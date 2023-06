Vox exige a la alcaldesa de Santander que retire la bandera LGTBI de la fachada del Ayuntamiento

La concejala y portavoz del Grupo Municipal Vox, Laura Velasco, ha pedido que se retire del balcón del Ayuntamiento la bandera no oficial instalada con la inscripción ‘28 de junio Santander con el Día Internacional LGBTI+’.

Así lo ha señalado la edil tras registrar un escrito dirigido a la alcaldesa en la que recuerda la sentencia del Tribunal Supremo 1163/2020, de 26 de mayo, que indicaba que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas, la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos.

Asimismo, la portavoz de Vox solicita que la ‘simbología LGTBI’ del espacio público de uso común, en cualquiera de sus formatos como pancartas, pintura o luces en aras a los mencionados principios de objetividad y neutralidad institucional, y que únicamente sean utilizados aquellos símbolos oficiales que representan a la totalidad de la ciudadanía.