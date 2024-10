PP y Vox prevén tumbar de forma definitiva la Ley de Memoria Histórica de Cantabria el 4 de noviembre pese al probable recurso ante el Constitucional

Ya hay fecha prevista para que PP y Vox tumben de forma definitiva la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria: el 4 de noviembre. La Mesa del Parlamento se ha reunido este viernes para fijar el calendario de tramitación de la derogación de la norma, de manera que este órgano ha acordado que el 31 de octubre tendrá lugar el debate de las enmiendas presentadas por PRC y PSOE.

Después de que PP y Vox acordaran tras el verano revocar por la vía de urgencia la ley aprobada por el bipartito durante la pasada legislatura, ambas formaciones aprobaron a finales de septiembre el primer trámite parlamentario para su derogación. Seguidamente, socialistas y regionalistas solicitaron la celebración de comparecencias, pero la alianza entre el PP y la formación de extrema derecha impidió que salieran adelante.

Así pues, los grupos parlamentarios regionalista y socialista presentaron enmiendas a la derogación, cuyo debate se ha fijado por parte de la Mesa de la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte del Parlamento para el 31 de octubre. “La idea es que el debate de derogación de la ley se lleve a cabo en el pleno del 4 de noviembre”, ha señalado el presidente de esta comisión, el diputado Íñigo Fernández (PP).

Esta semana, durante una visita realizada a Cantabria, el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE), anunció que el Estado recurrirá ante el Tribunal Consitucional la derogación de esta norma que PP y Vox están en proceso de llevar a cabo. “No entendemos en ningún caso por qué se quiere derogar una ley autonómica que es fruto también del derecho internacional y que lo que pretende es que cerremos definitivamente una cuestión que la historia no lo ha hecho, que es la reparación”, aseguró el ministro.

Torres manifestó que no entiende cómo el PP de María José Sáenz de Buruaga -presidenta de Cantabria- “no quiera condenar la dictadura de manera clara e iguale periodos de libertad con periodos de totalitarismo”, teniendo en cuenta, además, que no padece “la presión de tener a Vox en el Gobierno”, pese a que los populares gobiernan en minoría y, además, ya contaban con el propósito de derogar la Ley de Memoria, tal y como recogieron en su programa electoral. Así todo, la reciente presión de los de Santiago Abascal en este sentido aceleró todo el proceso, tras un año en el que el PP no había dado pasos al respecto.

“No es un capricho del Gobierno de España”, aseguró en Santander el ministro socialista, para quien “no puede haber leyes como la que pretende aprobar el Gobierno de Cantabria que no faciliten a las asociaciones memorialistas el poder recuperar los restos de quienes están en fosas en la comunidad”, sentenció, tras resaltar que “no se puede igualar a víctimas de periodos democráticos con las de la dictadura”.