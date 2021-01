Al menos 40 personas evacuadas por el incendio que ha provocado la explosión de un transformador eléctrico en Toledo

La explosión de un transformador eléctrico ubicado en el Paseo de la Rosa, en el populoso barrio de Santa Bárbara, muy cerca de la estación del AVE, ha provocado un incendio que ha obligado a desalojar un edificio de cinco plantas de la calle Ferrocarril, anexa a la mencionada vía. Según informa Toledodiario.es, al menos 40 personas han tenido que ser evacuadas, aunque han podido regresar a sus hogares una hora después de la explosión.

Varios edificios del entorno se han quedado sin suministro eléctrico, aunque han ido recuperando paulatinamente el suministro y la compañía trabaja ya en reestablecerlo en los bloques que continúan afectados. Al lugar se han desplazado los bomberos, Policía Local de Toledo, Policía Nacional y también una UVI móvil, aunque no ha sido necesario atender a ninguna persona ya que no se han registrado daños personales.

"Estaba en mi coche cuando he escuchado la primera explosión. He salido corriendo. Pensé que eran dos coches o alguna moto que habían reventado. A continuación han empezado varias explosiones, venga, venga explosiones. Soy andaluz pero no te voy a exagerar, han sido más de 50 a lo largo de varios minutos", aseguraba Juan, un vecino quien relata que ha entrado a casa a cerrar la luz y el gas.

"El transformador está en la parte baja del edificio y lo tenemos denunciado desde hace años. Nos han desalojado a todos", ha agregado el vecino, que ha reiterado que llevan años reclamando trasladar este transformador a otra zona.

El suboficial de los Bomberos del Ayuntamiento de Toledo, Jesús Álvarez, explicaba que tras ser alertados por los vecinos de las consecutivas explosiones y el incendio "hemos conseguido extinguirlo y estamos expulsando el humo del interior del recinto para que puedan entrar los operarios de Iberdrola".

Álvarez no ha confirmado el motivo de la explosión en el transformador y ha comentado que serán los propios técnicos de Iberdrola los que puedan determinar si está o no relacionado la entrada de agua tras el deshielo que se está produciendo de la nieve que dejó la borrasca 'Filomena'.

