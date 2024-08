Santander buscará una nueva ubicación para sus ferias y baraja Las Llamas entre las opciones

PP y PSOE de Santander han aprobado en el Pleno municipal de este jueves una moción para estudiar alternativas y buscar una nueva ubicación para las ferias de la Semana Grande y otros eventos, teniendo en cuenta que en su emplazamiento actual, el aparcamiento del Sardinero, se van a acometer las obras para habilitar el parking disuasorio.

Uno de los lugares que se baraja es el Parque de Las Llamas y, precisamente, 'populares' y socialistas han acordado que, si finalmente se selecciona tras estudiar las posibilidades, se contemplará la adecuación del recinto dentro del proyecto de ampliación de este espacio.

La moción ha partido del PSOE y pedía directamente integrar la construcción de un recinto ferial en el diseño de la ampliación del Parque de las Llamas. Sin embargo, se ha modificado mediante una enmienda transaccional del PP con la que se ha quedado en valorar primero un estudio de alternativas que el equipo de Gobierno ya tiene encargado sobre posibles ubicaciones. También el PRC había presentado una enmienda, pero los socialistas han aceptado únicamente la del PP porque la habían negociado antes del Pleno.

Vox, PRC e Izquierda Unida (IU) se han abstenido --aunque no se han posicionado en contra de la propuesta--, en parte porque no creen que permita dar una solución a corto plazo. Desde el equipo de Gobierno (PP), el concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha dejado claro que la intención es crear un recinto ferial pero no como los de las ferias de Sevilla o Málaga, sino que apuestan por repartir, como en la actualidad, el ambiente festivo por diferentes puntos de la ciudad. “La fiesta no debe estar concentrada en un punto”. “No es beneficioso para Santander”, ha dicho.

Desde Vox, Laura Velasco se ha mostrado sorprendida con que el PSOE quiera llevar las fiestas al Parque de Las Llamas porque supondría “elegir hormigón o espacios verdes”, algo que ha negado el portavoz socialista, Daniel Fernández, para quien “se puede perfectamente contemplar un proyecto innovador y moderno que no convierta esa fase 2 de Las Llamas en algo parecido a la fase 1, que es un hormigonazo absurdo”.

Mientras, el regionalista Felipe Piña ha criticado que el estudio de alternativas “deja de lado a los vecinos”, y el concejal de IU Keruin Martínez cree que “no es mala idea” recoger el recinto ferial en el proyecto de ampliación de Las Llamas, pero el “inconveniente” es que “no tenemos noticia de cuándo se va a producir”.

El Pleno ha comenzado una hora más tarde de lo previsto por problemas con la retransmisión y ha tenido un receso a las 12.00 para participar los concejales en la concentración convocada contra la violencia machista. Al margen de las siete mociones del orden del día, también se han aprobado las que serán las fiestas locales de 2025, que como ya se había dado a conocer serán la Virgen del Mar (9 de junio) y Santiago (25 de julio).

Discrepancias con las fiestas locales

Este punto ha salido adelante con el apoyo de PP, Vox e Izquierda Unida, mientras que el PRC ha votado en contra porque defiende que la El Carmen (16 de julio) sea festivo en el municipio y el PSOE se ha abstenido porque propone una alternancia cada año entre El Carmen y la Virgen del Mar.

Sin embargo, el Ayuntamiento anunció hace unas semanas que había alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Cantabria para que los santanderinos puedan disfrutar de la Virgen del Mar, Santiago y los Santos Mártires en 2025, 2026 y 2027, al coincidir una de estas fechas en fin de semana en estos ejercicios, lo que permite hacer festivas las otras dos.

El desacuerdo entre los grupos se da entre si hacer fiesta la Virgen del Mar o la Virgen del Carmen, porque “ambas tienen que ver con una ciudad marinera” y tanto unas cofradías como otras “tienen derecho a poder celebrar”, como ha defendido el portavoz socialista, que por ello proponía ir alternando.

Una opción que no gusta a Vox, que “no lo ve serio” y cree que “tampoco hay tanta polémica” al respecto; ni al PRC, que apuesta por la Virgen del Carmen; ni al PP, que ha lamentado que “lo que está haciendo la oposición es enfrentar a los barrios” en una polémica que “hasta ahora no existía, porque la Virgen del Mar es patrona desde hace muchos años”.

Así lo ha dicho la alcaldesa, Gema Igual, quien ha lamentado tener este debate cuando se ha logrado tener las tres fiestas reconocidas de la ciudad para los próximos años, algo que no siempre ocurre ya que el Ayuntamiento solo puede fijar dos. “Meter otra sí me parece enfrentamiento entre barrios y sí me parece polémica, porque hasta hace dos días parece que a la Virgen del Carmen no la rezábamos nadie y ahora la rezan todos”, ha sentenciado.

Vertido en Los Molinucos y mociones

También ha tenido protagonismo en la sesión plenaria el vertido aparecido la semana pasada en la playa de Los Molinucos a raíz de una moción de IU que pedía hacer un estudio de la zona para conocer el origen del problema y pedir un análisis de las aguas vertidas, pero ha sido rechazada por el PP, que tiene mayoría absoluta.

Toda la oposición estaba a favor de la propuesta ya que los portavoces se han mostrado preocupados por la contaminación de las aguas y a sus efectos en la salud --el PRC ha apuntado que incluso “podemos estar ante un delito ambiental”--, pero la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha pedido “ser prudentes” y “no intentar alarmar”, porque ha asegurado que las analíticas realizadas tras lo ocurrido son “completamente normales”.

También se han rechazado dos mociones del PSOE, una para que el Ayuntamiento se posicionara contra la absorción de SOGARCA por parte de Iberaval y otra para desarrollar un Plan de Sostenibilidad Turística al considerar “obsoleto” el actual; y una de Vox con medidas con las que pretendía frenar la inmigración ilegal, por las que varios portavoces han tachado al grupo de “xenófobo, racista” y de tener un discurso “absolutamente falaz” al ligar migrantes con delincuencia.

“Lo que ustedes llaman fascistas para Vox es sentido común. A España solo puede venirse de forma legal, ordenada y, muy importante, con voluntad de adaptarse. En Vox lo tenemos claro: al inmigrante legal, un cartel de bienvenida. Al ilegal, un billete de vuelta a su país”, les ha respondido Velasco.

Respecto a la absorción de SOGARCA por parte de Iberaval, PP y Vox han sostenido que tiene “ventajas” para las empresas cántabras al permitirles acceder a mayor capital, a diferencia de socialistas y regionalistas, que creen que supone ir en contra de las pymes y autónomos.

El PSOE ha defendido la iniciativa explicando que SOGARCA es una sociedad de garantía recíproca --participada por el Gobierno de Cantabria-- “muy pequeña” y dirigida a los “muy pequeños”, mientras que Iberaval, participada por el Gobierno de Castilla y León, “no es la primera vez que absorbe a una sociedad de la competencia”. Con ello, “las grandes sociedades pueden controlar mejor el mercado e imponer las condiciones que consideren oportunas”, lo que “perjudica a pymes, autónomos y emprendedores”.

Por contra, 'populares' y Vox han contrapuesto que Iberaval facilitará a los negocios un mayor acceso al crédito, pues en el año 2023 prestó avales por importe de 38 millones de euros, mientras que SOGARCA “subsiste por las ayudas” del Gobierno regional. Sí ha salido adelante una propuesta de Vox para acometer algunas mejoras en los barrios Lluja y Adarzo, aunque desde el equipo de Gobierno han asegurado que las peticiones “ya estaban atendidas”.