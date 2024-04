ASAJA de Castilla-La Mancha no firma el documento del Ministerio y “mantiene su hoja de ruta”, movilizaciones incluidas

ASAJA de Castilla-La Mancha no ha firmado el documento presentado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a las organizaciones profesionales agrarias en las que se adoptan una serie de medidas tras las protestas que agricultores y ganaderos han protagonizado en las calles desde hace meses.

“Motivos más que suficientes tenemos para no firmar. Nos hemos mantenido fieles a nuestra tabla reivindicativa, interpretamos que lo que nos puso a la firma el ministro no es ni más ni menos que lo que ya habíamos conseguido con el COPA-COGECA en Europa, poco más o menos aliviar la carga administrativa de la PAC y aplica en España lo que ya se ha conseguido en la comisión”, ha señalado presidente de ASAJA en la región, José María Fresneda, en una rueda de prensa que ha tenido lugar en Toledo.

El documento se sometió al escrutinio de la Junta Directiva nacional de la organización y el posicionamiento fue provincial, las cinco provincias de Castilla-La Mancha “dijeron que no”.

ASAJA tiene previsto “mantener nuestra hoja de ruta, porque no está resuelto ni en un cinco por ciento los problemas que tenemos planteados en nuestra tabla reivindicativa”, lo que pasa también por seguir con las movilizaciones aunque no ha especificado ni cuándo ni cómo. De momento, “seguiremos negociando pero sin bajar la guardia. Firma es relajarse”, ha señalado.

ASAJA se mantiene en esta postura junto a COAG mientras que UPA sí ha ratificado el documento, rompiendo así la unidad que en todo momento han mantenido las tres organizaciones profesionales agrarias. Aunque Fresneda no ha querido ahondar en esta tema, ha señalado que “no hay una ruptura de la unidad de acción, porque todos tenemos el mismo objetivo, aunque sí se ha debilitado un poco”.

A juicio de ASAJA aunque queda mucho por hacer, “porque esta PAC que tenemos necesita una revisión muy profunda, aumentar el presupuesto, cambio en modelo de ecorregimenes, porque no podemos permitir que se devuelva dinero porque un agricultor de Castilla-La Mancha no pueda aplicar un ecorregimen”.

Además, no se ha sacado adelante una de las principales demandas: poner en marcha cláusulas espejo para las producciones que llegan de terceros países, ni un principio de reciprocidad para productos importados de terceros países, que “no haya aumento de control de producción primarias en las fronteras y que nos limiten el uso de fertilizantes, fitosanitarios y medicamentos ganaderos en contra de lo que a otros les pasa. Con este panorama, si eso no se toca, nosotros no podemos firmar eso, es insuficiente”, ha señalado.

El responsable de la organización ha repasado las reivindicaciones que no han sido atendidas por parte de las distintas administraciones, tanto la europea, pero también la nacional y la regional.

“Hemos presentado a la Consejería un observatorio de costes, para tener mejor referencia para negociar nuestros precios de cara a una ley de la cadena alimentaria que no está sirviendo para mucho en los sectores que más le afectan a Castilla-La Mancha”, ha recordado.

El agua sin soluciones

“En materia de agua ni media palabra, si el futuro de la agricultura y la ganadería pasa porque haya agua no se ha movido un ápice el Gobierno, aquí hay unos planes de cuenca aprobados que atentan contra el modelo productivo, y hay situaciones dramáticas en nuestra región como es la cuenca de Júcar, el Plan especial del alto Guadiana, solo con la problemática del agua aquí no se podría firmar ningún documento”, ha señalado.

“No hay infraestructuras, no hay planes de regadío agrícolas en zonas amenazadas por despoblamiento, no hay soluciones de la regulación de los pozos en las zonas donde estamos afectados, no está la puesta en marcha del Consorcio del Alto Guadiana, no hay estudios rigurosos de las aguas subterráneas, y eso es muy importante para tantos cultivos sociales y leñosos como hay en nuestra región. Y en esto no ha habido ningún movimiento”, ha manifestado.

Tampoco ha mejorado su apreciación en el tema de los seguros agrarios: “Nos podrán regalar algo más de subvención pero si la ley de seguros agrarios no tiene una revisión profunda estaremos todos los años igual. Creo que es un abuso del monopolio de Agroseguro que hay ahora mismo a nivel nacional”.

Además, considera que “no hay un plan integral para la incorporación de jóvenes, solo hay una subvención que sirve para utilizarla para anuncio político, ni hay incentivos fiscales y laborales para incentivar el relevo generacional”.

En relación con las exigencias medioambientales, “queremos que se paralice definitivamente la Ley de la Restauración de la Naturaleza y otras que suponga limitaciones al sistema productivo español”.

En ganadería también ha sido muy crítico y ha señalado que “no hay un plan integral de sanidad animal, la tuberculosis sigue siendo un problema y más cuando sabemos que el principal foco lo genera la caza mayor a los ganaderos y no hay ni una sola medida, sólo parches, por lo tanto se seguirán muriendo animales”.

En este sentido, ha recordado que han planteado un plan estratégico de ganadería a la Consejería, “si no se demuestra lo contrario, necesitamos el plan ya porque es fundamental o esperamos a que vuelva otra crisis del ovino o del bovino”.

Fresneda ha valorado positivamente la mesa de diálogo abierta entre la Consejería de Agricultura y las tres organizaciones profesionales agrarias de la región y que se reúne todos los lunes “dónde sí se avanzan cosas”. Precisamente hoy la reunión iba a girar en torno a las demandas para que se aumenten los fondos destinados a las ayudas a las producciones ecológicas ya que son insuficiente para llegar a todos los demandantes. “Queremos que se atiendan todas las solicitudes, para eso es necesario ir abriendo convocatoria en 2025 y que se detraigan fondos del PDR, pero en ninguna caso tocar el presupuesto del primer pilar porque eso sería desnudad a un santo para vestir a otro”, ha señalado.

COAG tampoco firma

Por su parte, COAG también adelantaba el pasado viernes que no firmará el documento presentado por el Ministerio y señalaba que las actuaciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, de los últimos días han supuesto una pérdida de confianza al no respetar los procesos de toma de decisión de cada organización. “En un marco de confianza y respeto, nos daría seguridad. En este momento no se dan esas condiciones para poder pensar que aquellas medidas que dependen de la voluntad y el medio plazo se va a llevar a cabo en los términos que recoge el documento de 43 puntos”, ha subrayado Miguel Padilla, secretario general de COAG.