España no decide, decide Telecinco

Es un milagro que la izquierda haya llegado al Gobierno de la nación y a otros gobiernos municipales y autonómicos con este panorama mediático de derecha extrema que tenemos en Españita. A mí me resulta cada día más difícil de explicar cómo es que aún quedan rojos en un país en el que hay una abrumadora mayoría de medios reaccionarios bombardeándonos sin cesar por prensa, tele y radio. Cómo es posible que no nos hayamos extinguido si llevan toda la vida intentándolo, muy especialmente desde aquel 15 de mayo de hace 12 años en el que nos atrevimos a desafiar su hegemonía y monopolio. La reacción a la acción no ha parado pero no ha obtenido los resultados deseados y llegan las elecciones y los rojos siguen vivos y se han puesto tan nerviosos que han quitado el Sálvame de Jorge Javier porque era ‘un programa de rojos y maricones’ y le han dicho a Ana Rosa que presente de la mañana a la noche todo Telecinco.

Ana Rosa es una señora muy de derechas y mucho de derechas que con una mano les da cera a Sánchez y a Podemos y con la otra les da jabón a Ayuso y los peperos. Cada mañana. Empieza siempre con un editorial que podría firmarlo Miguel Ángel Rodríguez. Mínima precisión informativa, máxima eficacia ideológica. Por los servicios prestados, ayer Almeida le concedió una medalla del Ayuntamiento. Minutos antes, en su programa habían estado criticando una lona electoral de Roberto Sotomayor, el candidato de Podemos a ser alcalde madrileño. Así se fabrican las mentiras en los medios, sin reparos ni disimulos: el político le da un premio al periodista que dice lo que le gusta al político. Democracia en estado puro. A pleno rendimiento.

Tampoco hay disimulo en este cambio en Telecinco. La propia Ana Rosa ha dicho que ella dirigirá también la tertulia de la mañana “al menos hasta las elecciones”. Esto se hace para lo que se hace. Para que gane la derecha. La decisión es del actual director de Mediaset, Borja Prado, aristócrata y burócrata de Berlusconi en España, que necesita al PP en Moncloa para que le conceda un permiso de fusión que el Gobierno de coalición le ha negado. Es como el nuevo capítulo de Succession: los hermanos Roy manipulan la información para forzar la victoria electoral del Trump de turno que les ha prometido velar desde la Casa Blanca por sus intereses empresariales. El capítulo se titula América decide, pero no decide América. Tampoco decide España. Deciden los ricos y sus imperios mediáticos. La decisión de quién gobierna en un país no depende del interés general y la voluntad popular sino de los intereses privados de unos pocos.

Decidieron que no podía haber un cambio progresista en España y no han parado hasta destruir a la nueva política y sus líderes. Decidieron que hay que acabar con este Gobierno y pintan un presidente Gran Hermano que controla a los jueces y a los medios cuando es exactamente al revés, son los jueces y los medios los que mueven los hilos. Ahora han decidido ir contra la ley de la vivienda porque ataca a los fondos buitre y los bancos. Por eso blanquean al neonazi que dirige Desokupa y la manifestación en la que gritan “Puta Colau” mientras te venden la alarma para tu piso para que no te lo okupe el MENA ni el negro. Decide Ana Rosa, decide Ana Botín, decide Borja Prado.

El otro día pillaron a Ayuso en otro de sus balbuceos. Le preguntaron por la “justicia social” y acabó diciendo que era un invento de la izquierda, aunque es un invento de los jesuitas y hasta del Vaticano. Dijo que no podía improvisar una respuesta y realmente no pudo. Volvió la sospecha de que lleva un pinganillo por el que le habla su ventrílocuo. Cuando la estaba mirando, con los ojos extraviados en busca de la voz del otro, pensé que eso es lo que les pasa a los españoles, que todo el rato les hablan por el pinganillo esos ventrílocuos del apocalipsis y cuando por fin se callan, se sienten perdidos, balbucean y se llevan la mano al oído esperando escuchar las voces que les dirijan el pensamiento.