Carne Cruda ha cumplido mil programas como república independiente de la radio. Llevamos ocho temporadas desde que nos convertimos en el primer podcast profesional de este país financiado por sus oyentes. Desde entonces hemos crecido de forma sostenida y sostenible: de uno a cuatro programas semanales, de dos personas a un equipo de diez y una veintena de colaboradores, de trabajar como autónomos a firmar contratos indefinidos a toda la plantilla. Contra todo pronóstico, no sólo hemos sobrevivido sino que vivimos bien, muy dignamente, gracias a nuestra audiencia y a un modelo de autogestión ético. Somos una muestra de que hay otras formas de hacer las cosas. De hacerlas bien.

Tengo que agradecer a Eldiario.es, y en especial a Nacho Escolar y Juanlu Sánchez, por mostrarnos el camino y ayudarnos a emprenderlo. Este periódico en el que escribo desde su fundación, sirvió de plataforma de lanzamiento y me animó a llevar a cabo la idea de financiación colectiva que los propios oyentes nos habían propuesto. Mil programas después seguimos siendo un podcast en abierto gracias a que nuestros oyentes nos mantienen para que cualquiera pueda escucharnos. El éxito de la fórmula es el compromiso de los ciudadanos y periodistas con la información. Si no quieres que los grandes anunciantes y los partidos políticos controlen los medios, tienes que colaborar con ellos para proteger su independencia. Como decía La Bola de Cristal, como sostiene el anarquismo, como recordó el 15M: Solo no puedes, con amigos, sí.

1001 emisiones después, lo que más nos enorgullece de esta odisea de la radio, es que Carne Cruda como proyecto haya podido poner en práctica las ideas que Carne Cruda ha defendido como programa. El programa por dentro se ha convertido en lo que el programa propone hacia afuera. Sí se puede. Gracias al apoyo mutuo y a la autogestión responsable, se pueden sacar adelante alternativas al sistema de explotación laboral que precariza tanto el trabajo como la vida. Ahora que estamos a vueltas con las reformas laborales, no es un ejercicio de complacencia sino de responsabilidad enseñar que existen ejemplos de buenas prácticas que son eficientes y rentables. Nosotros somos sólo uno de ellos, hay muchos más.

Hemos hecho lo contrario de lo que nos dicen que hagamos. Tomamos nuestras decisiones internas en conjunto, nos pagamos decentemente, cuidamos nuestras condiciones de trabajo y nos cuidamos. Este año hemos reducido de cinco a cuatro programas a la semana, precisamente para escapar de los ritmos frenéticos a los que nos someten las lógicas capitalistas. Los oyentes que nos financian no sólo no lo han criticado sino que lo han aplaudido. Antes de la pandemia, organizamos dos festivales de música, en Madrid y Barcelona, con veinte bandas. Todas contratadas en el régimen que decidieron. El público llenó las salas. Hicimos una inversión extraordinaria que nos dio una visibilidad extra. Funcionó.

Hemos creado lazos con otros medios. No sólo colaboramos con Eldiario.es, también con 5W, Salvaje, La Marea, Maldita, Por Causa. Nos llaman de festivales de cine, arquitectura, economía solidaria, migraciones, cooperamos con oenegés ecologistas, feministas, activistas… Oh, sorpresa, también funciona. Todo eso también nos hace seguir adelante con el viento a favor. Eso nos ha permitido ir a Palestina, a Lesbos, a la valla de Melilla, a la crisis migratoria de Canarias y hacer documentales sonoros de largo recorrido para profundizar en temas que la actualidad pasa por alto.

Mentiría si dijera que ha sido fácil llegar hasta aquí. Pero también mentiría si no os contara que este trabajo es el mejor que he tenido en mi vida. Con diferencia. La diferencia la marcan tres cosas: el respeto, el cuidado, el apoyo. Como siempre me ha dicho mi madre, haz las cosas bien.