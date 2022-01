Top Manta: moda sostenible y derechos de personas migrantes

Top Manta, es una cooperativa de moda sostenible sin ánimo de lucro que nació en 2015, la creó el Sindicato de Manteros de Barcelona, un colectivo donde se organizan, se ayudan, y visibilizan la violencia estructural, visible e invisible, que sufren a diario.

No sólo utiliza tejidos orgánicos en sus prendas y calzado, si no que además posibilita una vida digna a muchas personas migrantes, en su mayoría de Senegal, a través de su confección y venta. Hacen sudaderas, camisetas, chándales, bombers y riñoneras. El algodón de sus prendas es orgánico y local, algo muy excepcional porque en España apenas hay producción nacional de algodón que no sea transgénico, y es un tipo de cultivo muy poco extendido. Colaboran con artistas, y han creado unas zapatillas sostenibles de comercio justo cuya investigación y fabricación les ha llevado dos años. Su nuevo reto es realizar su primera colección completa de Top manta, respetuosa social y medioambientalmente, y no sólo prendas sueltas.

Nos lo cuentan Aziz Faye, vocero del Sindicato de manteros y coordinador de la producción textil de Top manta. Y conocemos a Yacine Diop, trabajadora de lcooperativa; Demba Diop, que llegó a España hace cinco años y está formándose como costurero y Oumy Manga, encargada del taller de costura.