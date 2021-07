Más del 90% de los castellanomanchegos comen a diario delante de una pantalla

El 90,7% de los castellanomanchegos, es decir, 9 de cada 10, reconoce que come delante de una pantalla durante alguna de las comidas del día, una cifra ligeramente por debajo de la media nacional (91,62%), según los datos extraídos del estudio sociológico de Maestros de Hojiblanca, ‘Comer con los cinco sentidos’.

El estudio revela que los dispositivos más utilizados en alguna de las distintas comidas a lo largo del día son la televisión (82,95%) y el smartphone (62,79%). La cena (86,82%) y la comida (84,5%) son los momentos en los que un mayor porcentaje de manchegos acompañan esta actividad con alguna pantalla.

La tendencia del uso de dispositivos en los momentos de alimentación se ha visto incrementada con la pandemia. Así, el 67% de los manchegos que teletrabajan o estudian desde casa algún día a la semana consideran que utilizan más las pantallas durante las distintas comidas desde que comenzó. Las principales razones son para estar al día y más informados (53,33%) y por falta de tiempo, avanzar con tareas de trabajo, leer emails, etc. (50%).

Pese a su uso, solo 3 de cada 10 ciudadanos conoce las consecuencias que tiene la distracción de las pantallas en la capacidad de disfrutar de la comida.

Según señala este estudio, poner la atención en las pantallas mientras se come no solo lleva un detrimento en la salud, dado que disminuyen la sensación de saciedad, sino que altera la percepción gastronómica y, por lo tanto, del disfrute, al limitar la atención de los sentidos, focalizándonos en un elemento externo. Esto conlleva no solo que se altere el disfrute, sino que, en ocasiones, no se sea capaz de percibir y de recordar la experiencia. El cerebro inhibirá el proceso consciente y será un elemento práxico y sin recuerdo del mismo.

Podcast ‘Comer con los cinco sentidos’

A pesar de la tendencia del uso de pantallas en los momentos de alimentación, el 76% reconoce de los manchegos les gustaría contar con soluciones para disfrutar de las comidas con los cinco sentidos.

Por ello, para ofrecer nuevas opciones, Maestros de Hojiblanca ha trabajado en una alternativa al uso visual de pantallas a la hora de comer, a través de un proyecto de investigación realizado de la mano de Jesús Porta-Etessam, jefe de sección de Neurología del Hospital Clínico San Carlos.

Se trata de una creación de ambientes sonoros en formato podcast, basados en la importancia de la música en las experiencias gustativas y capaces de modular los aspectos multisensoriales de la experiencia gastronómica. De este modo, cuando se escucha sin distracciones, el comensal es más consciente del proceso y participa activamente con todos los sentidos, logrando una experiencia mucho más positiva.

La creación de ambientes sonoros puede potenciar una experiencia multisensorial de disfrute cuando se elaboran de una forma específica y personalizada para la misma. Además, puede influir positivamente inhibiendo aspectos de tensión emocional, lo que estimula aún más el centrarse en la propia experiencia culinaria.

En palabras de Jesús Porta: "Evitar el uso de las pantallas y adecuar el ambiente a través de un nuevo elemento sensitivo puede cambiar totalmente la percepción final de la experiencia gastronómica. En el ser humano, la alimentación es una sublimación y presenta aspectos realmente relacionados con el arte y el disfrute. Por ello, modulando el ambiente por medio de un espacio sonoro, seremos capaces de dirigir y mejorar la experiencia gastronómica. Implica una visión multisensorial. Y es que, los aspectos propios de la gastronomía trascienden la alimentación y, como el resto de las actividades humanas, se deben valorar también dentro de una perspectiva creativa".