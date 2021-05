Se suspenden parcialmente las obras del túnel de Tetuán cuyo plazo se amplía tres meses

Ceruti vuelve a denunciar el incumplimiento del pacto de Gobierno en cuanto a la portavocía, a la que el PP "quiere tapar la boca"

SANTANDER, 18 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno local de Santander ha aprobado la ampliación de plazo de ejecución del contrato de obras de consolidación y acondicionamiento del antiguo túnel de Tetuán por tres meses, hasta el 14 de septiembre, y la suspensión temporal parcial de las obras hasta la aprobación de la modificación del proyecto.

Así lo ha informado hoy en rueda de prensa el portavoz del equipo de Gobierno PP-Ciudadanos, Javier Ceruti (Cs), quien ha explicado que la suspensión temporal parcial se justifica porque la Dirección General de Minas solicitó unos trabajos de campo adicionales y el desarrollo de un proyecto de sostenibilidad, al haberse detectado un derrumbe en la bóveda, y en este momento se está a la espera de la aprobación, por parte de Minas, del proyecto ya realizado.

En cuanto a la ampliación del plazo, se justifica por el retraso producido en la programación como consecuencia de no haber podido ejecutar las obras de consolidación de la bóveda que han influido en el plazo general.

Ambas solicitudes han sido informadas favorablemente por la dirección de obra y con ello se aprueba también la suspensión temporal parcial de las obras hasta la aprobación por la Junta de Gobierno Local del modificado del proyecto y la aprobación por parte de Minas del proyecto de ejecución en la zona afectada por la paralización.

En Patrimonio se ha aprobado la adscripción de cinco vehículos existentes en Depósito Municipal a Servicios de vigilancia y control de tráfico; en Servicios Sociales, una nueva remesa de becas de guardería por importe de 10.743 euros para nueve guarderías; y en Turismo, un convenio de colaboración con Renfe para promocionar la ciudad como destino turístico y los servicios de transporte ferroviario.

Se trata de descuentos para viajeros que acudan a Santander por congresos, confección de paquetes vacacionales, así como promoción de la ciudad en reposacabezas, vídeos de temáticos, página web, redes sociales o billetes de tren, etcétera.

Dentro de Cultura se ha aprobado el convenio de colaboración con Gil Soto SL para la organización de la VII Feria Nacional de Editoriales Independientes denominada 'Fieramente' que tendrá lugar los días 11 y 12 de junio en el Centro Botín. El Ayuntamiento aportará 15.000 euros.

En Medio Ambiente se ha aprobado el proyecto de modificación de la red de alcantarillado en la calle Victoriano Fernández, en San Román, y la restitución, mediante tecnología sin zanja, del colector que discurre entre esta vía y Juan José Mier. El presupuesto de ejecución es de 40.536 (IVA no incluido) que invertirá Aqualia.

Otros asuntos aprobados han sido la desestimación de las alegaciones presentadas por UTE Jardines Santander sobre una serie de facturas y sus importes definitivos; y un convenio de colaboración con la Fundación Albéniz para la cesión de espacios y para celebrar el programa Summer Camp Música y Cultura de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que tendrá lugar los días 5 a 18 de julio en el Conservatorio Ataulfo Argenta y el Complejo Ruth Beitia.

Además, la Junta de Gobierno ha aprobado otros acuerdos ya dados a conocer previamente desde el PP como la modificación de las ordenanzas fiscales de las tasas de agua, basuras y alcantarillado para ampliar las bonificaciones previstas a las familias monoparentales a partir de un hijo; y el expediente de contratación de las obras de rehabilitación y ampliación del Centro Cultural Fernando Ateca por casi dos millones, donde Ceruti ha denunciado que no se ha contado con Cultura, que él dirige, ni con Bibliotecas para la ejecución del proyecto.

También se ha informado ya de la autorización de la redacción del proyecto modificado de la obra de renovación de las calles La Paz y Francisco de Quevedo, en el tramo Plaza de los Remedios-calle La Paz; y del convenio de colaboración con la empresa Circo Hermanos Rossi SL para la celebración del espectáculo 'El circo del encanto' del 21 de mayo al 6 de junio en el aparcamiento de los Campos de Sport.

Finalmente, otro acuerdo conocido ya, aprobado fuera del orden del día, es que el Ayuntamiento ampliará un mes más la campaña 'Santander Vale+ Hostelería' e introducirá novedades como la posibilidad de que los ciudadanos que ya descargaron sus cinco vales puedan optar a otros cinco nuevos.

"TAPAR LA BOCA A LA PORTAVOCÍA"

En este sentido, Ceruti ha denunciado la "cabriola suprema" y la "pirueta curiosísima" de su socio de Gobierno, el PP, al dar a conocer este último asunto que iba fuera del orden del día de la Junta de Gobierno, así como otros "muchos" de la sesión ordinaria, en lo que en su opinión es un "incumplimiento" del pacto de Gobierno "consciente, voluntario y pregonado" por parte de los populares.

El edil ha dicho que comparte el argumento de la alcaldesa, Gema Igual (PP), de que cada concejal debe exponer sus proyectos, pero ha recordado que si se ha pactado la portavocía para Ciudadanos, "o se respeta o no, y en este caso han decidido que no".

"Si se pacta la portavocía es para que un portavoz comunique esas cuestiones y luego desarrolle cada uno lo que quiera. Está escrito y está siendo incumplido muy claramente", ha subrayado.

En este sentido, en relación a las declaraciones de la alcaldesa manifestando que lo que no puede hacer Ceruti es "tapar la boca al resto de compañeros del trabajo", para el edil de Cs resulta "obvio" que "parece que lo que quieren es tapar la boca de la portavocía municipal".

En su opinión, en los equipos de gobierno en coalición, "lo razonable" es que haya una coordinación y "fluya la información".

"Lo razonable cuando se hace un proyecto para un centro cultural es que se cuente con Cultura y Bibliotecas y no que se nos pongan proyectos encima de la mesa y luego haya que ir haciendo modificados. Pero sin acritud; yo ya me he acostumbrado a que la realidad es ésta, pero lo que no pienso hacer es dejar de recordar qué ocurre porque en cuanto te descuidas, los incumplidores se rasgan las vestiduras quejándose de los otros", ha dicho.

RADARES

Por otra parte, a preguntas de la prensa sobre si hay radares en las calles y se han producido sanciones a raíz de la entrada en vigor de los nuevos límites de velocidad en la ciudad, Ceruti ha confirmado la primera cuestión y ha dicho que desconoce la segunda.

"No sé si hay sanciones o no, no me lo han comunicado", ha señalado, y ha recordado su postura favorable a que, como en otras ciudades, se estableciera en Santander un periodo de un mes de información y aviso antes de multar a los conductores.