Pablo Zuloaga, candidato del PSOE en Cantabria: “Si el PP gobierna volverá a privatizar servicios y a recortar derechos”

Pablo Zuloaga (Santa Cruz de Bezana, 1981) concurre por segunda vez a unas elecciones autonómicas en Cantabria, esta vez tras una legislatura en la que ha sido vicepresidente y portavoz de un Gobierno bipartito PSOE-PRC junto a Miguel Ángel Revilla. Este 28M, el candidato socialista se presenta, en sus propias palabras, para “frenar el avance de la derecha”, de un PP que puede gobernar “solo o mal acompañado” de la extrema derecha de Vox o incluso del que hasta ahora ha sido su socio regionalista.

En este sentido, Zuloaga recuerda lo que supuso el último Gobierno del PP (2011-2015) del que formó parte con un papel importante la actual candidata, María José Sáenz de Buruaga: “Si gobierna volverá a privatizar servicios y a recortar derechos públicos”, advierte, mientras pone en valor su gestión a lo largo de esta legislatura “compleja” y los proyectos iniciados que verán la luz si el PSOE está al frente del próximo Ejecutivo.

Las encuestas vaticinan que PP y Vox pueden estar cerca de obtener la mayoría necesaria para formar Gobierno en Cantabria. ¿Cómo sería ese escenario si finalmente se produce?

Las encuestas también vaticinan que en Cantabria puede haber un gobierno liderado por el PSOE, que precisamente es la mejor solución para el futuro que tenemos que emprender, tras una legislatura verdaderamente compleja en la que hemos afrontado las consecuencias de la crisis sanitaria y las derivadas económicas primero del COVID y después de la guerra en Ucrania. Esas circunstancias nos han permitido ver cómo Cantabria ha reforzado la sanidad pública gracias a las decisiones que he defendido desde el Gobierno, siendo la comunidad autónoma que más vidas ha salvado en la gestión de la pandemia y saliendo adelante fortalecida, ya que es la tercera comunidad con la tasa de desempleo más baja de nuestro país, algo que evidencia que las decisiones que hemos tomado han servido para hacer frente a lo urgente, que en su momento fue salvar vidas, sin dejar de lado lo importante, que era generar economía y empleo por encima de la media de nuestro país.

¿Y qué ocurriría si gobiernan la derecha y la extrema derecha?

Me presento para ser el presidente de Cantabria que consiga frenar ese avance de la derecha y sus anuncios que vamos conociendo y que nos llevan al pasado. El PP ya gobernó Cantabria con una mayoría absoluta que sirvió para recortar los servicios públicos, para privatizar el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, para privatizar el sector de la dependencia y recortar sus plazas o para reducir las becas con las que nuestros hijos e hijas accedían a la universidad mientras veíamos cómo la educación pública sufría el castigo de la derecha. Yo estoy aquí para frenar a ese Partido Popular que puede gobernar solo o mal acompañado, incluso también con el PRC. El único partido que está preparado para frenar a la derecha es el PSOE de Cantabria al que represento. Tenemos capacidad de trabajo demostrada a lo largo de cuatro años verdaderamente difíciles en la gestión, con unos resultados buenos. Hoy Cantabria cuenta con una economía saneada, que genera empleo y que incorpora talento a través de la economía del conocimiento. Hemos conseguido cambiar el modelo productivo aprobando la primera Ley de Ciencia y Transferencia de Cantabria, que ha incorporado en solo dos años a 2.595 trabajadores en el ámbito científico y tecnológico.

En reiteradas ocasiones ha confrontado los dos modelos de gestionar una crisis, el de los recortes de la derecha frente al gasto social de la izquierda, ¿a qué achaca entonces que el PP crezca en las encuestas y pueda volver a gobernar en Cantabria?

Evidentemente a la desaparición de Ciudadanos. Ha sido el partido más inútil en la historia de la democracia habiendo podido generar oportunidades de cambio, por ejemplo en el Ayuntamiento de Santander, donde en cuatro años hemos padecido la bronca y el encontronazo constante, que ha derivado en una crisis institucional importante y en una merma en la calidad de vida de los santanderinos y de las santanderinas. Estoy seguro de que Daniel Fernández será el próximo alcalde de Santander, igual que José Luis Urraca conseguirá hacerse con el bastón de mando en Torrelavega o de que Susana Herrán logrará una importante mayoría al frente del Ayuntamiento de Castro Urdiales. Tenemos grandes candidatos y grandes programas, y hemos demostrado responsabilidad en la labor de oposición en Santander, en la labor de cogobierno en Torrelavega o en el impulso de las políticas necesarias en el municipio de Castro Urdiales, gobernado por una mujer que ha dejado de perder el tiempo en buscar culpables y ha trabajado desde el primer día en buscar soluciones que resuelvan los problemas de su ciudadanía. Este es el objetivo que nos marcamos, sabiendo que hoy las encuestas nos dicen que tenemos mayor respaldo político y social que ayer.

