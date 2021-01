Feminismo vibrante: placer y revolución

Antes de sacar este libro, alguien le dijo que una periodista seria no puede hablar su deseo o su placer. ¿Quién puede entonces hablar entonces sino las mujeres? Nos lo preguntamos con la periodista Ana Requena Aguilar, redactora jefa de género en elDiario.es y autora de 'Feminismo vibrante. Si no hay placer, no es nuestra revolución'.

Hablamos de puritanismo, revolución, deseo o maternidad y conectamos las reflexiones del libro con los retos del feminismo en España y los nuevos obstáculos que la pandemia supone para la igualdad.

Después, más feminismo: el humor salvaje de Patricia Sornosa en “Pluma Blanca” y una nueva entrega de “Crudités”, donde la ecofeminista Yayo Herrero nos explica “qué es eso de poner la vida en el centro”.