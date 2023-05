Susana Herrán (PSOE), alcaldesa de Castro Urdiales: “Hemos sentado las bases de la ciudad del siglo XXI que queremos”

Susana Herrán aspira a revalidar la Alcaldía de Castro Urdiales. La actual regidora socialista, que ha gobernado en coalición con Ciudadanos y en minoría estos cuatro años, pone en valor su gestión en una legislatura marcada por la pandemia y sus consecuencias sanitarias y económicas, y por la crisis energética. Pese a ello, asegura que su equipo de gobierno ha mejorado infraestructuras y servicios, que ha asistido a colectivos y personas vulnerables, y que los principales proyectos, “ralentizados” por año y medio de parón por la COVID-19, están en trámite.

Critica que la oposición “no lo ha puesto fácil” en ese contexto de dificultad señalando el 'no por el no' de PRC y CastroVerde. Además, la candidata del PSOE subraya que “no ha extrañado a nadie” en el Ayuntamiento que el líder regionalista “esté en política por sus intereses”, tal y como le acusó su hermano en una reciente entrevista. “Solo le importa su fábrica, me ha atacado durante estos cuatro años por todos los frentes y ha focalizado en mí no haber conseguido pegar ese pelotazo urbanístico”, denuncia.

En 2019 el PSOE logró ganar las elecciones, lo que le ha servido para gobernar Castro Urdiales estos cuatro años en coalición con Ciudadanos y en minoría. ¿Qué valoración hace de esta gestión conjunta del Ayuntamiento?

En 2019 el PSOE ganó las elecciones, y he tenido y sigo teniendo el honor de ser la primera mujer alcaldesa en la historia del Ayuntamiento de Castro Urdiales, eso lo voy a llevar siempre con mucho orgullo. Con Ciudadanos, pese a las diferencias, a nivel local hemos funcionado muy bien, como un bloque sólido. La trayectoria y la experiencia ha sido muy buena. Hablamos de siglas, pero también de personas: nos hemos entendido y hemos trabajado por el objetivo común de mejorar la vida de los castreños y castreñas. Y lo hemos demostrado con solvencia aun no siendo una legislatura fácil, porque no nos podemos olvidar nunca de que a los siete meses de entrar a gobernar sufrimos una pandemia que derivó en una crisis económica, a la que siguió más tarde la crisis energética motivada por la invasión rusa. Juntos hemos trabajado codo con codo para ayudar a las personas más vulnerables y que peor lo estaban pasando.

¿En qué se traduce ese apoyo o a qué ámbitos han ido dirigidas esas ayudas?

A la hostelería, al comercio y a las pequeñas y medianas empresas mediante iniciativas para impulsar su actividad y, por tanto, el motor de nuestra economía. Los bonos comercio, por ejemplo, sirvieron para que la ciudadanía de Castro consumiera en el comercio local, que es de calidad y de proximidad. A la hostelería, por su parte, le rebajamos las tasas de aguas y basuras y le eximimos de pagar la tasa de terrazas. Y cuando toda la hostelería en Cantabria tuvo que cerrar, sobre todo el sector nocturno, aquí fuimos el primer ayuntamiento en otorgar esa doble licencia para que los establecimientos no tuvieran que hacerlo y pudieran actuar como bares de día y no se resintiesen sus ingresos. También aumentamos las ayudas de suministros básicos hasta los 2.000 euros para las personas que peor lo estaban pasando. Creo objetivamente que ante esta situación tan complicada lo hemos hecho muy bien. Si hemos sido capaces de salir de esta situación tan grave que generaba incertidumbre, y en la que hubo castreños y castreñas que tristemente fallecieron a consecuencia de esta enfermedad, podemos con todo.

El PRC tiene dos candidatos para estas elecciones: uno es Jesús Gutiérrez y el otro es Cristian Antuñano, del PP

En concreto, ¿cómo ha trastocado la pandemia los planes iniciales de este equipo de gobierno?