Mi meta es que el horario quirúrgico de tarde sea habitual en las plantillas sanitarias

Si en estas elecciones el PSOE, tal y como pronostica el CIS, quedase por delante del PRC, ¿accedería a dar a Revilla la Presidencia con tal de evitar la entrada al gobierno del PP?

Si quedamos por delante del PRC es que evidentemente la ciudadanía quiere un cambio al frente del Gobierno de Cantabria. Yo me presento para ser el presidente que tome las decisiones que hay que tomar y que esté en todos los lugares en los que se toman decisiones importantes para el futuro de Cantabria, es decir, en Madrid y en Bruselas. Se trata de tomar decisiones y de dejar de perder el tiempo en buscar culpables. Es fundamental apoyar a la industria madura en su proyecto de avance en la digitalización, en la transición ecológica, así como al sector primario y a la industria agroalimentaria que tanto empleo genera en las zonas de despoblación. Y, por supuesto, avanzar en los nuevos nichos de empleo, que nadie como yo ha defendido a lo largo de esta legislatura, que tienen que ver con la economía del conocimiento, a través de la Ley de Ciencia, o con el desarrollo cultural, a través de la economía cultural y del ocio en el deporte. Hoy son una realidad proyectos ampliamente demandados y nunca conseguidos, como el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, el Centro de Arte Rupestre en Puente Viesgo, el Centro de Investigación Internacional CC2 de la UNESCO en Santillana del Mar o el desarrollo cultural que hemos hecho en Castro Urdiales, en Torrelavega con La Lechera o en Santander.

Cuando habla de dejar de buscar culpables entiendo que se refiere al PRC cuando pone el foco en el Gobierno de España…

Lo pongo en el PRC pero también en el PP. María José Sáenz de Buruaga quiere volver a gobernar Cantabria, y cuando gobernó, y tuvo la oportunidad de hacer que las cosas mejoraran, lo único que hizo fue privatizar servicios y recortar derechos públicos. El modelo del PP siempre beneficia a los mismos, donde nosotros vemos pacientes, ellos ven clientes. A día de hoy estamos haciendo frente a una deuda con Ferrovial de 900 millones de euros que fue lo que debemos a esta empresa, que hoy sabemos que cotiza fuera de España, en los Países Bajos. Eso nos duele y nos preocupa, si vuelven a gobernar volverán a hacer lo mismo. Yo escucho a Buruaga decir que va a construir un hospital de alta tecnología en Castro Urdiales, y la realidad es que hoy tenemos un hospital de alta tecnología en Laredo, que cuando ella gobernaba fue abandonado y menospreciado, y recortó en profesionales. A lo largo de esta legislatura hemos conseguido revertir todo ello. Por eso es fundamental que la ciudadanía de Cantabria entienda lo que está en juego el 28 de mayo, que es seguir avanzando en una senda de refuerzo de los servicios públicos, liderada por el PSOE, sin dejar de lado la generación de economía y empleo con la llegada de los fondos europeos y la oportunidad que está suponiendo para Cantabria saber que hoy generamos más economía y más empleo que la media de España.

Hay que dejar de hablar de la cultura como un sector subvencionado para hablar de un sector económico incentivado

La sanidad, en manos del PSOE, ha sufrido momentos complicados en esta legislatura, con paros y protestas de los profesionales. ¿Qué propone para mejorar la situación y que esto no ocurra los próximos cuatro años?

