El PP de Torrelavega pide depurar responsabilidades ante el “destrozo” de la plaza Baldomero Iglesias

El Partido Popular de Torrelavega ha anunciado que reclamará una investigación y depuración de responsabilidades por el "destrozo" de la plaza Baldomero Iglesias tras las operaciones de retirada de la pista de hielo navideña.

Así, la portavoz del PP en el municipio, Marta Fernández Teijeiro, ha advertido que "la mala planificación de la instalación no solo ha causado muchas molestias a los vecinos, sino que ha deteriorado uno de los espacios urbanos emblemáticos".

A su juicio, lo ocurrido "no puede quedar así" y es necesario investigar cómo se ha gestionado ese expediente, quién decidió este "brutal" sistema de desmontaje y quién tiene que asumir responsabilidades políticas por esta agresión a un espacio que "miles de personas utilizan cotidianamente".

Para la portavoz, a pesar de que "la Torrelavega de López Estrada y el PSOE es la ciudad de la chapuza infinita, nunca se destituye a nadie y solo dimiten los que quieren salir corriendo del caos de la gestión, pero no por asumir responsabilidades".

En este sentido, Fernández Teijeiro ha recordado que hace unos días el juez anuló el permiso municipal a la gasolinera nueva de Barreda y que el día anterior se anuló la licitación de la tecnoteca por un error en el presupuesto del proyecto. "No sabemos que nadie haya sido cesado ni haya dimitido por fallos tan abultados que afectan a inversiones públicas o empresariales y que producen una lamentable imagen del municipio", ha señalado.

Según la 'popular', es "urgente" que el alcalde, Javier López Estrada (PRC), "ponga los cinco sentidos en su trabajo al frente de la Corporación, porque la acumulación de retrasos y chapuzas en los proyectos es impresionante y la imagen del Ayuntamiento está por los suelos".

"No me creo que él mismo no se ruborice ante esa sucesión de catastróficas desdichas administrativas, económicas y urbanas que están sucediendo bajo su mandato", ha concluido.