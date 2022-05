Siempre pagan los mismos

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tiene una semana fantástica. Por un lado, la patronal y la derecha se desmarcan del acuerdo que se había alcanzado para ligar las pensiones a la subida de los precios. Por otro, ha hecho una propuesta de nuevas cuotas para los autónomos que no resuelve los problemas de los trabajadores por cuenta propia más precarios. En un caso, por un empresariado voraz, en el segundo, por un ministro austero, la cuestión es dejar el plato de los pensionistas y los autónomos con dos lentejas flotando en la sopa. Cada vez que se hace una reforma es para echarse a temblar porque sabes que te va a dejar temblando. Da igual la crisis, siempre la pagan los mismos.

El debate de las pensiones se había cerrado hace un año, por primera vez en una década, con un pacto con sindicatos y empresarios, pero el Banco de España (no de los españoles) lo reabrió hace unos días cuando dijo que era peligroso unir la subida al IPC con la inflación galopante. Al galope han salido detrás la CEOE y sus adláteres, PP, Cs, Vox, para tirar de las riendas al Gobierno. Se agarran a Bruselas porque la Unión Europea ha dicho que hay que compensar el gasto derivado del aumento en las jubilaciones. Del cumplimiento de los objetivos marcados por Europa dependen los fondos de recuperación por la pandemia. Pero hay maneras de cumplir: que paguen los que más tienen, no los que menos.

Hay que recordar que estamos por debajo de la media europea en presión fiscal y que Rajoy vació la “hucha de las pensiones”, perdiendo todos los intereses que generaba, porque no quiso imputar a los más ricos el peso de la crisis vía impuestos. Con la derecha hemos topado, amigo Sancho. Tocar a las grandes fortunas, redistribuir la riqueza, repartir la carga… ¿qué somos, comunistas? No, constitucionalistas. España necesita una reforma fiscal severa que corrija las desigualdades y permita afrontar los gastos sociales, como consagra la Constitución, pero los grandes partidos no se han atrevido a hacerla porque no quieren molestar a sus jefes.

El pago de las pensiones es una decisión ideológica, no solo económica. La política decide de dónde se saca el dinero y dónde se gasta. El capital lleva años repitiéndonos que no hay para los pensionistas ni para los parados ni para los salarios, mientras vemos cómo se disparan los beneficios empresariales, los sueldos de los directivos y la inequidad. Riqueza hay, pero la tienen unos pocos que nunca quieren pagar el pato. Son los mismos que te venden el plan de pensiones privado porque te aseguran que no habrá fondos públicos para pagar tu jubilación. Los que te venden el seguro médico y el colegio privado. Todo para la saca.

De un gobierno progresista esperaríamos una política progresiva, pero las cuotas que Escrivá ha propuesto para los autónomos bajan muy poco para los que menos ganan y suben muy poco para los que más. El autónomo que factura 670 euros mensuales pagaría 250 euros, un 37% de su ingreso. El que factura más de 4000, pagaría 550, un 13% de su ingreso. El primero es un currito precario, el segundo un empresario, pero uno paga solo 300 euros menos aunque el otro gana 3000 euros más. De nuevo, la mayor carga, sobre las espaldas más estrechas.

Repartir el pastel no es solo una cuestión de justicia social, es la única manera de salvar la economía y el estado del bienestar. Trabajadores y pensionistas empobrecidos no pueden contribuir al consumo ni garantizar con sus impuestos la protección pública. Una población bien pagada puede pagar pensiones y una jubilación justa ayuda a impulsar el mercado. Pensionistas y asalariados pueden alimentarse entre sí, pero es el sistema el que se está alimentando de ellos con la complicidad de la política. Paradójicamente, muchos mayores votan a los partidos de derecha que protegen a los que más tienen y defienden pensiones privadas. Hay que romper la cadena de la explotación y unir los eslabones más débiles para fortalecerlos. Autónomos y pensionistas, uníos.