Hay cuestiones que hemos decidido y que ya han mejorado sustancialmente la calidad en la atención sanitaria pública que prestamos. Hoy Cantabria es la comunidad con la demora media más baja en la atención primaria. Cualquiera que llame hoy a su centro de salud tendrá una cita entre hoy y mañana. Esta es una realidad que solo pasa aquí. También hemos conseguido ser la comunidad con más profesionales de la medicina por habitante y ser la segunda comunidad con más profesionales de la enfermería por habitante. Son realidades que constatan que la sanidad pública en Cantabria ha salido reforzada y que tiene que seguir siendo reforzada. Soy el único candidato a la Presidencia que asume en primera persona la responsabilidad de internalizar el servicio de transporte urgente sanitario, es decir, las ambulancias. Si mejoramos las condiciones laborales de los hombres y mujeres que trabajan en ellas mejoraremos también la atención sanitaria que prestamos. El avance en nuevas tecnologías, situando al Hospital Valdecilla como pionero en la lucha contra el cáncer o en el trasplante, así como en las terapias avanzadas, son cuestiones que solo defiende el PSOE frente al resto de partidos que solo miran al pasado. La sanidad supone una posibilidad de desarrollo económico, pero no porque haya que privatizar hospitales como hacía el PP, sino porque podemos desarrollar innovación y empleo. Y ahí está la oportunidad de convertir la Residencia Cantabria, ese viejo edificio de 32.000 metros cuadrados prácticamente abandonado, en un centro generador de economía y empleo a través de una reconstrucción y de convertirlo en un referente para la investigación biosanitaria a nivel nacional. Este es mi compromiso. Al igual que hace cuatro años me comprometí a levantar un museo en el corazón de Santander y hoy lo estoy levantando, sé que si soy presidente, dentro de cuatro años, la Residencia Cantabria se estará convirtiendo en un centro de generación de empleo importante.

¿Y para reducir la lista de espera quirúrgica qué plantea?

Hay una clave importante. Tenemos que seguir tomando decisiones en amplio y constante acuerdo con los y las profesionales de la sanidad pública en Cantabria. Mi meta es que el horario quirúrgico de tarde sea habitual en las plantillas sanitarias. Por tanto, tenemos que afrontar la contratación de más profesionales que garanticen que tengamos el horario de tarde abierto fuera de la voluntariedad, que es la circunstancia que tenemos ahora y que no nos permite reducir la lista de espera como nos gustaría.

¿Sería partidario de sacar adelante una ley de salud mental para favorecer el acceso a una atención psicológica que permita atajar un problema que no deja de crecer en la sociedad?

Nosotros ya hemos desarrollado el plan de salud mental de Cantabria con medidas que abarcan desde la educación al avance en las medidas sanitarias y conductuales. Una ley puede ser garantía de este desarrollo, sabiendo que hoy la sociedad de Cantabria requiere de atenciones que hasta hace muy poco no nos preocupaban a las instituciones y que obedecen a la necesidad de luchar contra el suicidio o contra algunas situaciones que vemos en la calle y nos preocupan.

¿Qué le diría a un joven que no puede emanciparse dada la difícil situación del mercado de la vivienda y que ha visto cómo la Ley de Vivienda que quería impulsar el PSOE desde el Gobierno autonómico ha quedado en el cajón?

Le diría que vote al Partido Socialista. Somos la única fuerza política que lleva en su programa la aprobación de una Ley de Vivienda con las garantías suficientes de sacarla adelante. Avanzaremos en un derecho constitucional, como es el acceso a la vivienda, habiendo recorrido un camino importante en esta legislatura. Y es que hemos ampliado el parque público de vivienda en un 47% a pesar de las circunstancias económicas que hemos tenido que sobrellevar. Una ley será una garantía de derechos para los cántabros y las cántabras. Y también es justo reconocer que he sido el único que ha alzado la voz cuando he visto una oportunidad. Hace apenas dos semanas veíamos cómo el presidente del Gobierno de España planteaba la utilización de suelos militares para el desarrollo de viviendas sociales, y fui el único, incluso en solitario, que defendió la oportunidad que suponía para Cantabria que en los terrenos de La Remonta se pudieran desarrollar viviendas públicas de alquiler asequible. Hemos conseguido que el Gobierno destine ese suelo a la promoción de 257 viviendas y tengo la sensación de que si yo no hubiera trabajado por conseguir este proyecto hubiéramos vuelto a perder una oportunidad. Por eso quiero ser presidente de Cantabria, sabiendo que las oportunidades hay que aprovecharlas y que no quiero, porque me ha dolido como a muchos cántabros, que Cantabria pierda muchos trenes de oportunidad.

¿Qué radiografía haría de la situación de la industria en Cantabria y cuáles son los planes del PSOE para mantenerla a flote?

La economía va a crecer a lo largo de la próxima legislatura y todavía quedan muchos fondos europeos que van a permitir desarrollar más y mejores empleos en Cantabria. Por tanto, hay que trabajar al lado de la industria madura en esos proyectos de digitalización y transición ecológica en las vías de descarbonización que mejoren la sostenibilidad económica. En ese trabajo creo que he sido en estos cuatro años un referente. Esta semana, el presidente del Gobierno de España ha visitado SEG Automotive, una empresa trascendental en la comarca del Asón que vivió un momento social verdaderamente duro hace dos años y en el que intermedié para resolver. Conseguimos hacerlo y dos años después de aquel conflicto tienen la aportación de nueve millones de los fondos europeos gracias al trabajo que hemos hecho desde el Gobierno de España y Cantabria. La industria tiene que seguir creando empleo en Cantabria y el Gobierno autonómico tiene que ser un elemento que agilice, tramite, ayude y acompañe a la industria madura, y que fomente el sector primario y la industria agroalimentaria, dedicando el tiempo en buscar soluciones y no culpables.

