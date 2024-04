ASAJA Castilla-La Mancha: “La ganadería es la gran olvidada en las 43 medidas que ha presentado el Ministerio”

Medidas insuficientes, una situación dramática y el olvido desde las administraciones son algunas de las denuncias que ha hecho hoy María Tapia, la responsable de ganadería en ASAJA Castilla-La Mancha en una rueda de prensa que ha tenido lugar en Toledo y en la que ha estado acompañada por el presidente de la organización en la región, José María Fresneda.

María Tapia, ganadera de porcino y vacuno con una explotación en la Puebla de Montalbán, ha señalado que de las 43 medidas que ha presentado el Ministerio para dar respuesta a las demandas que han llevado a los agricultores y ganaderos a las calles en los últimos meses, “la ganadería es la gran olvidada, solo se han conseguido algunos aplazamientos de leyes, prórrogas de algunas planes, se ha dilatado en el tiempo la aplicación de una norma los que es dilatar la agonía”.

Partimos de casi no haber conseguido casi nada o nada, estamos disgustadísimos y necesitamos dar un golpecillo encima de la mesa“, ha señalado destacando que la situación de la ganadería ”es muy dramática por muchos motivos y los ganaderos están ahora mismo desamparados“.

Aunque la tabla de demandas es extensa, ASAJA se ha centrado en tres que consideran urgentes para poder abordar los problemas del sector.

La primera que el Estado esté vigilante ante la entrada productos de terceros países, porque “hay puertos de entrada en lo que no existe ningún tipo de control y, si no tenemos muy controlada la entrada de animales, nos puede entrar de todo. Lo primero es un sistema de control muy efectivo para todo lo que entre de fuera de las fronteras”, ha pedido y ha puesto como ejemplo los puertos de Tafalla y Puerto de Rosario, dos puntos de apertura reciente, donde “nos entra producto agrario y ganadero del norte de África y en los que no hay puestos de inspecciones porque no están preparados”, ha destacado.

Además, ha puesto sobre la mesa la necesidad de un control de la fauna silvestre para evitar la contaminación de la tuberculosis bovina al ganado dado que, según los datos que ha facilitado porcedentes de informes del Ministerio de Agricultura, un 12% de los jabalíes que se analizan producto de las monterías están infectados con esta enfermedad.

Para atajar la Enfermedad Hemorrágica Epizótica (EHE), otras de las que están afectando a las explotaciones ganaderas de la región y en la que “nos hemos sentido solísimos”, Tapia ha pedido que la vacuna que se está preparando “esté lo antes posible y que antes tengamos forma de controlarlo”.

Seguros agrarios

Otra de las medidas que consideran urgentes es “solicitar unos mecanismos para que cualquier enfermedad ganadera esté cubierta por las pólizas de seguros que tenemos los ganaderos” y para eso ha pedido una postura fuerte por parte de la Consejería de Castilla-La Mancha.

Asimismo, ha urgido al Gobierno regional que agilice el pago de las ayudas asociadas a los ganaderos puesto que este año “hemos vivido un problema de costes además de otros y en un año como este, con enfermedades y sequía, no ha llegado todavía el dinero, esto es una forma de decirle al sector: que nos importáis un pimiento, porque este año necesitábamos liquidez”, ha señalado.

Tapia ha manifestado que están trabajando también en otras líneas para “adelantarnos a lo que nos puede pasar el año que viene, ya que estas ayudas están relacionadas con la producción en las explotaciones, y estamos preocupados porque hemos tenidos la viruela, la EHE y a lo mejor no vamos a llegar a cumplir”. Por ello piden a la Administración que arbitren mecanismos para que se aprueben estas flexibilizaciones para aquellos que no pueden cumplir las condiciones de las ayudas debido a los diversos factores que están afectando a las explotaciones ganaderas.

Lucro cesante

Por otro lado, y sobre la publicación de Orden 49/2024, de 11 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para compensar el lucro cesante de las explotaciones ganaderas en las que se haya impuesto un vaciado sanitario por una enfermedad, Fresneda ha señalado que es “bienvenida pero el problema es que habrá poca gente que pueda acogerse porque va dirigida a los ganaderos que ha hecho los vaciados, porque esa gente tuvo que empezar de cero, podríamos haber intentado que fuera más amplia”.