La crisis sanitaria nos ha afectado objetivamente a todos. Entramos en Castro con un programa electoral, al que yo llamo nuestro contrato con los vecinos y vecinas, para desarrollar un proyecto común y colocar a Castro en el lugar que se merece. Creo que lo hemos conseguido y hemos sentado las bases de esa ciudad del siglo XXI que queremos. Sin embargo, a los siete meses de poner en marcha la maquinara para ir desarrollando los proyectos llegó la pandemia y fue un golpe brutal. Desconocíamos cuál iba a ser el alcance y tuvimos que tomar decisiones muy complicadas y muy complejas. La primera fue mandar a los trabajadores del Ayuntamiento a sus casas por prevención, para que siguieran trabajando desde allí al servicio de la ciudadanía, y seguidamente una de las decisiones más duras y más complicadas que he tomado en mi vida: cerrar la residencia municipal para proteger a nuestros mayores del virus. Visto ahora con perspectiva fue una decisión acertada, pero fue muy duro decir a los familiares que no podían ver a sus mayores y viceversa. A partir de ahí, la pandemia ha repercutido muchísimo en todo, ralentizando nuestro contrato con la ciudadanía, respecto a los proyectos y programas que teníamos previstos. Incluso se paralizaron durante año y medio porque nuestro objetivo durante ese tiempo fue atender a las personas, nos enfocamos nada más y nada menos que en resolver todas las circunstancias que venían aparejadas a la crisis sanitaria. Y a pesar de ello hemos sido capaces de hacer muchas cosas y cumplir prácticamente el 85% de nuestro programa electoral, yendo incluso más allá gracias a la financiación de los fondos europeos para proyectos que no llevábamos en nuestro programa.

¿Y cree que todo ello lo percibe la ciudadanía?

Los hechos están ahí y se pueden ver, pero quizá no todos porque, por ejemplo, hemos realizado actuaciones en la mejora del abastecimiento y saneamiento de agua, principalmente en las juntas vecinales, donde se llevaba muchos años sin actuar. Son obras y proyectos que no se ven a simple vista, pero que mejoran la calidad de vida de los vecinos de las pedanías. Y los demás sí se ven a simple vista. Hemos trabajado desde el minuto uno en ellos y aunque haya habido ese paréntesis por la pandemia, los vecinos pueden percibir que los servicios han mejorado, que las infraestructuras culturales y deportivas están en perfectas condiciones y con la calidad suficiente para disfrutar de ellas. Los entornos públicos, como las plazas o espacios verdes, también han sido mejorados y hemos llevado a cabo asfaltados y mejoras de los caminos en tres fases, tanto en Castro Urdiales como por primera vez en las juntas vecinales. Además, con consenso y participación ciudadana hemos conseguido sacar adelante el Plan Estratégico Castro Urdiales 2040. Y aunque a la gente le pueda parecer algo intangible, es un documento muy importante para proyectar y programar el futuro de Castro Urdiales. Y hemos logrado tener las cuentas saneadas, pese a que durante cuatro años algunos de los grupos de la oposición, como CastroVerde o el PRC, decían que estábamos dejando las arcas vacías. Hemos realizado importantes inversiones en nuestro municipio, hemos logrado tener un remanente positivo de Tesorería y que por primera vez en la historia de este Ayuntamiento la deuda quede saldada. Está a cero. La gestión económica del presupuesto municipal la hemos llevado a cabo de manera sobresaliente.

Hemos logrado colocar a Castro en el lugar que se merece

¿Y se puede hablar de buena gestión cuando el equipo de gobierno solo ha logrado aprobar un presupuesto en cuatro años?

