ASAJA pide que se reconozca la helada como origen de la reducción de cosecha que tendrán los viñedos de Ciudad Real

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Ciudad Real ha pedido a Agroseguro que reconozca la helada que afectó a la provincia el pasado 3 y el 4 de abril como origen de la reducción de cosecha que habrá en los viñedos afectados con el fin de que las indemnizaciones se ajusten a esta situación.

La organización agraria ha ofrecido hoy una rueda de prensa en Ciudad Real donde ha pedido a Agroseguro que “no abuse de su situación de dominio, cumpla con las normas de peritación y respete la independencia y profesionalidad de los ingenieros”.

Todo ello lo dice espués de haber detectado que no se está reconociendo las heladas de 3 y 4 de abril como causa de la reducción de cosecha en los viñedos. En su lugar, a parte de esa viña con daños se está aludiendo a ‘adversidades climáticas’ (sin especificar cuáles). Esta conclusión técnica provoca que la indemnización que recibirá el viticultor por el siniestro sea sensiblemente inferior, ya que si se trata de condiciones climáticas adversas se indemniza por explotación y no por parcela, como sí ocurre con la helada de primavera. Así lo han explicado los responsables del seguro agrario en ASAJA Ciudad Real, Pedro Alcolea y Paco Patiño que, junto con el secretario general de la organización provincial, Florencio Rodríguez, han solicitado “que se corrijan esas deficiencias y se valore el perjuicio real que han sufrido los viticultores, indemnizándoles como corresponde y no se disipen los daños”.

En este punto, han pedido la modernización y actualización del sistema de seguros agrarios. “Hay que actuar sobre el procedimiento de las peritaciones, porque no se ajustan a la realidad de los daños y, por tanto, las indemnizaciones no son las que deberían recibir los agricultores”, han señalado. Desde ASAJA han defendido el seguro agrario como herramienta esencial para hacer frente a las condiciones climatológicas, “que cada vez son más adversas e indicen directamente en la rentabilidad de las explotaciones”. Pero la organización agraria advierte que “la situación de indefensión que genera la mala aplicación de la filosofía del seguro agrario está llevando a que los agricultores dejen de creer en él”.

Por otra parte, han solicitado a Agroseguro que el agricultor pueda expresar sus impresiones en las actas de campo que debe firmar el perito y el agricultor, algo que no está ocurriendo desde la pandemia y que sí recoge la Ley.

Datos

ASAJA ha señalado que viñedo es uno de los cultivos que más asegura. De hecho, la implantación del seguro de vinificación se sitúa sobre el 40%, encontrándonos con unas 185.000 hectáreas aseguradas de las 441.300 plantadas en Castilla-La Mancha. En Ciudad Real, la superficie plantada es de 162.000 hectáreas y la superficie asegurada se acerca a las 80.000; esto es alrededor del 50% del viñedo de la provincia.

Desde ASAJA han reconocido que el sistema de seguros puede ser deficitario en alguna línea concreta, pero “la de vinificación está siendo favorable”. Si observamos la serie histórica de los últimos años, “cada vez hay menos indemnizaciones y van en aumento las primas que afrontan los viticultores”. Por eso, han exigido “que esto se revise para que el sistema sea lo más justo posible para el sector”.