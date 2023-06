Renedo habilita tres aparcamientos alternativos y cierra una vía al tráfico este sábado por el concierto de El Arrebato

El Ayuntamiento de Piélagos habilitará este sábado 10 de junio tres aparcamientos alternativos y realizará cortes de tráfico en Renedo con motivo de la actuación de El Arrebato, que a las 22.30 horas protagonizará el gran concierto de las Fiestas de San Antonio 2023.

Dos de los aparcamientos estarán en el Barrio de Llosacampo, a 50 y 200 metros del recinto ferial, mientras que el tercero, un poco más alejado, se ubicará a unos 500 metros, frente al IES Valle de Renedo.

Además, ante la previsión de una asistencia “masiva” de público, el Consistorio cerrará al tráfico el tramo de la Avenida de Luis de la Concha comprendido desde la Casa del Médico hasta el cruce con la calle Manuel Ávila a partir de las 20.30 horas.

El domingo, la Feria de Día organizada en colaboración con seis establecimientos de hostelería de la localidad (Pizzería Denis, Taberna Madigan's, El Mariachi loco, Bar La Estela, Bar Julia y El rincón argentino) abrirá en horario de mañana, de 13.00 a 16.00 horas, y por la tarde, a partir de las 19.30 horas.

A las 18.30 horas se celebrará el primer día del Triduo, con rosario y misa en la capilla de San Antonio, y a las 20.30 tendrá lugar la actuación de la Orquesta Grupo Clan Zero, a la que tomará el testigo El Arrebato a las 22.30 horas.

Javier Labandón recalará en Renedo con su 'Tour +Abrazos', en el que interpreta las canciones de su último disco homónimo, un homenaje a sus 20 años en la música que contiene algunos de sus temas más conocidos como 'Poquito A Poco', 'Ve Despacito', 'Háblame Del Sur', 'A Mí Na' Ma', 'Búscate Un Hombre Que Te Quiera', 'Por Un Beso De Tu Boca', 'Un Amor Tan Grande', 'Dime Tu Nombre', 'Hoy Todo Va A Salirme Bien', 'Mirando Pa Ti', 'Durmiendo En Tu Ombligo', 'Si La Hubieras Visto', etcétera.

Al finalizar el concierto continuará la verbena a cargo de la Orquesta Grupo Clan Zero.

Además, este sábado Vioño acogerá, a partir de las 16.00 horas, el Torneo de petanca de San Antonio - Memorial José Antolín.

Gospel y espectáculo pirotécnico

Ya el domingo, de 10.00 a 15.00 horas, el CEIP Virgen de Valencia acogerá una Concentración de coches clásicos y deportivos. Además, en el Polideportivo municipal de Vioño se celebrará una exhibición de patinaje de 10.00 a 14.00 horas y la Feria de día abrirá de 13.00 a 16.00 y a partir de las 19.30.

Además, a las 18.30 horas se celebrará en la capilla de San Antonio el segundo día del Triduo, con rosario y misa, mientras que en los Jardines del Palacio Bustamante tendrá lugar media hora más tarde la actuación del Grupo 'Goizargi Gospel Choir' con aforo limitado.

Posteriormente, en la carpa de las fiestas actuará la Orquesta Grupo Assia y, a las 22.30 horas, habrá un gran espectáculo piromusical a cargo de la pirotecnia valencia Caballer FX.

Con más de 140 años de tradición y experiencia, Caballer FX ofecerá una combinación armónica y sincronizada de elementos pirotécnicos con la banda sonora de 20 Th Century Fox' (BSO), Máscara Del Zorro (Hans Zimmer), Guardianes De La Galaxia (Tyler Bates), Uncharted 3 (BSO), Strong Enough (Cher), Cold Cold Heart (Dua Lipa), Falling To Pieces (David Guetta-Sia-She Wolf) y March With Me (Montserrat Caballé-Vangelis).

Al término de los fuegos artificiales, continuará la actuación del Grupo Assia, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.