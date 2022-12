El azafrán de La Mancha, en peligro de desaparecer: “Trasladaremos el problema a Europa porque no vamos a ceder”

“Vamos a llegar hasta donde haga falta para dotar a los productores de azafrán de las herramientas necesarias para progresar”. Así de tajante se mostraba el presidente de la Denominación de Origen (DO) Azafrán de La Mancha, Carlos Fernández, en referencia a la falta de sintonía con la Administración regional en torno a los problemas de acucian a este cultivo y que lo pone en riesgo de desaparición.

La DOP Azafrán de La Mancha lanza una campaña de recogida de firmas en apoyo a la supervivencia del este cultivo

El representante de la DO viene demandando desde hace meses un plan integral que ataje los problemas del sector, que está viendo como año tras año cae la producción, la superficie y los rendimientos por hectárea.

Ante esta situación, los responsables de la DO van a llevar su reivindicación a Bruselas: “Estamos tratando de elevar nuestra propuesta a nivel europeo, tenemos planificado para 2023 hacer algunas actividades y conocer las problemáticas de las denominaciones de origen de azafrán de la cuenca mediterránea. En Europa somos cinco, y trasladaremos el problema a Bruselas si hace falta porque no vamos a ceder en nuestro empeño”, han señalado.

Reclaman un plan para modernizar el cultivo

En una rueda de prensa convocada en Toledo para dar cuenta de la nueva campaña de producción del azafrán con DO La Mancha, Fernández ha señalado que han mantenido ya algunas reuniones con la Consejería de Agricultura a la que han demando soluciones para los distintos problemas del sector, entre ellos la ausencia de un mercado de cormos (bulbos) con las suficientes garantías sanitarias y de control, la falta de mecanización del sector y la ausencia de ayudas específicas para la incorporación de jóvenes agricultores profesionales a este cultivo.

"La Consejería de Agricultura nos transmite que hace todo lo que puede y que el cultivo no va a desaparecer porque es rentable, pero estamos igual que hace 300 años"

“Desde la Consejería nos transmiten que están haciendo todo lo que pueden. Les hemos propuesto varias vías como incluir al azafrán en los Planes de Desarrollo Rural que, como informo el presidente Page, son los más dotados de la historia, pues el azafrán no está incluido”, ha señalado Fernández.

En realidad, lo que piden es un plan de trabajo en colaboración con la Administración para modernizar un cultivo, que según han señalado hoy, “estamos como sector, como cultivo, exactamente igual que hace 300 años pero estamos en el 2022 y nos estamos viendo superados por el resto de cultivos que sí están adaptados a nuestro tiempo”.

De hecho, según han señalado los responsables de la Denominación, la Administración regional no comparte la denuncia de los responsables de la DO de que este sea un cultivo que están en peligro de “extinguimos o quedarnos en una cosa totalmente residual que quedará como algo gracioso” y les han trasmitido, que “siendo un cultivo rentable no va a desaparecer”.

La campaña 2022: una pequeña recuperación

La campaña 2022 en la zona de producción dentro de la DO Azafrán de La Mancha ha finalizado con 462,15 kilos recolectados, una cifra un 26,25% mayor con respecto al año anterior, cuando se recogieron 346,86 kilos, la cifra más baja desde que existen registros en la denominación. La producción de este año es un 21,75% inferior a la media de producción del periodo 2013-2021, que es de 583,87 kilos.

La campaña arrancó a mediados de octubre con mucha incertidumbre entre los productores sobre todo por las condiciones climáticas, especialmente la falta de lluvias en meses cruciales como agosto y septiembre y las altas temperaturas de este otoño.

Tanto Carlos Fernández, como el gerente de la DO, Pedro Pérez, han aclarado que este aumento en la producción no es síntoma de que el sector esté superando los problemas estructurales vienen exponiendo en los últimos meses ya que el incremento se debe fundamentalmente a que este año también ha aumentado la superficie cultivada que ha participado en el proceso de precintado. De este modo, se ha pasado de 95,44 hectáreas en 2021 a 105,26 en este 2022, cifra que, por otro lado, es ligeramente inferior también a la media de 106,13 hectáreas de los años 2013-2021.

Con el aumento de la producción, ha crecido también en un 18,65% el rendimiento medio por hectárea, que ha pasado de 3,57 kilos en 2021 a 4,39 en esta campaña. Sin embargo, si se compara con los rendimientos del periodo 2013-2021, el descenso medio por hectárea supera el 20,5%.

“La campaña 2022 ratifica la matriz de comportamiento del cultivo de la que venimos hablando desde hace unos meses. La bajada del rendimiento es una realidad. Seguimos insistiendo en que solo habrá futuro para el Azafrán de La Mancha si se implantan medidas que permitan dar solución a los problemas históricos del sector como son principalmente la sanidad vegetal de los cormos y el avance en la mecanización y a la vez se instauran otras que incentiven la plantación y la incorporación de nuevos agricultores”, ha explicado Fernández.