander será la próxima presidenta del PP de Cantabria con el apoyo de Génova. Sin embargo, ni Igual ni Movellán han confirmado si se presentará como candidata en el congreso que celebrará la formación en el primer semestre del año. "Cuando se abra el proceso se presentarán los proyectos que quieran", ha sentenciado el diputado.

Lo que sí ha asegurado es que él no lo hará, porque tiene "otras responsabilidades y otros criterios". "No voy a aspirar a ser presidente del PP de Cantabria porque uno tiene que conocer cuáles son sus prioridades. Yo siempre he estado y seguiré estando a disposición del partido, pero mi compromiso hoy es con todos los cántabros en el Congreso de los Diputados", ha asegurado.

Lo que sí hará, "como un afiliado más y un miembro más de la Dirección nacional", es apoyar "el mejor proyecto para Cantabria" en el futuro congreso al que se llevarán las candidaturas.

Ha aclarado que los candidatos a presidir las autonomías los elige la Dirección nacional con independencia de quiénes sean los presidentes del partido, pero que ahora están "en un proceso de todos los afiliados, que tanto hemos sufrido en los últimos años y queremos lo mejor para el PP porque no podemos perder ni un minuto más en guerrillas internas".

"Los cántabros esperan mucho del PP de Cantabria", ha manifestado el 'popular', que cree que para ser alternativa real de gobierno tienen que "dejar de lado intereses personales para sumarse al mejor proyecto".

"Creo que vamos por buen camino y que el PP está llamado a gobernar con grandes equipos y con las mejores personas al frente", ha zanjado Movellán, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la diputada Elena Castillo para informar de las enmiendas que han presentado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).