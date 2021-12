Las ayudas a la ganadería extensiva de caprino y ovino llegarán a 10,29 euros por cabeza en la región en la nueva PAC

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha avanzado que la nueva PAC supondrá que la Comunidad Autónoma pueda llegar a dar un peso del 15% a las ayudas acopladas, y dentro de esa ayuda especial se conseguirá que para las ganaderías de ovino y caprino extensivo se alcancen los 10,29 euros por cabeza.

UPA plantea una ayuda agroambiental que compense la situación en la que quedan los pastores en la PAC

Saber más

Así lo ha puesto de manifiesto antes de participar en la inauguración de unas jornadas organizadas por Cooperativas Agroalimentarias para explicar los pormenores de la nueva PAC a agricultores y ganaderos de Tomelloso, donde ha defendido esta política europea, "que sigue siendo muy importante".

Esta PAC, ha defendido, primará la "agricultura a cielo abierto y de secano", que será la que "mejor esté preparada" a la hora de recibir ayudas.

Aunque admite que "no se han podido alcanzar todos los objetivos", ha celebrado que Castilla-La Mancha haya podido defender una posición común consensuada con todo el sector". "Me hubiera gustado una reforma más valiente y ambiciosa, pero soy consciente de la dificultad", ha reconocido.

735 millones al año dentro

Durante su intervención en la jornada, el consejero ha señalado en que la región recibirá cerca de 735 millones al año dentro de estas políticas, y aunque lamenta que no se haya sido "valiente" a la hora de conseguir que se aplique la convergencia de cara a ser una única región agronómica, ha admitido que en España la agricultura es "muy diferente" entre sus distintos territorios.

Otra de las cuestiones por las que ha mostrado orgullo aunque sea "conflictiva" es la condicionalidad social y "que cobren las ayudas los que respetan los derechos de los trabajadores".

"La inmensa mayoría de los agricultores cumplen con los derechos laborales y tenemos que justificar esto porque sale en prensa noticias de los que no cumplen. Pero a los que no cumplen, no los queremos, porque perjudican a la mayoría", ha defendido Martínez Arroyo, quien ha querido reivindicar el "éxito" de la propuesta de la región que permitirá que, a partir de 2024, pueda cristalizar esta premisa.

Además, ha sumado el hecho de que "nadie se va a quedar atrás" en el cobro de las ayudas, aunque esto pueda suponer "incoherencia"; ya que así se renuncia a la reivindicación de tener que apoyar fundamentalmente a los profesionales.

Asume, por tanto, esa "incoherencia", pero resalta la importancia de que ningún agricultor se quede fuera de las ayudas desacopladas, ya que "se cometió una injusticia" al dejar fuera a aquellos propietarios que cobraban menos de 300 euros por explotación.

Martínez Arroyo ha celebrado además el aumento de asignación por hectárea del que disfrutarán los agricultores y ganaderos de la región, ya que ahora habrá "más euros" por parcela.

Cerca de 30 millones al año para el olivar de bajo rendimiento o poder llegar al límite del 15% para las ayudas acopladas, son algunos de los logros de la nueva PAC que también ha celebrado el consejero.

Otros objetivos

También ha puesto el acento en el Pacto Verde, que "va a ser el eje vertebrador de las políticas europeas hasta 2027" con objetivos a cumplir en materia de Desarrollo Sostenible en 2030.

Para ello, la PAC "tiene que contribuir" a través de las estrategias 'De la granja a la mesa', con premisas como ampliar las hectáreas de cultivo ecológico, algo a lo que la región está "obligada" a cumplir.

Las medidas de Desarrollo Rural, otra de las competencias autonómicas, pasa por que el 35% de los fondos tengas además un componente ambiental, pero la región "está ya al 58%, con el porcentaje más alto de España" y quizá de Europa. A pesar de ello, el reto ahora es "conseguir los fondos suficientes" para seguir cumpliendo estos objetivos.

Como reflexión final, ha admitido que "se podría haber aprovechado mejor la oportunidad" porque "era el momento", pero hay "cosas muy positivas".