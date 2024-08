Pignoise: “La música por fin es libre, las gilipolleces de los estilos se están rompiendo, no hay que pedir el DNI a las canciones”

Se cumplen 20 años del conocido 'sonido Pignoise' y la banda está de celebración. Tras una decena de discos a sus espaldas, el trío musical integrado por Álvaro Benito, Pablo Alonso y Héctor Polo está de gira y ha hecho un recopilatorio de las canciones más emblemáticas junto a otros grupos y músicos que admiran, como Andrés Calamaro, Hombres G, Loquillo o Rulo y La Contrabanda. En una entrevista con elDiario.es, previa a su participación en el Negrita Music Festival de Santander, Álvaro Benito -voz y guitarra- y Pablo Alonso -bajo- hacen un repaso a la situación actual de Pignoise y a sus orígenes y trayectoria, donde la prensa musical no juega un papel precisamente favorable. “Al principio las puertas estaban completamente cerradas por el fútbol [disciplina profesional del vocalista], pero luego actuamos en festivales y ni nos nombran; siempre ha sido así, ni nos afecta ni nos deja afectar”, señalan, expresando su sorpresa por el tirón que ha conseguido su banda, que se ve reflejado en los conciertos: “La gente canta las canciones a voz en grito”.

¿Qué tiene Pignoise o cuál es su esencia para haberse convertido en un grupo tan intergeneracional?

Álvaro Benito: Buah, qué buena pregunta y qué difícil. Supongo que las canciones. Es que yo siempre quiero pensar que la única receta que hay para que algo perdure o se quede en la mente y en los corazones de la gente y que incluso pase de generación en generación son las canciones. Tienen algo que perdura. En su momento gustaban a los de 20 y 30 años. Esa gente tiene casi 50, y a los que ahora tienen 20 también les gustan. Pero eso uno no lo sabe cuando se pone a hacer canciones. Ojalá tuviéramos la receta para que la canción perdure o guste a un tipo de gente diferente. Pienso que uno se expresa como le sale y luego las cosas suceden. Y en este caso ha sucedido así, hasta para nuestra sorpresa. Ahora, con el paso del tiempo, vemos los conciertos, la cantidad de mezcla de edades y de gente que se sabe las canciones…Entiendo que tienen ese poder, la gente decide qué es lo que se queda o qué es lo que no se queda.

¿Dirían que uno de los mayores éxitos es haber logrado que las canciones se identifiquen como ‘sonido Pignoise’?

Pablo Alonso: Uno de los principales éxitos del grupo ha sido construir su propio sonido, equivocándonos mucho al principio y trabajando mucho en el local de ensayo. Y ha llegado un momento, nosotros siempre lo decimos, en el que la gente escucha una canción de Pignoise y sabe que es Pignoise aunque no le guste. Crear un sello personal que te identifique por tu sonido, por cómo afrontas tus canciones, está bien. Es lo que yo creo que todo grupo busca desde el principio. Entonces estamos encantados de que la gente, en cuanto escucha un guitarrazo, ya sabe que es Pignoise.

La industria te intenta llevar por caminos que piensa que son atajos, pero realmente tienes que ser fuerte y no cogerlos

¿Cómo definirían estos 20 años de la banda?

Álvaro Benito: Entendemos que es un proceso natural. Lo más difícil es montar algo y que de repente vaya bien. Ocurre en cualquier disciplina artística. Y más aún en nuestro caso, ya que obviamente no tuvimos pasos previos. Empezamos a tocar con pocas nociones, como instrumentistas, empezamos a hacer canciones propias, a buscar una manera de expresarnos, a mover nuestra música. Quizá también el concepto elegido en aquellos momentos en España era muy minoritario. De hecho, las discográficas al principio casi siempre cuando movíamos nuestras maquetas es lo que nos decían, que esta música en España jamás iba a ser mayoritaria. Así que el proceso fue primero de búsqueda, de aprender a tocar y de intentar cantar cada vez mejor y, después, ya llegó la fortuna de empezar a vivir de esto. Ahora nos sentimos muy cómodos, conocemos perfectamente los errores del pasado, sabemos cuál es nuestro lugar, qué paso dar... Y conocemos la industria perfectamente, de qué pie cojea, cómo utilizarla, qué desechar... Entonces, bueno, pienso que es un proceso lógico, musical y vital el que hemos vivido.

