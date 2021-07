Arranca en Sonseca la caravana a Madrid para reivindicar la ausencia de medidas ante los daños en los cultivos leñosos

Unión de Uniones Castilla – La Mancha iniciará mañana su caravana "Por un futuro: La muerte tiene un precio" rumbo a Madrid para reclamar medidas que ayuden a paliar los daños en cultivos, provocados tanto por Filomena como por la fauna salvaje.

La caravana saldrá desde la localidad toledana de Sonseca y llegará a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el próximo miércoles 14 de julio.

Esta no es al primera protesta que ha organizado esta organización agraria para protestar por esta causa. "No entendemos cómo nos han abandonado a nuestra suerte", comentan desde Unión de Uniones Castilla – La Mancha. "Nuestros cultivos, tanto olivos, como viñedos, son importantes, no sólo para dinamizar el medio rural y sino que representan un alto porcentaje de la economía de la región que están ignorando".

Está previsto, según ha señalado la organización, que la caravana se le unan otros vehículos en Plaza Elíptica de Madrid sobre las 10.30h y circulará hasta las puertas del Ministerio de Agricultura donde tiene se tiene previsto llegar a las 12.00h.

Una vez allí, se llevará a cabo una demostración de lo que los agricultores tienen que hacer con un olivo centenario muerto por los daños de Filomena, se dejarán a las puertas del Ministerio cajas de uvas verdes y cepas muertas y se registrará la tabla reivindicativa.

En el acto hablará Andrés García Vaquero, coordinador de Unión de Uniones Castilla – La Mancha, así como Jose Manuel de las Heras, coordinador estatal de Unión de Uniones y otros miembros de la ejecutiva y de la sectorial del vino.