Se puede hablar de buena gestión porque tiene que quedar claro que estamos gobernando en minoría, con ocho concejales de los 21 de la Corporación municipal. Aun así hemos logrado aprobar un presupuesto en 2021, postpandemia. Y hay que decir que el resto de grupos de la oposición no nos lo ha puesto nada fácil, en un contexto de crisis sanitaria, económica y energética. Grupos políticos como el PRC o CastroVerde han llegado a votar en contra de que Castro recibiera una subvención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 1,5 millones de euros. Hasta qué punto han funcionado estos grupos municipales con el ‘no por el no’ para privar a los castreños y castreñas de esa cuantía destinada a iluminar todos los pasos de peatones del municipio y las nueve juntas vecinales, que supone mayor seguridad a los vehículos y principalmente a los peatones. También se han negado a que lleguen los aparcabicis y bicicletas eléctricas para que los castreños y castreñas tengan una alternativa de movilidad personal que conecte a las nueve juntas vecinales con el centro y el casco urbano. Las pedanías pueden decir que en esta legislatura ya no se sienten ciudadanos de segunda, sino con los mismos derechos y obligaciones que el resto. Y a eso se han negado PRC y CastroVerde, estos últimos que han sido abanderados de la bici como si la hubiesen inventado ellos. Es terrible, no hemos podido tener una oposición más nefasta por el simple hecho de que está gobernando el Partido Socialista y no ellos. No hubiesen apoyado nunca un presupuesto para que lo sacáramos adelante ni aunque lo hubieran redactado ellos. Su premisa ha sido que todo lo que sea bueno para Castro y lo esté llevando a cabo el PSOE lo iban a tumbar. Y así han querido tirar por tierra nuestra gestión, pero creo que les ha salido mal porque también ha habido grupos de la oposición coherentes y razonables que han comprendido lo que es bueno para Castro. Así todo quiero dejar claro a los castreños y castreñas que si con un gobierno en minoría hemos conseguido hacer todo lo que hemos llevado a cabo durante estos cuatro años, que se imaginen lo que podríamos hacer con una mayoría absoluta.

Un proyecto insignia del PSOE y de este equipo de gobierno, muy demandado en el municipio, como es el cine-teatro, ha tenido avances en estos cuatro años pero a día de hoy no se ha puesto la primera piedra. Más allá del parón por la pandemia, ¿qué ha ocurrido, en qué punto está y qué compromiso adquiere al respecto si repite en la Alcaldía?

El cine-teatro es uno de nuestros principales objetivos que durante estos cuatro años no hemos podido llegar a su consecución debido a esa ralentización por la pandemia de la que hemos hablado antes, pero eso no quiere decir que no hayamos trabajado en los trámites necesarios para llevarlo a cabo. Los grupos de la oposición se deben pensar que haces un chasquido con los dedos y ya tenemos un cine-teatro, y no es así. En 2019 empezamos la tramitación para lograr financiación en el presupuesto municipal, y lo conseguimos a través de la venta de una parcela de Cotolino por más de cuatro millones. Seguidamente hemos dado pasos con el Gobierno de Cantabria para conseguir financiación para la redacción de ese proyecto. Se han realizado los pliegos a través de un concurso de ideas con una participación ciudadana que reclamamos desde el gobierno municipal. Toda la tramitación para llevar a cabo el cine-teatro está hecha y nuestro compromiso a partir de 2023 será seguir dando pasos para construirlo, con un mínimo de 600 butacas y que albergue a todas las escuelas municipales relacionadas con las artes escénicas. Nos hemos reunido con las escuelas municipales de música, danza y teatro, y apoyan este proyecto, no teatrillos, sino un cine-teatro en condiciones.

¿Y el nuevo centro de salud que tampoco está en construcción?

