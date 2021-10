La S.D. Nueva Montaña denuncia los insultos de carácter sexual y amenazas a una jugadora del Osasuna B

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

La S.D. Nueva Montaña ha presentado una denuncia por los insultos de carácter sexual y amenazas que ha recibido una jugadora del Osasuna B por parte de un grupo de jóvenes cuando disputaba este pasado fin de semana un partido de fútbol contra su equipo femenino en su campo.

El presidente de esta entidad, Mateo Sainz, ha sido el encargado de formalizar este mediodía la denuncia ante la Policía Nacional de Santander, unos hechos que lamenta de sobremanera.

"¡Decir, qué le puedo decir a la chica!, le mandaré un beso muy grande, le diré que lo sentimos mucho y que no es condición general de nuestro pueblo actuar así. Pero eso no la va a quitar el disgusto, eso son palabras, y los hechos son los que duelen", ha señalado Sainz, para añadir a continuación que todavía no ha podido hablar con la jugadora.

El directivo cántabro ha recordado los insultos que han dado lugar a esta situación, que ha resaltado iban dirigidos siempre a ella, "a la rubia, a la número 9". "(Los) insultos era todos de agresión sexual, en el tema de violación, ¡enséñame tus tetas! y más. Están en las redes sociales escritos de puño y letra por la chica", ha especificado.

El presidente de la S.D. Nueva Montaña ve lógico que la joven haya querido reflejar lo sucedido en ese partido. "Si hubiera escuchado cinco o seis veces estos insultos estaría disgustada, pero si ha estado 80 minutos aguantando esa serie de insultos y de barbaridades, lógicamente ha ido al acta (arbitral) a denunciar los hechos, y los hechos han trascendido de tal manera que estamos aquí (en comisaría)", ha añadido.

Junto con la denuncia, Sainz ha aportado un vídeo grabado por él mismo unos 30 minutos después de que acabara el partido, para ver si alguna de las personas que se encontraban en las inmediaciones del campo puede ser identificada como autora de los insultos.

Sainz ha lamentado que su club se haya visto envuelto en este asunto. Según ha señalado, "parece ser" que el club es el responsable de "las partes colindantes" del campo, que es desde donde se produjeron los insultos, por lo que cree que "tendremos un premio".

"No hemos comprado la papeleta para el sorteo. Hemos tenido que denunciar los hechos para que quede constancia que el club no ha tenido que ver con este asunto", ha sostenido.

También ha lamentado la identificación "cuanto menos incierta" que hace el arbitraje de las personas que supuestamente participaron en los hechos.