La cultura ha sufrido mucho con la crisis sanitaria y su departamento impulsó la iniciativa 'La Cultura Contraataca' para relanzarla, ¿cuáles son sus prioridades en esta materia?

Creo que hemos conseguido demostrar en cuatro años que la cultura es un vector de generación de economía importante y que no habíamos aprovechado nunca en Cantabria hasta que lanzamos las líneas de apoyo y ayudas al desarrollo. Se trata de inversiones que tienen que ver con la mejora de las infraestructuras, con mejorar la acción cultural, con la internacionalización de todos los proyectos que desarrollamos o incluso con fomentar la industria audiovisual como nunca habíamos hecho. Cantabria dentro de cuatro años va a ser una tierra mejor con ese Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC) funcionando a pleno rendimiento, con ese Centro Arte en Puente Viesgo a todo ritmo y con ese Centro Internacional en Santillana que hemos logrado de la mano de la UNESCO. En cuatro años hemos conseguido resolver una ecuación imposible que llevaba dos décadas dando vueltas por los cajones del Gobierno de Cantabria, en claro conflicto político e institucional, con peleas entre ayuntamientos y partidos. Soy consciente de que he asumido un papel de responsabilidad que hoy mejora la vida de Cantabria generando economía y empleo. También creo que hay que defender este sector desde cómo hablamos de él, dejar de hablar de la cultura como un sector subvencionado para hablar de un sector económico incentivado como lo son el resto de sectores industriales que tenemos en Cantabria.

El PP ha pronosticado una especie de apocalipsis económico y laboral en Cantabria en numerosas ocasiones durante estos cuatro años. Teniendo claro que no es así, aunque tampoco todo de color de rosa, ¿cómo definiría la situación? ¿Hay más luces que sombras?

Hemos demostrado las circunstancias mejoran cuando tomamos decisiones desde el Gobierno. Es verdad que el PP puede entender que los gobiernos no sirven para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos porque cuando gobernó en Cantabria recortó todos los servicios públicos generando una crisis institucional muy grave que afectó a la creación de empleo. Hoy la realidad es otra. Hicimos frente a la crisis económica de la pandemia y de la guerra aprovechando las oportunidades que nos daba el Gobierno de España. Hay dos medidas que sirven para entender por qué hemos creado más de 12.000 empleos netos en esta legislatura a pesar de las circunstancias. La primera es el Plan de Empleo Juvenil, que ha servido para incorporar en dos años a 2.000 jóvenes al mercado laboral siendo hoy Cantabria la cuarta comunidad autónoma con la tasa de desempleo juvenil más baja. Hemos conseguido reducir las listas del paro que dejó Buruaga en el año 2015 de 51.500 parados a 25.000. Hemos hecho un trabajo fundamental para garantizar que el mercado laboral crece y que genera oportunidades de futuro. Pero entiendo perfectamente que el PP crea que gobernar no sirve para nada, porque cuando el PP gobierna Cantabria se para.

¿Qué proyectos iniciados en esta legislatura estarían terminados dentro de cuatro años?

Como he adelantado, tendremos la Residencia Cantabria en obras, acabado el MUPAC y funcionando algunas empresas en el Polígono de La Pasiega, un nodo fundamental en la logística de Cantabria, que da viabilidad de futuro al Puerto de Santander. También tendremos muy avanzadas todas las obras de desarrollo en el Puerto de Santander, como la estación para vehículos, y trabajaremos en las inversiones del Estado, como el tercer carril entre Santander y Torrelavega, y la llegada de la Alta Velocidad en 2027, con todas las obras hoy adjudicadas en Castilla y León. También veremos mejoradas las Cercanías con la llegada en 2026 de los nuevos y modernos trenes que acabarán con el suplicio que supone hoy este servicio, a pesar de que sea gratis gracias al acuerdo alcanzado con el Gobierno de España desde el PSOE. También que tendremos un nuevo centro de salud en Castro Urdiales y habremos ampliado la red de colegios públicos e institutos, incorporando a más profesores y profesoras. En definitiva, son compromisos, todos ellos, que sirven para mejorar la calidad de vida de los cántabros y cántabras, porque Cantabria será una tierra mejor si está gobernada por el PSOE.