Se encuentra en la misma situación. Una de las primeras reuniones que tuve en 2019 como alcaldesa fue con el personal sanitario del centro de salud La Barrera, que me trasladó que la situación era insostenible. Sin mantenimiento adecuado y con instalaciones obsoletas hacía falta o una rehabilitación integral del mismo o uno nuevo. Se lo trasladé al que entonces era consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), y desde el Gobierno de Cantabria se valoró la posibilidad de construir el nuevo centro de salud. Entonces nos pusimos manos a la obra para ceder el terreno al Gobierno autonómico y redactar el proyecto. Se han realizado todos los trámites necesarios, pero sí quiero subrayar, como ya denunciamos hace poco, que la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) ha paralizado cualquier tipo de expediente enviado por el Ayuntamiento de Castro Urdiales. Cada uno que saque sus conclusiones, yo puedo intuir por qué, y puedo decir que se torpedea desde la Dirección General de Urbanismo, dependiente del PRC, la continuidad de la tramitación para la construcción del centro de salud porque quizá están esperando a ser ellos los que lo inauguren.

Recientemente hemos conocido unas declaraciones del hermano del candidato del PRC en el municipio, Jesús Gutiérrez, en las que vertía contra él acusaciones muy graves, entre ellas, querer utilizar el Ayuntamiento para sus negocios inmobiliarios. Tras una legislatura en la que el líder regionalista ha confrontado continuamente y de manera directa con el PSOE en general y con usted como alcaldesa en particular, llegando incluso a judicializar lo que no conseguía por la vía política, ¿qué pensó o qué sintió cuando escuchó esas afirmaciones?

Son acusaciones sumamente graves. No voy a entrar en las que se refieren al ámbito personal o familiar, pero hay otras, como lo que comentas, que no sorprenden a nadie. Que Jesús Gutiérrez, el candidato a la Alcaldía por el PRC, venía por el interés no nos ha extrañado ni a nosotros ni a nadie que esté ahora representado en la Corporación municipal. Teníamos claro que el único objetivo que tenía Jesús Gutiérrez era la recalificación del uso del suelo de su fábrica para venderla y obtener un beneficio, y ha sido por lo único que ha peleado desde el minuto uno. Es por lo que está aquí. Y no han sorprendido a nadie precisamente por los hechos. Igual a mucha gente se le olvida, pero a nosotros no, que en la pasada legislatura se inician los primeros trámites con el visto bueno de CastroVerde para la modificación puntual del plan urbanístico para el cambio de uso del suelo de la fábrica. No le daban los votos, no podía votar porque era parte implicada en el proceso y principal afectado y dimitió para que entrara el siguiente miembro de la lista del PRC que sí podía participar en la votación. Si tanto le importaba Castro y los intereses de los castreños y castreñas no hubiera dimitido. ¿Que estaba por sus intereses? Desde luego. A mí me ha atacado durante estos cuatro años por todos los frentes habidos y por haber, me ha injuriado, calumniado e insultado, y ha intentado tirar mi nombre por los suelos. Ha sido un auténtico acoso y derribo por su parte porque no ha conseguido el objetivo para el que ha venido a la política. No ha conseguido pegar ese pelotazo urbanístico que única y exclusivamente le interesaba a él. Y lo ha focalizado en mí, llegando a decir que la fábrica va a cerrar por mi culpa. Y no, cerrará por problemas económicos por la gestión que se haya hecho de ella. Además, nosotros no votamos en contra, nos abstuvimos, al igual que Ciudadanos, PP y Podemos. En el PSOE mantuvimos el voto desde la pasada legislatura. Yo no tengo la culpa de que no asuma que no ganó las elecciones ni de que no fuera alcalde.

Estaba más que hablado que PRC y PP contaban con los votos de CastroVerde para hacer una moción de censura

