Sanidad avanza que esta semana habrá municipios cántabros en niveles 3 y 4 con medidas "muy duras"

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), ha avanzado que esta semana habrá municipios de Cantabria en nivel 3 (riesgo alto) del semáforo COVID y puede que alguno se sitúe en el 4 (riesgo muy alto), con sus correspondientes medidas que son "muy duras". Así lo ha anunciado Rodríguez a preguntas de la prensa, que ha afirmado que es "indudable" que el nivel 3 en Cantabria está "consolidado", nivel en el que se encuentra la comunidad desde hace varios días sin que haya "mejorado" la situación este fin de semana.

Según ha señalado, la incidencia es todavía "muy alta", con tendencia "ascendente" y la previsión, al igual que la del Ministerio, es que siga creciendo "hasta la primera semana de agosto". "Situación en cuanto a incidencia complicada, muy complicada, y situación hospitalaria también complicada", ha dicho el titular de Sanidad, que ha destacado que en estos momentos hay más de 110 ingresados y 19 personas en la UCI.

Por esta razón, ha indicado que es "imposible" que todos los municipios se encuentren en el nivel 1 o 2. "Habrá municipios en el nivel 3 y ya veremos a ver si mañana algún municipio en el nivel 4", ha trasladado. En cuanto a las medidas, el titular de Sanidad ha apuntado que las que se van a tomar, de momento, son las que establece el semáforo COVID, según el nivel en el que se encuentren los municipios. "Las medias de nivel 3 y 4 son medidas ya muy duras, muy duras", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que en el nivel 3 y 4 hay "muchas" medidas que afectan a "muchos" campos, pero en el campo concreto de la hostelería no es un cierre "total", dado que se cierran los interiores pero no los exteriores. En cuanto al toque de queda, ha reiterado que cuando toque la renovación se hará una "revisión" de los municipios a los que afecta esta medida, que se incluirán en función de los parámetros establecidos para limitar la movilidad nocturna. De esta forma, cree que de momento con las medidas de la limitación de la movilidad nocturna y el tamaño de los grupos sea "suficiente".

Pasaporte COVID para interiores

Cuestionado sobre el planteamiento de otras comunidades de exigir el pasaporte COVID para entrar a los interiores de la hostelería, Rodríguez ha señalado que "está en un veremos, todavía, dependiendo de un respaldo jurídico al respecto". "Hay que sustentar eso desde el punto de vista jurídico y ahí estaremos a lo que nos digan los jurídicos, si se pudiera pues podría ser un planteamiento permitir solo la entrada en interiores de personas que tengan el pasaporte COVID", ha manifestado.

Así, ha explicado que se trata de un asunto que se trató en el Consejo Interterritorial y están pendientes de lo que decidan los servicios jurídicos. "Parece ser que jurídicamente podría tener alguna pega", ha detallado el consejero, que se ha referido al caso de Galicia, que "lo ha exigido y hay algún recurso planteado al respecto". "El pasaporte COVID el amparo legal que tiene es el que le dio la Comisión Europea, que es la de moverse entre países, no estaba previsto en la legislación comunitaria que el pasaporte COVID diese o no entrada a locales", ha añadido.

Autocita a partir del 2 de agosto

Por otro lado, sobre la autocita, el titular de Sanidad ha asegurado que la semana del 2 de agosto se abrirá el servicio para el grupo de 18 a 29 años. En cuanto al test de antígenos de venta en farmacias, ha insistido en no acudir a Urgencias en caso de que el resultado sea positivo. "Que uno sea positivo en estos momentos no es motivo de urgencia", ha aseverado. En concreto, ha indicado que la vía para estos casos es la farmacia o el formulario, pero no acudiendo a la urgencia, que "lo único que hacen es atascar a Urgencias de problemas que, además, son mucho más relevantes".

No obstante, a pesar de la presión hospitalaria, la Consejería no se plantea "de momento" suspender ninguna actividad habitual. "Eso es lo que queremos intentar evitar", ha dicho el consejero, que se ha mostrado "preocupado" por la "alta demanda" de Atención Primaria y hospitalaria porque puede interferir la atención de otros pacientes que no se pueden interrumpir.

"El objetivo de poner medidas, aunque a veces puedan parecer duras, es evitar que la atención de otros pacientes se vea dificultada, que en este momento en Atención Primaria ya se está viendo y en atención hospitalaria estamos a un paso de tener que empezar a hacer equilibrios para dar todas las camas que la atención COVID necesita", ha insistido.

A preguntas de la prensa sobre el planteamiento de alguna comunidad sobre interrumpir las vacaciones de los sanitarios, Rodríguez ha trasladado que a ellos no les "gustaría" llegar a esa situación. "Pretendemos intentar controlar la situación antes que tener que suspender vacaciones", ha concluido. El titular de Sanidad ha hecho estas declaraciones en el acto de entrega de la bandera de Cantabria por el Día de las Instituciones que se ha celebrado este lunes en el Parlamento.