¿De qué pie cojea ahora la industria?

Álvaro Benito: Siempre ha cojeado de muchos pies, siempre ha tenido sus trucos. Tiene gente que te intenta llevar por caminos que piensa que son atajos, pero que realmente tienes que ser fuerte y no cogerlos. Son muchas cosas que el músico sabe que suceden de puertas para adentro y que obviamente cuando eres más desconocedor puedes caer en la tentación de equivocarte. Obviamente ahora, ya después de veintitantos años en esta industria, ya no nos equivocamos tanto como antes, alguna vez sí, pero no tanto.

¿Consideran que se cuida lo suficiente el producto local? Llamemos así a las bandas locales o nacionales.

Pablo Alonso: No, no se cuida demasiado de las bandas. Es más, pienso que en los últimos 10 o 15 años sí que ha habido un auge de los festivales de música de bandas, en los que ha habido muchos grupos indies que han tirado para arriba y que han inspirado a muchas bandas que se han encerrado en locales de ensayo para crear su propia música también. Y a lo mejor en eso sí que se le ha dado un poquito más de respeto, pero en los medios de comunicación no. Vetusta Morla, por ejemplo, ha metido 50.000 personas en Madrid y jamás ha sonado en radios. O Izal, o si me voy más atrás, Extremoduro o Platero y tú tuvieron un paso muy pequeño por las radios, pero nunca fueron grupos de sonar en ellas. Loquillo, Andrés Calamaro, Enrique Bunbury… Podríamos hablar de un montón de artistas que hacen rock and roll. Creo que nunca se ha cuidado el producto como se debería de cuidar. Hay mogollón de países que tienen bandas de rock que son auténticos mitos, y aquí lo son, pero no tanto. De repente, si se juntan para hacer una gira sí que les va a haber mucha gente, pero los reconocimientos no son tantos a nivel de prensa o de radios, incluso de premios, por decirlo así.

¿Y a qué creen que se debe eso?

Pablo Alonso: No te sabría decir, la verdad. El rock and roll siempre ha sido una cosa quizá un poco maltratada por los medios, pero no sabría por qué.

Esta, para Álvaro Benito: sobre sus facetas profesionales, las relacionadas con el fútbol y con la música, ¿cuál diría que le ha provocado más emociones?

Álvaro Benito: Obviamente jugar al fútbol al máximo nivel mundial es algo que tiene poca comparación con otras facetas. Y luego, obviamente la música, el hecho de estar en un escenario delante de miles de personas. Por este orden. Comentar el fútbol me gusta, pero digamos que no es emocionante. Bueno, una final de Champions League, por supuesto, pero no al nivel de jugar un partido, estar allá abajo, luchar por un resultado, defender una camiseta, que a la cual encima tienes una adhesión sentimental. Después, el hecho de que miles de personas canten algo que se te ha ocurrido a ti es increíble también. He tenido esta fortuna de poder vivir estas emociones al alcance de muy poca gente. Seguramente las dos cosas juntas...

Eso mismo iba a decir, no se me ocurre nadie que haya podido experimentar las dos.

Álvaro Benito: [ríe] Sí, bueno, la vida por un lado me quitó la posibilidad de tener una carrera normal en el fútbol, larga, pero me brindó la oportunidad de haber vivido cosas increíbles con la música también.

La mentalidad de deportista profesional que tenía Álvaro fue determinante en los ensayos

¿Se pueden extraer lecciones del fútbol para la música o viceversa?

