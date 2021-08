El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que era "previsible" el auto que ha emitido hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) estimando el recurso presentado ayer por los hosteleros contra la resolución de la Consejería de Sanidad correspondiente a la ultima actualización Semáforo COVID, según la cual subían de 19 a 27 los municipios en nivel de alerta 3.

A preguntas de la prensa sobre este último fallo judicial, nuevamente a favor de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Revilla, que se ha enterado al ser preguntado, ha reiterado, no obstante, que era "previsible".

"No vamos a cerrar la economía, eso está claro. Ni la puede cerrar Sanidad, porque hay jueces, y no se pueden tomar medidas solamente desde el punto de vista sanitario También hay que tener cuenta que la economía no se puede parar, y por tanto, esperar a que nos vacunen a todos y a ver si no sale una nueva cepa. Esa es la única solución", ha afirmado el jefe del Ejecutivo.

Y, mientras tanto, para Revilla solo cabe "cuidarnos, llevar la mascarilla, guardar las distancias y seguir funcionando".

Respecto a la buena acogida de los jóvenes cántabros a la campaña de vacunación, el presidente la ha valorado como algo "maravilloso".

"Es emocionante ver que los jóvenes han tomado conciencia de que esto del virus no es una cosa de la gente como yo; que hay mucha gente contagiada; que afortunadamente a los jóvenes las consecuencias son menos graves que a los mayores, pero estamos viendo que (afecta a) 16, 15, 20 años, no distingue de edades", ha comentado.

Además, ha destacado que saber que los jóvenes se están "apuntando mayoritariamente" para recibir la vacuna le lleva a la idea de que son "gente sensata, que están preparados y que saben que hay que vacunarse".

Nuevamente, Revilla se ha congratulado que de España sea un país con pocos 'negacionistas' y ha vuelto a abogar por la vacunación obligatoria porque "unos pocos no pueden poner en peligro al conjunto de la sociedad".

El presidente se ha pronunciado así tras asistir con el consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el gran maestre de la Cofradía del Queso de Cantabria, Miguel Ángel Díaz, a la inauguración de la III Feria del Queso de Cantabria 'Ciudad de Santander', a la que también ha acudido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, invitado por Igual, y que está de vacaciones en Cantabria.