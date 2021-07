APAG estudia recurrir la prohibición de la Junta de cosechar durante dos días pues creen que puede ser "ilegal"

Los servicios jurídicos de La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) van a estudiar la posibilidad de recurrir la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha de prohibir el uso de maquinaria agrícola los día 11 y 12 de este mes a determinadas horas por los "graves" perjuicios que les ha ocasionado una decisión que consideran que "no está bien fundamentada" y que debería haberse adoptado no de forma generalizada a nivel regional sino, en todo caso, por provincias y por comarcas.

"Vamos a ejercer todo tipo de acciones legales contra esta resolución porque pensamos que es ilegal prohibir el derecho al trabajo que es un derecho fundamental y no había circunstancias para ello", ha apuntado el presidente de APAG, Juan José Laso.

Laso ha expresado el descontento del sector en la provincia, teniendo en cuenta que esta medida solo ha afectado a Guadalajara y una parte de Cuenca, ya que en el resto de las provincias ya ha concluido la cosecha. "No comprendemos esta resolución", ha subrayado.

"Estamos necesitados aún de calor, vamos con retraso y esta decisión supone una agresión al sector", ha apostillado tras recordar que, si bien en la Campiña siempre hace más calor, ni en Molina ni en Sigüenza ni en muchos puntos de la Alcarria ha habido temperaturas extremas como para que no puedan cosechar. "Es inconcebible que en Molina de Aragón ayer parados y en Monreal del Campo --en la provincia de Teruel-- pudieran estar segando", ha insistido Laso.

Según Laso, esta resolución afecta a Guadalajara "de manera muy grave", entre otras cosas porque este año la siega va con retraso, porque el campo aún está verde por algunas zonas y porque, además, cree que hasta ahora no ha habido temperaturas muy altas, al menos no en todas las comarcas. De ahi que desde el sector no entiendan una resolución que creen que, además, se ha adoptado prácticamente sin informarles. "No es lo mismo estar segando en Atienza o Sigüenza que en el Corredor del Henares", ha apuntado.

En el caso concreto de Guadalajara y su entorno ha subrayado que este lunes, el índice de peligro potencial de incendios es alto, pero no es extremo ni muy alto y ha insistido en que, además, los agricultores necesitan el calor en verano para segar.

El presidente de APAG tampoco recuerda, como afirmaba el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, que se hayan aplicado este tipo de medidas años atrás y ha apuntado que, en todo caso, cuando a los agricultores se les ha aconsejado desde los servicios técnicos parar por riesgo de incendios, lo han hecho. "Pero eso todavía no se ha dado. Nunca he vivido en APAG que se prohíba cosechar durante dos días", ha apostillado.

Ahora mismo hay gente con tres o cuatro empleados a los que tiene que pagar alojamiento, comida y sueldo pese a que van a estar dos días sin trabajar por una decisión que no consideran acertada, ha concluido Laso, para quien cada día que pasan sin cosechar se echan a temblar porque necesitan segar cuanto antes, y más este año que van con retraso.