Álvaro Benito: Creo que son disciplinas diferentes, pero yo he trasladado un poco la faceta de entrenar cada día a la música. Soy muy persistente en la vida en general y quizás sea uno de los secretos de que Pignoise llegara a funcionar al principio cuando todavía no estábamos preparados seguramente como músicos, a pesar de que había mucha ilusión y seguramente buenas ideas. Eso de verdad creo que las había. Y el hecho de que nos cerraran todas las puertas al principio no nos mermó en absoluto, ni caímos en los trucos ni en las trampas de la industria para cambiar nuestro estilo e ir más en los cauces donde te quieren llevar algunas discográficas. Afortunadamente sí que nos mantuvimos fuertes. Tuvimos fe en nosotros mismos y siempre hemos sido muy trabajadores. Pienso que es lo que traslada un poco esa disciplina del deporte a la música.

Pablo Alonso: Creo que ha sido uno de los puntos determinantes. La mentalidad de deportista profesional que tenía Álvaro nos ayudó a todos a adquirir un trabajo con esa dedicación. Fue determinante para los ensayos.

Mencionaba que al principio les cerraron algunas puertas y creo que en alguna ocasión aseguró que su relación con el fútbol tuvo algo que ver. ¿Por qué razón?

Álvaro Benito: Esta es una pregunta para la gente de la prensa musical, supongo, que son los que tienen que decir el porqué. Obviamente al principio podría ser comprensible que no nos dieran bola, no tenían por qué hacerlo. Y las puertas estaban completamente cerradas por el fútbol, eso lo percibíamos. Pero luego, cuando el grupo empezó a tener una trayectoria profesional exitosa, nosotros vivíamos una realidad paralela, porque tuvimos años consecutivos de más de 100 conciertos, de discos de oro, de platino… y Pignoise no existía para la prensa musical. Te puedo decir que venimos de tocar en festivales donde el concierto ha ido de puta madre, ha sido la hostia, por decírtelo de una manera clara, y yo soy una persona muy prudente y muy objetiva en nosotros mismos, pero ciertos preceptores musicales que van a cubrir los festivales ni nos nombran. Supongo que habrá que preguntarle a ellos por qué no es cool hablar de Pignoise y sí hablar de otros grupos más desconocidos, que me parece muy bien. Pero siempre ha sido así, ni nos afecta ni nos deja afectar. Nunca nos han dado a comer y es algo con lo que siempre hemos vivido.

Pablo Alonso: Por eso precisamente el haber hecho este aniversario con estas colaboraciones para nosotros ha sido un regalo, porque ha sido la forma de reconocernos a nosotros mismos, de que compañeros de la música, gente que hemos admirado, con la que hemos crecido, que respetamos tanto y que tanto valoramos sus carreras, hayan querido colaborar con nosotros. Para nosotros eso realmente es un gran premio, el hecho de que tus compañeros te reconozcan y vengan aquí a tu estudio a grabar, con buenísima actitud. Es gente que lleva 40 años en la música con un talentazo enorme y viene a regalarte ese talento para tu disco. Creo que con eso nos sentimos ya pagados por todo lo que nos han ignorado en estos 20 años.

Precisamente, ¿cómo valoran ese trabajo con artistas de la talla de Andrés Calamaro, Loquillo, Hombres G, Rulo y la Contrabanda…?

Álvaro Benito: No nos lo creemos realmente, la realidad es que apuntamos muy alto, sin saber qué es lo que iba a pasar, y las respuestas han sido muy positivas. Obviamente es un orgullo. Si al Álvaro de 20 años le dices que esto va a pasar no se lo cree. Le dices que Andrés Calamaro va a cantar una canción suya, o Loquillo, David Summers, Los Urquijo, Los Secretos... Y, obviamente, muchos compañeros que son más coetáneos nuestros, con los que hemos compartido crecimiento y escenarios, tenían que estar. Y también queríamos abrir el abanico a gente a la que hemos influido nosotros. Todo esto tenía que estar en el aniversario, pero si nos hablas de lo que nos hace ilusión... Yo que he crecido con la música de Los Rodriguez, de Andrés, de Hombres G, de Los Secretos, de Loquillo... son leyendas. Podemos decir que son músicos que me gustan, que también, pero es que son putas leyendas. Ya te digo que si me acercara al Álvaro de 22 años y le dijera que en 2023 y 2024 va a pasar esto diría ‘¿estás loco? eso es imposible que suceda’. Todavía escucho las canciones y digo ‘madre mía, la vida a veces es maravillosa’.

