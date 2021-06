Las presiones de la industria cárnica contra la alimentación vegetal

Abordamos las presiones que hacen los lobbies lácteos y cárnicos para frenar la alimentación vegetal en Bruselas, porque desde finales del 2020 han sido especialmente intensas. Estas presiones se enmarcan dentro de la Reforma de la PAC (La Política Agraria Común) que está en su proceso final de tramitación. El pasado 23 de octubre de 2020, el Parlamento Europeo rechazó la enmienda 165, que era la restricción del uso de nombres tradicionalmente asociados con productos cárnicos, como hamburguesa, salchicha, etc., para las alternativas vegetales.

Pero, pese a ello, durante todo este año, se ha intentado sacar adelante la enmienda 171, que perseguía esa restricción para que las alternativas vegetales lácteas no pudieran usar la denominación leche o quesos vegetales. Finalmente también fue rechazada en mayo, después de muchas tensiones. Un “tira y afloja” que evidencia la fuerza con la que los lobbies cárnicos y lácteos pelean en Europa, aunque sus intereses no estén alineados con una alimentación más sostenible. Cristina Rodrigo, Directora de Proveg, que ha vivido esta “lucha de intereses” muy de cerca, no ayuda a profundizar en ello.