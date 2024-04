El PSOE de Santander cuestionará a la alcaldesa por las viviendas turísticas ante “la inacción del PP”

El PSOE de Santander ha registrado para el próximo Pleno una batería de preguntas dirigidas al equipo de Gobierno municipal (PP) para retratar su “inacción ante el problema de la vivienda turística”, que “se está convirtiendo en un factor de desigualdad” en la ciudad.

Después de revisar las aportaciones del Ayuntamiento al nuevo decreto sobre las viviendas de uso turístico que prepara el Gobierno de Cantabria, el PSOE ha avanzado que hará un “tercer grado” a la alcaldesa, la 'popular' Gema Igual, para remarcar que “tiene competencias y normativa municipal en vigor para inspeccionar y sancionar a pisos turísticos ilegales”.

En este sentido, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Fernández, ha explicado que el decreto autonómico que regula actualmente las viviendas de uso turístico refleja “con toda claridad” que cumplir con los requisitos de la Dirección General de Turismo para presentar la declaración responsable “no exime” de cumplir con otras normativas, en este caso el Plan General de 1997.

Así, ha asegurado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente solo permite cambiar el uso de una vivienda particular de residencial a turístico en “determinadas situaciones”, que están “delimitadas” en la norma a “planta baja, inmediata superiores o bajo rasante”.

De esta manera, el PSOE ha registrado 25 preguntas para “arrojar luz” en el debate surgido y conocer “la verdadera magnitud” del problema de la vivienda en Santander, para lo que solicita datos del número de declaraciones responsables comunicadas por la Dirección General de Turismo al Ayuntamiento y cuál está siendo la respuesta del Consistorio.

Entre otras cuestiones, el Grupo Socialista exige conocer “cuántas declaraciones responsables ha informado el Ayuntamiento, cuántas negativamente, si se está activando la inspección urbanística municipal o si se está instando al Gobierno de Cantabria a retirar la licencia de aquellas viviendas que incumplen”.

El PSOE subraya que, tras pasarse años negando la existencia del problema, Igual ha hablado en prensa por primera vez de “crecimiento incontrolado” y de “establecimientos ilegales”. “El PP está causando un problema mayor, un aluvión de solicitudes de regularización al anunciar un nuevo decreto y al eternizarse en su aprobación fomenta la proliferación de viviendas turísticas ilegales”, ha criticado Fernández.

Sin embargo, ha añadido que “presentar la declaración responsable no regulariza la actividad de una vivienda turística si esta no cumple con la normativa municipal”. “Pensamos que puede haber cientos de viviendas que no cumplen el PGOU de Santander y por lo tanto están en situación ilegal”, ha aseverado.

El portavoz socialista ha destacado que este es “uno de los motivos principales por los que se reduce tanto la oferta de alquiler residencial para los santanderinos que necesitan una vivienda para vivir todo el año”, y “no puede ser es que miremos para otro lado”.

Ha remarcado que “el turismo es una actividad muy importante para Santander”, pero “hay que garantizar que se reparten entre la sociedad los beneficios” y “ahora mismo está siendo un factor de desigualdad y empobrecimiento”. “Para unos altos ingresos y dinero fácil, pero para otros la vivienda cada vez más cara, o directamente imposible en la ciudad”, ha finalizado.

Edificio para apartamentos turísticos

Entre las preguntas registradas por el PSOE, se hace referencia a la situación que atraviesan nueve vecinas de la calle Santa Clara nº 8, que “están sufriendo las presiones del propietario que quiere destinar el inmueble a apartamentos turísticos”.

En este sntido, ha criticado que la alcaldesa se refirió en los medios a esta cuestión como “un asunto entre particulares”.

Además, los socialistas quieren saber si ha entrado en el Ayuntamiento alguna solicitud de licencia de alojamiento extrahotelero y si la referida sociedad (Global Cuena SL) ha presentado alguna solicitud de cambio de uso.

De cara a hacer “un diagnóstico completo” de la situación de la vivienda turística, el PSOE preguntará además por las solicitudes de licencia que se están registrando en el ámbito de las empresas, por el número de plazas autorizadas en Santander y por las que se concedieron con posterioridad al decreto autonómico que regula actualmente la vivienda de uso turístico.

Plan de Vivienda 2024-2027

Por otra parte, el Grupo Socialista ha presentado cinco preguntas sobre el Plan de vivienda de Santander 2024-2027, relativas a las previsiones contempladas en el documento sobre movilización de vivienda vacía, estudios previos, regulación, ayudas y presupuesto.

De esta manera, la concejala Paz de la Cuesta preguntará si el Ayuntamiento se plantea realizar alguna actuación tendente a movilizar vivienda vacía antes del informe intermedio contemplado a principios de 2026.

Además, interpelará al equipo de Gobierno por la previsión de realizar estudios sobre vivienda vacía, así como las acciones contempladas para ofrecer a la ciudadanía una “regulación bien definida de la vivienda” o la cuantía presupuestaria prevista en ayudas a la movilización de vivienda del Ayuntamiento de Santander.

“El Ayuntamiento no tiene competencias”

El concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Santander, Fran Arias, ha replicado al PSOE que el Consistorio “no tiene competencias” para inspeccionar y sancionar a pisos turísticos ilegales, y ha acusado al portavoz socialista de “tergiversar” la realidad puesto que es “plenamente consciente” de que esas competencias son “exclusivas” de la comunidad autónoma.

A juicio de Arias, las declaraciones del representante del PSOE “no solo contribuyen a la desinformación, sino que también demuestran un gran desconocimiento en materia de competencia turística y una clara falta de experiencia en gestión turística”. El concejal de Turismo ha explicado que en la normativa autonómica se recoge “de forma clara” que la vigilancia del cumplimiento de la ley y el régimen sancionador le corresponde al órgano competente en materia turística, en este caso, a la Administración de la Comunidad Autónoma.

“Pediría al señor Fernández que no confunda a los santanderinos porque lo único que está haciendo es mezclar competencias en materia turística con competencias en materia urbanística que nada tienen que ver y que no están reguladas en el decreto vigente”, ha remarcado. Además, ha negado las acusaciones de “inacción” del equipo de gobierno del PP, más después de las reuniones mantenidas con el Ejecutivo de Cantabria, la asociación de hostelería, hoteles y vecinos que han servido para elaborar un documento de aportaciones para la regulación del nuevo decreto de viviendas turísticas.