Y a ello hay que añadir que cuando llegó la crisis sanitaria lo único que le preocupó fue ir a donde el juez Acayro Sánchez a pedir que se repitiera el pleno de su fábrica. En plena crisis sanitaria, en la que solo me preocupaba la situación de la ciudadanía de Castro, tuvimos que repetir un pleno con el único punto del día de la recalificación del suelo de su fábrica. Eso es vergonzoso. No le importaba nada más. A raíz de que no ha conseguido lo que él quería para su interés personal empezó la guerra y ha demostrado con sus votos negativos que los castreños y castreñas no le importan nada. Y respecto a las acusaciones de su hermano, aunque algunas hayan podido prescribir o haya podido regularizar, por encima de todo está la moral. Creo que tanto su silencio como el de Miguel Ángel Revilla dice más de ellos que cualquier otra persona. Nosotros no hemos venido aquí ni a insultar, ni a injuriar, ni a calumniar a nadie, nosotros no somos como él. Tenemos claro qué es lo importante y al servicio de quién estamos, de la ciudadanía castreña, mientras que Jesús Gutiérrez quiere entrar al Ayuntamiento para servirse.

Tanto la que ha sido portavoz municipal del PP en esta legislatura como el propio hermano del portavoz y candidato regionalista han asegurado que hubo contactos entre el PRC y la dirección del PP para llevar a cabo una moción de censura en Castro Urdiales que otorgara la Alcaldía al líder regionalista, ¿eso les ha sorprendido?

No lo conocíamos con tanto detalle, pero sí sabíamos que había un rumor, un runrún, en la calle. Llama la atención que el candidato del PRC vaya a Génova a tratar con un alto cargo del PP para llevar a cabo una moción de censura que le haga alcalde a él. Es que yo eso no lo he visto en mi vida. Y creo que el runrún que está ahora más que asentado para estas elecciones es que el PRC tiene dos candidatos: uno es Jesús Gutiérrez y el otro es Cristian Antuñano, del PP. Al parecer esta más que hablado. Y eso sí que da pena, que antes de un proceso de campaña ya se estén realizando pactos encubiertos que engañan a la ciudadanía. Habrá quien diga que va a votar al PP y resulta que estará votando al candidato del PP para hacer alcalde al del PRC.

El PSOE ha puesto el foco en que para que la moción de censura saliera adelante hacía falta el apoyo de una tercera formación, señalando en este caso a CastroVerde. ¿Cree que también forma parte de este hipotético pacto oculto postelectoral del que habla?

Los votos de PP y PRC no sumaban los once necesarios para firmar una moción de censura. Está clarísimo que CastroVerde y PRC gobernaron los dos juntos la pasada legislatura y posteriormente visibilizaron su buen entendimiento. El buen entendimiento entre PRC y CastroVerde, que son como el agua y el vino, lo materializaron haciéndolo públicamente y dándose la mano Jesús Gutiérrez y el candidato anterior, Ángel Díaz-Munío. Estaba más que hablado que contaban con los votos de CastroVerde para la moción de censura, un pacto totalmente antinatura, un partido de izquierdas pactando con las derechas.

Hablando de pactos, ¿hay líneas rojas en este sentido para Susana Herrán?

Yo siempre he dicho que no hay líneas rojas. Lógicamente un pacto con el PP no se va a dar y con Vox muchísimo menos, eso lo puedo dejar claro porque somos partidos antagónicos. Con el resto, como hemos hecho siempre, respeto absoluto, hablar con todos, y si llegase el caso de que los programas son mayoritariamente coincidientes, líneas rojas no tendríamos.

Para terminar, ¿a qué se compromete Susana Herrán si revalida la Alcaldía de Castro Urdiales?

El compromiso de continuar con los proyectos que no hemos tenido tiempo de ejecutar en estos cuatro años, que han sido menos por la pandemia. Me comprometí con los castreños a escucharlos, lo he hecho y lo seguiré haciendo, a tener cercanía con ellos, a trabajar y a cumplir lo que hemos dicho. La palabra dada para mí es muy importante, y los castreños y castreñas la tienen para dar continuidad a este proyecto del Partido Socialista, que es hacer de Castro una ciudad del siglo XXI, moderna, saludable, sostenible, segura, sabia, sólida, solidaria y sonriente. Hemos puesto las bases en estos últimos cuatro años y vamos a seguir trabajando en esa línea.