¿Prefieren tocar en sala grande o pequeña?

Pablo Alonso: Creo que la sensación de tocar delante de miles de personas es la hostia, sobre todo cuando llenas un sitio al que la gente viene a verte a ti, porque en un festi van a haber a más grupos. Cuando llenas una sala, ves las caras de la gente y el sudor, y ves que desde la primera canción ya están casi cantando la sintonía de entrada… Es la hostia. Para nosotros, el próximo concierto que vamos a hacer en el Wizink Center de Madrid es como si fuera la sala grande de Madrid, nos lo vamos a tomar con esa mentalidad. El mejor momento de la música es cuando lo compartes con el público, palpar a la gente y estar lo más cerca posible de ella.

¿Hay algo que les haya sorprendido especialmente en lo que llevan de gira?

Álvaro Benito: La verdad es que no dejamos de sorprendernos. Sinceramente, estamos tocando en todo tipo de festivales, contextos muy diferentes, desde los que compartimos únicamente con artistas urbanos o latinos hasta en festivales con grupos muy indie, festivales punk, y la gente se canta las canciones a muerte. No dejamos de sorprendernos de lo que ha pasado con las canciones de Pignoise en este tiempo, han crecido de una manera orgánica. Te lo juro que es así. Después del fin de semana pasado, cogí a los chicos y les dije, creo que no somos muy conscientes de lo que está pasando. O sea, lo del otro día en Almería, sin ir más lejos, fue una cosa brutal, o lo del Sonorama. Ver a 20.000 o 30.000 personas cantándose las canciones a voz en grito, emocionados, cuando el resto del cartel es... Dices ‘hace años era impensable que Pignoise pudiera compartir cartel o tocar en un festival así’. Todavía hay barreras en este apartado, fíjate lo que te digo. Creo que cada vez se están rompiendo más, porque obviamente estamos tocando en todo tipo de contextos y los promotores están viendo que está yendo de puta madre, y esa es nuestra sorpresa. A veces íbamos con un poco de temor, pensando que en el cartel de tal festi Pignoise uff… Y de repente ves a la gente cantando las canciones a gritos, y dices ‘¡Joder!’. Es bonito ver que las gilipolleces de los estilos se están rompiendo. Si algo ha traído el streaming, la tecnología, esta democratización tan brutal de la música, es un poco esto. Antes todo estaba muy segmentado y ahora estas barreras se están rompiendo. En un festival escuchas a Los Planetas, luego a Pignoise, luego a un artista de reggaetón, luego un DJ... Y la gente se lo pasa bien con todos, como debe ser.

Pablo Alonso: La gente está a muerte con todo el mundo. Estamos encantados y felices. Felices de que así sea, de que por fin la música sea libre, de que no estemos pendientes de si es de un estilo o de otro. No hay que pedirle el DNI a las canciones. Si te gusta, te gusta.

Y ya para terminar, de aquí en adelante, ¿qué depara el futuro más próximo a Pignoise?

Álvaro Benito: Lo primero, terminar la gira de verano. Y a partir de octubre nos metemos de lleno con la gira de salas de este 20 aniversario, con los platos fuertes el 30 de noviembre en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 7 de marzo, cuando la terminamos, en el Wizink Center de Madrid. Vamos a hacer algo más de 20 conciertos. Estamos encantados. Además, estamos preparando un repertorio especial para este 20 aniversario en el que intentaremos que estén casi todos los discos representados. Queremos celebrar este 20 aniversario con la gente, que llegue ya el momento.

Pablo Alonso: Y justo un mes después del concierto del Wizink saldrá el nuevo disco. En enero saldrán adelantos. Ya tocaba música nueva, que echando la vista atrás 'Diversión' es del 21. Así que para abril del 25 habrá nuevo disco seguramente.