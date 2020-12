Las restricciones de aforo y el cierre municipal desploman una actividad cultural que resiste a pesar de todo: "Nos estamos convirtiendo en un ejemplo"

Si ya era complicado acercarse a la Cultura después del confinamiento domiciliario por la disminución de los aforos, el aumento de las restricciones no ha hecho más que dificultar una actividad que pese a no ser incompatible con la COVID-19 parece que no termina de cuajar. Y no será por esfuerzos, ya que Cantabria albergó el primer concierto post-cuarentena de toda España, además de sacar adelante la programación 'La Cultura Contraataca' como respuesta a la crisis que venía sufriendo el sector. Sin embargo, el cierre de los municipios ha terminado por 'matar' la Cultura para algunos sectores de la población, concretamente para los que se encuentran alejados de los grandes núcleos culturales de la comunidad.

El Palacio de Festivales, en Santander, es uno de esos núcleos que siempre alberga espectáculos multitudinarios y uno de los que, sin duda, está notando más la única asistencia de los santanderinos: "Se ha notado un descenso lógico en el público y hemos notado un cambio de hábito a la hora de esperar hasta el último momento para comprar las entradas", explican a elDiario.es.

Unos cambios que, según detallan desde el Palacio, también pasan por haber adelantado la hora de los espectáculos programados para adaptarse al toque de queda de las 22.00 horas. "Nos estamos convirtiendo en un ejemplo de resistencia cultural y estamos muy orgullosos de poder decir que muchos artistas nos dan las gracias por evitar las cancelaciones y seguir programando", indican desde el centro.

La Filmoteca de Cantabria también se sumaba hace unos días a esta voluntad de que el público siga asistiendo a los diferentes eventos culturales que se programan aunque, al igual que al Palacio, solo pueden hacerlo los residentes en Santander. Con un ciclo de grandes títulos cinematográficos, el director de la Filmoteca, Antonio Navarro, anima a "volver al cine" tras destacar "las dificultades y pérdidas que está generando la crisis sanitaria". "El cine se ha visto también sometido a las adversidades de este año con la reducción de aforos que ha generado una drástica reducción de espectadores", admite.

Siguiendo con la capital, la compañía encargada del cine comercial más grande de Cantabria, Cinesa, confiesa esperar que en las navidades el cine se convierta "en la mejor alternativa de ocio seguro para muchos espectadores", aunque lo hacen sin especificar el volumen en la caída de visitas. "No nos gusta mirar al pasado y comparar, y menos en un momento en el que nada es comparable", señalan. Ellos, al igual que ha ocurrido en el Palacio de Festivales, también han tenido que proceder a devolver las entradas compradas por personas de otros municipios antes del cierre, una situación que admiten estar "gestionando" en varias zonas.

Y otro de los centros neurálgicos de la cultura en Cantabria es la capital del Besaya, donde revelan que el impacto del cierre municipal "también está teniendo un impacto" en el sector. La concejala del área en el Ayuntamiento de Torrelavega, Esther Vélez, señala que continúan teniendo abiertos todos los espacios culturales, incluido el Teatro Municipal Concha Espina, una de sus grandes referencias: "Sí es cierto que hemos tenido que cancelar una única programación dentro del Festival de Otoño Aficionado, así como aplazar algunos espectáculos que eran muy atractivos pero que por las características que presentaban no creíamos que eran los más adecuados en este momento", explica a este medio.

Asimismo, la concejala socialista sostiene que en lo que respecta a las exposiciones programadas en la Sala Mauro Muriedas y el Centro Nacional de Fotografía, ha seguido habiendo una asistencia bastante significativa de público. "Aunque sí que ha habido llamadas telefónicas trasladando el deseo de poder realizar la visita a la sala, pero por pertenecer a otros municipios finalmente no han podido acercarse", afirma.

Sobre la 'injusticia' que esto puede estar suponiendo para el resto de la población cántabra que no pertenece ni a Santander ni a Torrelavega y que, por lo tanto, queda a expensas de la actividad que se realice en sus Ayuntamientos, desde el Palacio de Festivales expresan que las medidas sanitarias como el cierre municipal "responden a criterios técnicos orientados a salvaguardar la salud de todos y, como tal, debemos respetarlas". De igual manera, la concejala de Cultura de Torrelavega, argumenta que "ya habrá momento de volver a compartir la oferta cultural de nuestro municipio con ese público fiel que la valora y la disfruta".

En definitiva, parece que al menos hasta el día 12 habrá que esperar para volver a acudir a los grandes eventos que se celebran en Cantabria, ya que según aseguran fuentes gubernamentales, la posibilidad de un 'salvoconducto cultural' aún no entra dentro de los planes del Gobierno autonómico.